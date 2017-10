Ferrari: Ecclestone sületlenségeket beszél

Az F1 korábbi ügyvezetője szerint a szabályrendszer és a Mercedes is segítette a Ferrarit az évek során, hogy versenyképesek legyenek. A sportautógyár elnöke élesen visszaszólt, de még az ellenfelek is badarságnak tartják a felvetést.

Merész kijelentéssel borzolta a kedélyeket Bernie Ecclestone a Mexikói Nagydíj során: az F1 korábbi ügyvezetője azt állította, hogy ő maga, és az FIA volt elnöke, Max Mosley is segítette a Ferrarit, mert a sport üzleti érdeke az volt, hogy az olasz istálló sikeres legyen. Arról is beszélt, hogy szerinte a Mercedes mostanában közreműködött a Ferrari felzárkóztatásában.

Ezt Toto Wolff némi iróniával elutasította, és a Red Bull csapatfőnöke, Christian Hornert is meglepné, ha kiderülne, hogy a két élcsapat összejátszott, bár szerinte tényleg feltűnően gyakori a véleményközösség a két gyártó között. Sergio Marchionne, a Ferrari elnök-vezérigazgatója azonban alaposan kiosztotta Ecclestone-t.

„Szerintem ezt hívják hamisítatlan sületlenségnek – nyilatkozta a Motorsport.com-nak. – Azt gondolom, Bernie-nek nagyon hálásnak kell lennie, hogy a Ferrari is segített abban, hogy a sport anyagilag ilyen jövedelmező helyzetbe kerüljön, és végtére is a hasznára váljon. Isten áldja őt. Nagyon kedvelem Bernie-t, de szerintem a Ferrari is ugyanannyit tett (az F1-ért).”

Ahogy ez Ecclestone-nál lenni szokott, a nyilatkozatával ezúttal is több érdekelt hitelességét próbálta aláásni. Azt mondta, „jó lépés” volt „ha a Mercedes úgy döntött, hogy átad némi technológiát Maranellónak” és „az biztos, hogy a barátságos helyzet a két csapat között a Mercedesnek a legjobb, mert ez azt jelenti, hogy a Red Bull nem kapja meg a legerősebb motort,

a Ferrari viszont elég versenyképes ahhoz, hogy a legyőzésük hiteles legyen.”

Egyúttal belerúgott az egyik utódjába, Ross Brawnba is, aki 2006-ig a Ferrari technikai igazgatója volt, majd szabadságra ment, és 2007 végétől a Honda, aztán a Brawn GP csapatfőnökeként dolgozott, mielőtt a Daimler felvásárolta a csapatot. Ecclestone azt állította, hogy Brawnt beavatták az új motorokkal kapcsolatos tervekbe, bár 2006-ban ez valószínűleg még korai lett volna.

„Akkoriban Ross Brawn is a motor munkacsoport tagja volt, és részt vett a szabályok eldöntésében. Tudta, hogy mi folyik ott – mondta Ecclestone. – Nem azért, mert jó mérnök volt, hanem azért, mert a Ferrarinál dolgozott. Aztán elment a Mercedeshez, és elvitte magával az információt” – magyarázta, bár ez a történet kronológiailag nem igazán áll össze.

A Ferrari ellenfelei sem igazán akartak hinni Ecclestone-nak.

„Ő az egyetlen, aki képes a világ másik végén ülni, és úgy eldobni egy kézigránátot, hogy az a paddockban landol – nyilatkozta mosolyogva Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója. – Ez tetszik, ezek a sztorik szenzációsak, mostanában kicsit hiányoztak is, meg a kézigránátok, a hirtelen összehívott megbeszélések, a válságkezelés és az oszd meg és uralkodj taktika. Ez egy jó sztori.”

Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója érdemben nem akarta kommentálni az olaszról angolra fordított interjút, de szerinte Ecclestone csak arra gondolt, hogy a Ferrari elcsábított néhány szakembert a Mercedestől a közelmúltban. Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője sem tartja reálisnak Ecclestone elméletét.

Ez már egy régi történet, és nem gondolom, hogy lenne alapja

– vélte. – Nem hiszem, hogy a Mercedes ilyet tett volna, de ebben a világban nehéz is lett volna titokban tartani. Arról tudtunk, amikor a Mercedes és a Honda együttműködött, néhány nap alatt mindenki értesült erről a paddockban. Meglepne, ha ez történt volna (a Ferrarival is), szuperül kellett volna titkolniuk.”

