Verstappent nem bosszantják tovább újabb büntetéssel

Megtarthatja a 2. rajthelyet, amelynek egyébként nem örül, mert nagyon akarta a pole pozíciót. Ettől az fosztotta meg, hogy a Q3-ban hirtelen elvesztette a tapadást.

Közel állt hozzá Max Verstappen, hogy életében először megnyerjen egy időmérőt, de a mexikói kvalifikáció végén Sebastian Vettel nevetett, így továbbra sem ő minden idők legfiatalabb pole pozíciósa. Először a Q2-ben húzott elő a sisakból egy brutális kört, amit később nem tudott felülmúlni, s mivel Sebastian Vettel rálicitált, a Ferrari ünnepelheti az első rajtkockát.

"Nagyon bosszús vagyok. Jó a 2. hely, de az nem, ahogy az enyém lett. Nagyon akartam a pole pozíciót - mondta Verstappen. - Ez a pálya nagyon csúszós, és nálam nem működtek az első gumik. Alulkormányzott volt az autó, pedig itt szükség van rá, hogy jól forduljon az autó eleje a lassú kanyarokban."

"A Q2 nagyon jól sikerült, de a Q3-ban bezavart a hőmérséklet, nem tapadt az autó. Szerintem jobb kört futottam, mint korábban, csak a tapadás nem volt ugyanolyan. Így is másodikok lettünk, nincs nagy dráma."

Az később sem jött, hiába vizsgálták a sportfelügyelők Valtteri Bottas feltartásáért. Ez a Q3-ban történt, amikor a Mercedes utolérte, és a jobbra húzódó Red Bull miatt elrontotta a féktávot az egyik balkanyarnál.

A sportfelügyelői testület az érintettek meghallgatása és a felvételek megtekintése után arra jutott, hogy Verstappen a rádión érkező utasításokat követve és a tükrét figyelve félreállt Bottas útjából, s bár a manőverével talán megzavarta, ezt nem ítélték feltartásnak.

Pedig Bottas szerint egyértelműen az volt. "Kicsit változtatnom kellett az íven a 13-as kanyarnál, egyértelműen tönkretette a körömet. Nem tudom, mit mond erről a szabálykönyv, de tudom, hogy ártott a körömnek" - nyilatkozta.

Verstappen viszont úgy érezte, semmi sem történt. "Az én szememben nem történt incidens. Az ő problémája, ha elfékezi magát. Én a belső íven mentem, nem tartottam fel" - jelentette ki.

Ricciardo időmérője is félresiklott a végén

A tapadással Daniel Ricciardónak is meggyűlt a baja a legfontosabb pillanatokban, és meglepetésre csak 7. lett, a Force Indiát vezető Esteban Ocon is be tudott slisszanni elé. Meglepte, hogy a 45 foknál is forróbb aszfalton ilyen problémákkal szembesült.

"Összezavart a tapadás, nem tudtam, hányadán állok vele - ismerte el. - Van, hogy valamelyik szett gumit egyszerűen képtelenség bekapcsolni, de ezúttal mindegyikkel ez volt a helyzet."

"Próbálkoztunk kettő, próbálkoztunk egy melegítő körrel. Babráltunk az első szárnyon is, de az autó csökönyös volt ezen az időmérőn." Emiatt úgy érezte, mintha nem is rakták volna be a melegítőpaplanba az abroncsokat.

Hogy is fogalmazzak káromkodás nélkül? Összezavartak, bosszúsak, elveszettek voltunk.

"Ezen a délután könnyedén kellett volna felmelegíteni a gumikat, mégsem sikerült, és ez még zavaróbb." Úgy véli, ha megoldást találnak, harcba szállhat a dobogóért a futamon.

Furának tartja, hogy tegnap óta hozzá sem nyúltak az autójához, mindent beállítást változatlanul hagytak rajta, mégis lendületet vesztett. A szombat délelőtti tréningen, hűvösebb körülmények között sem jelentkeztek problémák.