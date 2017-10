Verstappen félt, hogy a motorja megint cserben hagyja

A futamgyőztes figyelmét sem kerülte el, hogy sorban adták fel a versenyt a Renault motorokkal hajtott autók. Ricciardo szerint valami alapvető baj van a gyártó erőforrásaival.

Amikor Danyiil Kvjatot lefokozzák, Max Verstappen nyer, a fura sorminta legutóbbi felvonása a Mexikói Nagydíjon jött el, ahol a holland pilóta okosan beállt Sebastian Vettel szélárnyékába a rajtnál, majd egy kisebb koccanás után az élre állt, és a kezére játszott az is, hogy a világbajnoki címért csatázó felek összeütköztek, így Lewis Hamilton is visszaesett a mezőny végére.

Verstappen végig uralta a versenyt, sorban futotta a leggyorsabb köröket, még akkor is, amikor a csapata már lassítani próbálta, mert ők is tartottak attól, hogy Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg és Brendon Hartley motorhibái után esetleg Verstappen autója is feladhatja a versenyt. A holland pilóta viszont úgy tűnik, már leszámolt a balszerencsével az idei szezonra.

„Én is láttam, ahogy sok autó elfüstöl és kiesik, így én is aggódtam kissé – ismerte el. – Vigyáztunk a motorra, és minden úgy tűnt, hogy jól működik, de én is láttam egy kivetítőn, ahogy (Ricciardo) kiesik, és az egyik Toro Rosso kigyullad. Azt gondoltam, istenem, most ne tedd ezt velem. Aztán letekertük a motort. Talán az segített, hogy új volt a motorom, bár Danielé is.”

A szezon elején már elég sok balszerencsém volt, és nagyon örülök, hogy most nem történt velem semm.”

Verstappen futamának legkritikusabb pillanata az volt, amikor egy kis „horzsolást” érzett Vettel autója miatt. Elismerte, nem számított arra, hogy ennyire jó lesz a tempója, de feltüzelve érkezett Mexikóba az Austinban történtek után. „Remek szélárnyékom volt, és (Vettel) mellé tudtam érni kívülről. Kissé összeértünk, de utána a magam versenyét futhattam.”

Ricciardo már a verseny során kénytelen volt azt mondani, hogy a hétvégéje vacakul alakult. „A rajtnál minden tőlem telhetőt megtettem, és gyorsan előreléptem. Reggel mondtam Helmut (Markónak), hogy az első kör végén már a 7. leszek. Ettől néhány körrel elmaradtam, de így is közel voltam. Új motort szereltünk be, de valami félrement” – foglalta össze az NBC-nek.

Ricciardo egyelőre nem tudta megmondani, hogy a hiba után számíthat-e újabb rajtbüntetésre, de úgy vélte, valami „alapvető” hiba van a Tag Heuer motorokat szállító Renault-nál.

„Néhány éve már eljövünk Mexikóba, úgyhogy nem kellene, hogy ez meglepjen minket. Tudom, hogy itt magasan vagyunk, és nehéz volt kezelni a hőmérsékleteket, azt viszont nem, hogy az idei erőforrásunk miért szenved itt ennyire. Zord hétvégénk volt, nagy kár a korai kiesésért, gondolom, Max is valami ilyesmit élt meg az év elején. Nem túl mókás.”

