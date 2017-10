Végleg kirúgták Kvjatot a Red Bulltól

Vége Danyiil Kvjat hányattatásainak a Red Bullnál, Franz Tost és Christian Horner is megerősítette, hogy végleg eltanácsolták az orosz pilótát a tehetségkutató programtól.

Az USA Nagydíj után véget ért Danyiil Kvjat F1-es pályafutása a Red Bull csapatainál. Kvjat a GP3-as bajnokság megnyerése után nagyot ugrott és 2014-től a Toro Rosso pilótája volt, majd Sebastian Vettel váratlan távozása után a Red Bull versenyzője lett, és rögtön a győzelmekért harcolhatott volna, de Daniel Ricciardo jobb teljesítményt nyújtott nála.

Kvjat a 2016-os szezon elején több balesetet is okozott, magára haragította Vettelt is, és a Red Bull menedzsmentje sem volt elégedett vele, ezért a Spanyol Nagydíjtól lefokozták őt a Toro Rossóhoz. Az orosz pilóta itt is Carlos Sainz árnyékába szorult, és először Pierre Gasly-nak, majd Brendon Hartley-nak kellett átadnia a helyét. Az USA Nagydíjra visszatért, úgy tűnik, utoljára.

„Danyiil szezonja nagyon szerencsétlenül alakult – ismerte el Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke a Motorsport.com-nak. – Nagyon sok technikai probléma történt, ami nem Danyiil hibája, nem tehetett róluk, de vezetői hibákat is vétett. Austin után 5 pontja pontva volt, Carlosnak meg 54, pedig Austinban nem is versenyzett.”

Mindkét fél elvesztette a bizalmát a másik iránt, ilyen helyzetben jobb felhagyni az együttműködéssel, így Danyiil is másik csapat után nézhet.”

A portál szerint Kvjat kapcsolatba lépett a Williamsszel és a Sauberrel, de nem valószínű, hogy bármelyik csapat alkalmazná őt. A Red Bull programjától menesztett pilóták egyébként sem szoktak sikeressé válni az F1-ben, és Kvjat sem tett sokat azért, hogy meggyőzzön más csapatokat a felkészültségéről.

„Kvjat hatalmas befektetésben részesült a Red Bull részéről az évek során – tette hozzá Christian Horner. – Megkapta a lehetőséget, hogy a Red Bull Racingnél versenyezzen 2015-ben és 2016 elején. A Forma-1 kemény üzlet, sajnos Dany nem tett eleget ahhoz, hogy megtartsa a helyét. Még így is hittünk benne,

kapott egy második esélyt, ami nagyon ritka az F1-ben, és visszaülhetett a Toro Rosso ülésébe.”

Kvjat helyére azt a Brendon Hartley-t ültették, akit a Red Bull egyszer már eltanácsolt, mégis nyert Le Mans-ban és a Sportautó-világbajnokságon. Tost a Motorsport.com-nak azt mondta, továbbra is hisz Kvjat tehetségében, és nem zárja ki azt, hogy az orosz pilóta valaha visszatérhet a Red Bull kötelékébe, de jövőre szinte biztosan a Gasly-Hartley páros indul majd a csapatnál.

