Rosberg nem tud elszakadni a versenyzéstől

Halmozza az állásokat a tavalyi F1-es világbajnok, Nico Rosberg. Most édesapja versenyistállójába szállt be, de ide is csak féllábbal.

Nico Rosberg tavaly alaposan meglepte az F1-es közvéleményt azzal, hogy a világbajnokság megnyerése után szinte azonnal visszavonult, azóta viszont egyre több jelét adja annak, hogy a versenyzéssel nem számolt le örökre. Nemrég bejelentették, hogy Rosberg beszáll Robert Kubica menedzsmentjébe és a Sky Sports szakértőjeként is dolgozott Japánban.

Rosberg most édesapja vállalkozásában, a DTM után a GT-versenyzésbe is visszatérő Team Rosbergben vállalt szerepet, de az Autosportnak azt mondta, továbbra is Keke Rosberg vezeti az istállót, ő csak besegít az ügyvitelbe. Érdekesség, hogy a Team Rosberg a DTM-ben az Audival lett bajnok, és az ADAC GT Mastersben is a cégcsoporthoz tartozó Lamborghini Huracánokat indítanak.

„Én most csak segíteni akarok, hogy (a GT program) elinduljon, tudjanak róla többen, mert még az építkezés fázisában vagyunk, és a lehető legjobb pilótákat kell megtalálnunk. Ez nagyszerű projekt, mert a Team Rosberg olyan mérnököket is helyzetbe hoz, akiknek F1-es tapasztalatuk van – nyilatkozta a tavalyi világbajnok.

Azért is nyerte meg a csapatunk a DTM-et, mert mindenkinél magasabbra helyeztük a lécet, és a GT-ben is ezt akarjuk csinálni.”

Rosberg ismét leszögezte, hogy pilótaként vége a versenyzői pályafutásának, de a sportban továbbra is szívesen részt vesz, és egyre jobban belefolyna a mérnöki teendőkbe is. A német pilóta a londoni Imperial College-ba is felvételt nyert, mielőtt a Williams leszerződtette az F1-be, és úgy érzi, szívesen visszanyúlna e téren a gyökereihez.

„Egyre többet tanulok (a versenycsapatról), és ezt élvezem, de egyáltalán nem tudom még, hogy ezt fogom csinálni vagy mást vagy akármit. Még mindig az életem felfedező fázisában vagyok, különböző dolgokat kipróbálok, hogy megtaláljam az új utamat – mondta a német expilóta, aki nemrég másodszor is apa lett.

Szeretném újra megtalálni azt a fókuszt, ami a versenyzésben megvolt.”

„Pillanatnyilag rengeteg érdekes dolgot csinálok, de még jobb lenne, ha újra megtalálnám azt a szilárd alapot, amit a versenyzés jelentett nekem. Egy vagy két központi kihívást vállalnék. Erre kell rátalálnom hosszabb távon” – magyarázta.

