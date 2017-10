Nem másolja le a Ferrarit az F1-es sereghajtó

A Sauber úgy döntött, nem követi a Haas példáját, és teljesen önállóan építi meg a 2018-as autóját. A hajtásláncot továbbra is a Ferrari szállítja majd nekik, de nagyobb segítséget nem kérnek tőlük.

Továbbra is önálló konstruktőr marad a Sauber az F1-ben, és csak a hajtáslánc elemeit vásárolják meg a Ferraritól, árulta el a svájciak csapatfőnöke, Frederic Vasseur. A sereghajtó istállónál felmerült, hogy a Haashoz hasonlóan ők is vásároljanak komponenseket a Ferraritól, de végül úgy találták, hogy ez túlságosan bonyolult lenne.

„Ez nem lenne könnyű lépés, mert már fejlesztjük az új autót a szélcsatornában, és nem ideális, ha megfogunk néhány alkatrészt egy másik autóról, aztán hozzáadjuk azokat egy folyamatban lévő projekthez – mondta a Motorsport.com-nak. – Ez nem úgy megy, hogy vesszük a Mercedes első, és a Red Bull hátsó tengelyét, aztán már jó is lesz az autó.”

Vasseur ugyanakkor nem zárta ki, hogy később több alkatrészt is átvegyenek a Ferraritól, de szerinte ehhez hamarabb kell megállapodnia a két félnek. Ezt ő „sokkal jobb hozzáállásnak” nevezte. „Azt viszont figyelembe kell venni, hogy júliusban, nagyon későn egyeztünk meg, és én már nagyon azt éreztem, hogy pengeélen táncolunk.”

A motort is be kell építeni az autóba, nem hiszem, hogy ennél többnek lenne értelme.”

A Sauber nem tartozik a tehetős csapatok közé, ezért a fejlesztések terén az utóbbi évek során nem jeleskedtek, az infrastruktúrájuk viszont még F1-es viszonylatban is fejlett. Vasseur kijelentette, a cégnél felhalmozott tudást nem akarja leépíteni, továbbra is azt várja, hogy képesek legyenek önállóan is kifejleszteni az alkatrészeket.

„E téren meg kell találnunk a megfelelő középutat. Ha rövidtávon gondolkodunk, mondhatjuk, hogy a Sauber sokkal jobban jár, ha vásárolja az alkatrészeket. Közép- és hosszútávon viszont nem kell megállnunk, hogy házon belül is jó technológiánk legyen, ha a saját projektünket akarjuk fejleszteni, és hozni az eredményeket.”

Vasseur ettől függetlenül arra számít, hogy szorosabb lesz az együttműködésük a Ferrarival.

„Majd meglátjuk, hogy 2019-ben mi, hogyan fog működni, és képesek leszünk-e fejleszteni, de az biztos, hogy jövőre sokkal jobb lesz az együttműködésünk, mert az előző év kicsit bonyolult volt. Abban viszont nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a Sauber jövőjét az jelenti, hogy a Ferrari B-csapatává váljon. A saját projektünket kell építenünk.”

