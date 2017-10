A legkeményebb ellenfelei is az F1 történetének legnagyobb alakjai közé emelnék Lewis Hamiltont, aki a Mexikói Nagydíjon bebiztosította pályafutása negyedik F1-es világbajnoki címét.

A vasárnapi Mexikói Nagydíjon biztossá vált, hogy Lewis Hamilton megnyeri az idei világbajnokságot, ezzel 2008, 2014 és 2015 után a sport történetének harmadik négyszeres világbajnoka lesz Alain Prost és Sebastian Vettel után, az örökranglistán pedig csak az ötszörös világelső Juan Manuel Fangio, és a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher áll előtte.

Hamiltont az elmúlt években sokszor bírálták az F1-ben és azon kívül is a különc viselkedése, a harsány öltözködése vagy a gyakori bulizás miatt, a pályán azonban ezek egyáltalán nem vetették vissza a teljesítményét, sőt, a nyári szünet óta az idén teljesen kiemelkedett a mezőnyből, és az addig szoros világbajnokságot látványosan a maga javára fordította.

„Lewis minden rekordot meg fog dönteni, amit korábban felállítottak a Forma-1-ben, és csak idő kérdése, hogy az emberek azt mondják, ő a legjobb versenyző, aki valaha is létezett” – jelentette ki Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója a Sky Sportsnak a pilótáról, aki már Monzában átvette Schumachertől az 1. helyet a pole pozíciók örökranglistáján.

Hamiltont ellenfelei is magasztalták az újabb diadal apropóján.

„Lewis a legjobb versenyző a mezőnyben – nyilatkozta Sergio Pérez, aki pont a brit pilótát váltotta a McLarennél, amikor Hamilton 2012 végén meglepetésre az akkor még küszködő Mercedeshez igazolt. – Különösen az időmérőn, hogy mire nem képes egy autóval… Szerintem a Forma-1-ben 2 tizedmásodperc különbség van a legjobb és a leggyengébb pilóta között, de Lewisban van valami különleges. Amikor összpontosít, egyszerűen csodálatos pilóta. Talán ő a legjobb.”

Hamilton a McLaren-Mercedes együttműködés, de elsősorban Ron Dennis segítségének köszönhetően jutott el a Forma-1-be, de az utánpótlás-bajnokságokat is rendre megnyerte. 2007-ben a McLarennél mutatkozott be az F1-ben, néhány bakija fosztotta csak meg attól, hogy rögtön világbajnok legyen, de egy év múlva, Felipe Massát legyőzve már ünnepelhette a sikerét.

Lewis mindenképpen a Forma-1 történetének egyik legjobbja

– ismerte el Massa, akivel korábban többször is összeütköztek. – Nem igazán lehet őt más szinten emlegetni, mint Michael Schumachert és Ayrton Sennát. Ő is ott van velük” – vélte Massa, aki Schumacher csapattársa is volt. Meglepetésre Fernando Alonso is magasztalta Hamiltont, pedig 2007-ben nagyon elmérgesedett a kapcsolatuk, amikor csapattársak voltak a McLarennél.

„Képes volt nyerni az alacsonyabb géposztályokban, és már remek bajnoki trófeákkal érkezett meg a Forma-1-be. Aztán itt is nagyon versenyképesen szerepelt minden egyes szezonban, kivéve egyet vagy kettőt, amikor Jenson (Buttonnal) volt valami gondja – mondta Alonso, aki később rendezte a konfliktusát Hamiltonnal.

Lewis egyike azoknak a bajnokoknak, akik domináns autóval, jó autóval és rossz autóval is nyerni tudtak. Ezt nem mindenki mondhatja el magáról.

A versenyzők többségéhez hasonlóan Hamilton is gyakran hangoztatja, hogy nem érdekli, mit gondolnak róla mások, azt viszont elismerte, hogy jól esett neki a méltatás az ellenfelektől. „Örömmel tölt el, hogy pozitív dolgokat hallok más pilótáktól” – mondta.

„Nem nagyon gondolok arra, hogy mások mit mondanak rólam, de az egyik legnagyobb elismerés, hogy pozitívumokat hallok azoktól, akik ellen versenyzem. Ők is tudják, milyen nehéz következetesnek maradni, és hétvégéről hétvégére teljesíteni. Ezt nagyra értékelem.”

Hamilton Nagy-Britannia legeredményesebb F1-es versenyzője lett, letaszítva a sokáig egyeduralkodó Jackie Stewartot. A háromszoros világbajnok skót nem bánja, hogy már nem az övé a rekord, és felelevenítette, hogy miután Alain Prost megelőzte őt a Forma-1-es örökranglistán a győzelmek számában, vele is megivott egy pohár peszgőt.

Szerinte Hamilton "teljes mértékben megérdemelte" az idei sikert. "A szezon második felében végleg beért - vélte. - Úgy látom, tisztábban vezetett, mint korábban, javult a döntéshozatala, és egyszer sem zavarodott össze."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!