Vettel határozottan kiáll a Ferrari főnöke mellett

A csapat világbajnoki reményeit Ázsiában aláásó műszaki hibák után Maurizio Arrivabene eltávolításáról kezdtek pletykálni, de a német ász szerint az ő érdeme, hogy a Ferrari egyáltalán harcolhatott a világbajnoki címért.

Miután Malajziában és Japánban váratlanul sorozatos motorhibák ütötték fel a fejüket a Ferrarinál, megfúrva Sebastian Vettel addig reálisnak tűnő világbajnoki álmait, villámgyorsan elrajtolt a szóbeszéd azzal kapcsolatban, hogy a cég dühös elnöke, Sergio Marchionne leváltaná, és a technikai igazgatóval, Mattia Binottóval pótolná a csapat főnökét, Maurizio Arrivabenét.

Arról egyébként már a nyáron is hallani lehetett pletykákat, hogy a Ferrarinál hatalmi harc zajlik, mert Binotto szeretné megszerezni Arrivabene állását, erre azonban semmi nem utalt, és a csapások ellenére Szuzuka után Marchionne is cáfolta, hogy bárkiből bűnbakot csinálnának a kudarcok miatt. „Idiotizmusnak" nevezte ezt az ötletet, és most, a Mexikói Nagydíj előestéjén Vettel is határozottan kiállt Arrivabene mellett.

„Hogy mi az erőssége? Nézzük meg az eredményeket! Konkrétan azt, hogy hol tartott a Ferrari 2014 után, mennyire elfogadhatatlan volt a formája abban a szezonban – mondta.

A harci szellem a padlón volt. Neki köszönhető, hogy újra felkorbácsolta, és elkezdett megváltoztatni olyan dolgokat, amelyek húsz éve ugyanúgy működtek."

„Újszerűen és kreatívan gondolkodik, úgyhogy ő a megfelelő ember a feladatra. Nagyszerű vezető, az emberei a hierarchia minden szintjén tisztelik. Én is nagy híve vagyok."

Miután a Ferrari 2014-ben, amikor Fernando Alonso az utolsó évét töltötte a csapatnál, egyetlen versenyt sem nyert, a következő szezonban hármat is. Tavaly megint nulláztak, az idén viszont Vettel négyszer felállhatott a dobogó tetejére, és egészen a szingapúri rajtbalesetig, majd a következő két nagydíjhétvégéken elszenvedett műszaki hibákig harcban állt Lewis Hamiltonnal a vb-címért.

Ismét rámutatott, hogy a Ferrari még ezzel is felülmúlta a várakozásokat, hiszen a szezon előtt szinte mindenki azt hitte, a Red Bull fogja megszorongatni a Mercedest. Velük kevesen számoltak, mégis ők építették a legmerészebb konstrukciójú autót az új aerodinamikai szabályokhoz.

„A sajnálatos az volt, hogy néhány versenyen egész egyszerűen nem volt lehetőségünk harcolni – utalt a kieséseire.

Azokon nagyon szerettem volna odatenni magam, akár még három keréken is, ehelyett azonban a kispadról kellett végignéznem őket. Ez elkeserítő volt.



Végül döntőnek is bizonyult, de még mindig maradt esélyünk, legalább arra, hogy megnyerjük a hátralévő három versenyt. Szerintem képesek is vagyunk rá."

Vettel fellépése sokban emlékeztet arra, hogy Michael Schumacher állt ki a Ferrari akkori főnöke, Jean Todt mellett több mint húsz évvel ezelőtt. 1996-ban a közvélemény és a különösen az olasz sajtó a francia sportvezető fejét követelte, Schumacher azonban kijelentette, hogy ha Todt megy, akkor ő is követi, amivel sikerült biztosítania a menedzsment stabilitását. Ez később öt zsinórban szerzett vb-cím formájában térült meg, jóllehet, az elsőt csak négy évvel később, 2000-ben szerezték meg.

