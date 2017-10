Vettel alatt pont rosszkor robbant fel a tűzoltókészülék

Nem volt kellemes Sebastian Vettelnek, hogy pont az egyik etapja közepén robbant fel a tűzoltókészülék az autójában. Megint nem alakult tökéletesen a pénteki napja.

Nagy nyomás alatt versenyez a hétvégén Sebastian Vettel, mert nyernie kell, és reménykednie, hogy Lewis Hamilton valamiért nem az első 5 hely egyikén ér célba, hiszen lényegében ez az egyetlen reális esélye arra, hogy a Mexikói Nagydíjon még ne dőljön el a világbajnoki cím sorsa. Vettel ehhez képest pénteken még nem találta az összhangot a Ferrarival.

Délelőtt, a poros pályán többször is kicsúszott, és délután is úgy tűnt, hogy a Mercedesek mellett a Red Bullok tempója is fejfájást okozhat a Ferrarinak. Vettelt ráadásul egy szokatlan hiba, a tűzoltókészülék elszabadulása is hátráltatta, ezért kénytelen volt megszakítani az etapját, és visszaevickélni a bokszba.

„Ez a péntek sem ment 100%-osan – mondta Vettel délután. – A tűzoltókészülék felrobbant az etap közepén. Eleinte csak fortyogott, aztán nagyon hideg lett. Néhány csavar meglazult, aztán a nyomás nyilvánvalóan utat talált magának, és ez nem esett olyan jól nekem” – nyilatkozta Vettel, aki elárulta, a lendületét is visszafogta a szokatlan affér.

Kissé lehűtötte a kedélyeket. A csere elvett némi időt, de össze tudtuk szedni magunkat. Ez viszont egy rövid pálya, és nagy a forgalom. Nem volt ideális a helyzet.”

Vettel szerint az autója gyors, de dolgozni kell még rajta, mert a teljesítménye nem egyenletes. Úgy véli, a balansz nem tökéletes még, de nem hiszi, hogy „borzasztóan sok” munkára lenne szükség ahhoz, hogy nagy előrelépést tegyenek. Elárulta, hogy hosszabb távon nehéz feladatra számít a Mexikói pályán.

„Itt mindenki küszködik azzal, hogy ne melegedjen túl az autója, hűtse a fékeket és az egyéb alkatrészeket. Ha az ember beragad valaki mögé, az elég nagy baj – mondta. – Az a jó, ha az ember elöl van, és diktálhatja a tempót. Az aszfalt elég sötét, nagyon felforrósodik, így a gumimenedzsment megint kulcsfontosságú lesz.”

Trükkösnek ígérkezik a hőmérsékletek alacsonyan tartása, és aki e téren sikeres lesz, annak a tempója is a legjobbnak bizonyul majd.”

Kimi Räikkönen a szabadedzések után még nem tudott következtetéseket levonni, mert bár biztos volt abban, hogy a Ferrariból még többet ki lehet hozni egy körön, de arra számított, hogy ez a többiek autóira is igaz. Bár többször kicsúszott, a saját péntekjét „egész normálisnak” tartotta, és emlékeztetett, hogy a magasság miatt Mexikóban mindig csúszós az aszfalt.

