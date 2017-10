A Mercedesnek még jól is jött Hamilton megpördülése

Nem indult jól a délutáni szabadedzés Lewis Hamilton számára, de még a gondjaiból is profitálni tudott a csapata. Valtteri Bottas is jobban áll annál, amit az eredmény sugall.

Mindkét szabadedzésen a 2. helyet szerezte meg, de Lewis Hamilton, a pontverseny éllovasa így is elégedett volt a pénteki eredményeivel. Hamiltonnak ráadásul nem indult könnyen a napja, délelőtt többször is elfékezte magát, kicsúszott a fűre is, délután pedig meg is pördült, de az autója végig egyben maradt. Ez megnehezítette a dolgát, de nem rontott a helyzetén.

„Kissé trükkössé vált, hogy tudjak futni egy etapot a szuperlággyal. Utána viszont az ultralággyal a mért kör, majd az etap talán a legjobb volt, amit valaha teljesítettem. A versenyektől eltekintve nem hiszem, hogy valaha is futottam 26 kört ilyen következetesen. Begyűjtöttük az információt és délután már sokkal jobb volt a pálya is, amikor elkezdett felmelegedni” – nyilatkozta Hamilton.

James Allison, a Mercedes technikai igazgatója szerint délelőtt a gumik szemcsésedésével küzdöttek, utána viszont rögtön a kukába dobhatták Hamilton első, délutáni gumiszettjét, de szokatlan módon még ez is jól jött a Mercedesnek, mert így kényszerűségből változtatniuk kellett az előre kidolgozott programon.

Lewis első etapja a második szabadedzésen öröm volt az ürömben, mert utána volt egy nagyon szép etapja az ultralágyakkal

– mondta Allison. – Így most mindkét pilótánkkal jól átnézhetjük a keverékeket, és nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogy az autók mozognak ezen a szokatlan pályán, a nagyon sima aszfalton, és fékekre, valamint a motor hűtésére váró kihívás közepette. Mindent összevetve, ígéretes a helyzet holnapra és vasárnapra nézve.”

Valtteri Bottas délelőtt rögtön pályacsúccsal indított, és az élen zárta a szabadedzést, és elismerte, szeret ezen a pályán vezetni, mert gyenge a tapadás, és ez nagy feladat elé állítja a pilótákat. Ebbe Bottas bicskája is beletört kissé, mert belenyúltak a beállításokba, ez viszont nem vált be, így a délutáni tréningen visszaesett a teljesítménye.

„Rossz irányba indultunk el, ezért a (második) szabadedzés végén visszatértünk az eredeti beállításokhoz. Valamiért küszködtem a gumik működtetésével is, ezért nem festett olyan jól az eredmény, mint az elején. Mindent összevetve, ez pozitív nap volt, és már várom az időmérő edzést” – nyilatkozta Bottas.

