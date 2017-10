Vettel már nem tudja megállítani Hamiltont a vb-címhez vezető úton, és egyelőre az sem tűnik valószínűnek, hogy Mexikóban legalább előtte érjen célba. Ricciardo azonban kicsit még belerondíthat a Mercedes ünneplésébe, jóllehet, Hamilton elképesztő etapot ment az ultralágy gumin.

Üdítő volt látni az elmúlt versenyeken, hogy nem egy, nem kettő, hanem három csapat is beszállhatott a meccsbe a győzelemért. Elsősorban a Red Bullra nézve hízelgő, hogy hosszú hónapok fáradságos munkájával felvértezték az RB13-at, amelynek tűzereje mostanra megközelítette a Ferrariét és a Mercedesét.

A 2200 méter magasan fekvő mexikói pályán a csapat kezére játszhat, hogy ritkább levegővel kell az aszfalthoz tapasztani az autót, magyarán az átlagosnál többet számít a maximális leszorítóerő. Pénteken Daniel Ricciardo 1. és Max Verstappen 3. helyével megmutatták, hogy ebben változatlanul ott vannak a szeren.

"Szerintem nagyon közel lesz egymáshoz a három élcsapat az utolsó három futamon" - tekintett előre a szezon hajrájára Ricciardo, és a mexikói nyitónapon pontosan ez volt a helyzet. Hogy versenykörülmények között ugyanígy marad-e, az a jövő zenéje, mindenesetre az elmúlt hetek alapján abszolút lehet bízni ebben. Ez kárpótolhatja a nézőket a pontversenyből kikopott izgalmakért: Lewis Hamilton a hétvégén elsétál a vb-címmel, ha az 5. helyen vagy előrébb végez, és ha ez mégsem sikerül neki itt, lesz még két lövése.

Összejön-e a győzelem győzelemmel?

Hamilton azt mondta, győzelemmel szeretné megkaparintani negyedszer is a koronát. Nyerni akarok. Nem arra vágyok, hogy ötödik legyek, és nézzem mások ünneplését a dobogón" - jelentette ki. 2008-ban történetesen egy vérrel-verítékkel összekapart 5. hely eredményezte az első sikerét az összetettben a szezonzárón, amiért hálás lehetett a sorsnak, 2014-ben és 2015-ben viszont győzelemmel ért a csúcsra.

A pénteki hosszú etapok tanúsága szerint

ugyanúgy, ahogy az első edzésnap délutánján, Ricciardo lehet a legfőbb ellenfele az 1. helyért.

Kettejük közül az ausztrál ért el jobb átlagot az első négy értékelhető kört tekintve, főleg az 1:21.0, 1:21.2-es nyitánynak köszönhetően, ami a teljes mezőnyben a legjobb volt. Ricciardo azonban 5 kör után számunkra ismeretlen okból negyedórára eltűnt a garázsban, míg Hamilton szorgosan rótta tovább a köröket, és meg sem állt 24-nél. Igen, huszonnégynél! Ennyit tett meg egyvégtében az ultralágy keveréken.

Ez döbbenetesen sok, pláne ilyen tempóval: a kezdeti 1:21.4-21.5 közötti szintről átmeneti lelassulás után visszamászott 1:21.3-1:21.7-re, az utolsó 9 körében ebben a tartományban maradt. "Ez volt az egyik legjobb hosszú etap, amit valaha futottam" - áradozott a világbajnoki éllovas.

Ez egyébként terven felüli volt, méghozzá annak a következményeként, hogy Hamilton az edzés elején tropára fékezte azt a szuperlágy gumiszettet, melyet később még használt volna. Nem tudjuk, a Ferrari vagy a Red Bull megtankolva képes-e így életben tartani az abroncsokat, mert nem teljesítettek ilyen hosszú etapot, a Mercedes mindenesetre joggal bízhat benne, hogy ezúttal nem lesznek gumiproblémái.

Valtteri Bottas etapja is ezt látszik alátámasztani. A finn 14 kört pakolt az ultralágy gumikba, mielőtt a lágyra váltott, és a menet második felében beállt olyan iramra, hogy az eredményei 3 tizeden belül mozogtak. Igaz, csapattársától bőven elmaradt, 1:21 végi kezdés után 1:22.1-22.4-re lassult le. A délutáni gyakorláson mellényúltunk a beállításokkal - magyarázta a lemaradását azt követően, hogy a délelőtti edzést még az élen zárta. - Valamiért szenvedtem azzal, hogy munkára fogjam a gumikat."

A Ferrari megtankolva is kikapott a rivális csapatoktól

Verstappen nem volt maradéktalanul elégedett a balansszal, és a motor kirívóan magas olajfogyasztása miatt idő előtt befejezte a munkát a pályán, így az ő formájára nem derült fény a versenyszimuláción. Azt Ricciardóval szinte egyforma tempóval kezdte, de 2 kör után meg kellett szakítania, végleg. Utóbb elmondta, hogy az MGU-H hibásodott meg az autójában.

Az első 4 értékelhető kör átlaga az ultralágy gumin a hosszú etapokon:

Ricciardo 1:21.517 Hamilton 1:21.578 Bottas 1:21.921

Vettel 1:21.940 Räikkönen 1:22.149 (3 kör alapján) Pérez 1:22.211 Sainz 1:22.217 Massa 1:22.938 Magnussen 1:23.382 Alonso 1:23.424

Úgy néz ki, a Ferrarinak nem itt lesz a legnagyobb sansza, hogy egy szezon végi győzelemmel enyhítsen a bánatán. Sebastian Vettel a beállításokkal küszködő Bottasnál sem volt sokkal meggyőzőbb a versenyszimuláción, bár a köridő-grafikonján látszik, hogy a többieknél gyakrabban kellett elvennie a gázt a forgalom miatt.

"Elment - mondta a hosszú etapjáról. - Nagyon sokszor kerültem forgalomba. Szerintem tűrhetően sikerült, de muszáj javulnunk."

Miután ismerkedett az ultralágy keverékkel, átváltott a szuperlágyra, melyeken 4 értékelhető kör alapján 1:21.187-es átlagot ért el.

Ugyanekkora távon Ricciardónál körönként átlagosan mintegy 3 tizeddel volt gyorsabb ezzel a gumin.

Az élmezőny többi tagjával nem tudjuk összevetni őket, mert amint említettük, Hamilton végig az ultralágy szetten körözött, Bottas és Räikkönen pedig a kerékcseréje utána a lágy típuson folytatta, 5-5 körös átlaguk eredménye 1:21.547, illetve 1:22.109 volt, utóbbit Sergio Pérez is megelőzte 1:21.928 (8 kör).

Egy hete az USA Nagydíjon változatosan taktikázott az élmezőny, és erre most is megvan a lehetőség. Az élboly mindegyik tagjának maradt még érintetlen lágy és szuperlágy gumija, ezekhez tetszőlegesen hozzányúlhatnak a futamon a második etapra, amely a tervek szerint egyben az utolsó is lehet.

Az egy kerékcsere felé hajló irány nem annyira jó hír a Red Bullnak, mert lehet, hogy a bokszban kellene kifőzniük valamit a jó tempó győzelemre váltásához, márpedig ha a Mercedes egyetlen kiállással letudja a távot – Hamilton etapja nem sok kétséget hagy ebben –, nem sok variációs lehetőségük lesz. Az időmérőn valószínűleg megint nem üldözöttek, hanem üldözők lesznek, és a mexikói pályán a szokásosnál nehezebb előzni; a ritka levegőben ugyanis a szokásosnál kevésbé érvényesül a DRS hatása.