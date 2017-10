A hétvégi Mexikói Nagydíjon, amelynek egy bő kétezer méter magasan fekvő helyszín ad otthont, szó szerint elfogyhat Sebastian Vettel körül a levegő: nagyon szerencsés forgatókönyv kell ahhoz, hogy a Ferrari számára egyébként nem kedvezőtlen pályán életben tartsa halványan pislákoló világbajnoki reményeit. Előzetes.

Alig egy héttel Austin után a Forma-1 mezőnye Mexikóvárosba látogat, ahol nagy valószínűséggel pont kerül a 2017-es világbajnoki küzdelem végére. Miután lehengerlő magabiztossággal megnyerte a múlt vasárnapi USA Nagydíjat, útközben a pályán előzve meg legfőbb ellenfelét, Sebastian Vettelt, Lewis Hamilton 66 pontra növelte az előnyét az összetettben. A matek egyszerű: ha az első öt között ér célba, már négyszeres vb-győztesnek mondhatja magát.

Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy a Mexikóban elért helyezésüktől függően mennyi lesz a pontkülönbség kettejük között, amikor már csak két forduló marad, vagyis maximum 50 pontot lehet szerezni. A kék hátterű rubrikák jelzik Hamilton behozhatatlan előnyét.

Röviden, Vettel csak akkor tarthatja életben legalább elméletileg a reményeit, ha

Ő nyer, és Hamilton a 6. helyen vagy hátrébb, vagy

2. lesz, Hamilton pedig a 10. helyen ért célba, vagy nem szerez pontot.

Nem nehéz belátni, hogy erre reális esély gyakorlatilag csak akkor van, ha a Mercedes versenyzője a Mexikói Nagydíjról kiesik, amire az idén még egyszer sem volt példa. Legutóbb több mint egy évvel ezelőtt, Szingapúrban döglött le alatta a technika, míg Vettel két futamot is feladott az idén – egyszer az elhíresült rajtbaleset, egyszer egy rakoncátlankodó gyújtógyertya miatt –, valamint Szepangban az utolsó helyről kellett rajtolnia egy motorhibát követően.

Mexikó tehát jó eséllyel bajnokot avathat a hétvégén.

Az Autódromo Hermanos Rodríguez 2015 óta már harmadik inkarnációjában látja vendégül a Forma-1-et: hivatalosan először 1963-tól 1970-ig rendezték meg rajta a Mexikói Nagydíjat, de utána szünet következett, mert a pályát elárasztó közönség miatt a helyszínt nem ítélték elég biztonságosnak. 1986-tól 1992-ig, némileg átalakított formában, ismét fogadhatta a mezőnyt, majd két évvel ezelőtt megint visszatért a versenynaptárba, ezúttal már a Hermann Tilke által levezényelt, alapos ráncfelvarrást követően.

A modernizáció során sokak bánatára elveszett, pontosabban az eredeti karakterét elveszítve átalakult a célegyenesre vezető, gyakran a monzai Parabolicához hasonlított, de döntött jellegéből adódóan még gyorsabb kanyar, a legendás Peraltada. 1962-ben, az F1 világbajnoki pontversenyébe még nem beleszámító első Mexikói Nagydíj edzésén itt szenvedett halálos balesetet a helyi hős, Ricardo Rodríguez, akinek kilenc évvel később a bátyja, Pedro is egy autóversenyen, a Norisringen hunyt el. A mexikóvárosi pálya neve máig az ő emléküket őrzi.

Ami a jelenlegi Autódromo Hermanos Rodríguezt illeti, arról a pilóták körében megoszlanak a vélemények.

Maga a pálya kicsit semmilyen, de mindig rengeteg az ember, a város óriási, és hát igen, remélhetőleg az idén is nagy támogatásban lesz részünk



– mondta Vettel múlt vasárnap, az USA Nagydíj után. – A hely szórakoztató, úgyhogy összességében élvezni szoktam az ott töltött napokat. Hogy van-e benne valami különleges? Nem igazán. Talán a tacos..." Hasonlóan kimért lelkesedéssel nyilatkozott Kimi Räikkönen is, Hamilton viszont másképp áll a pályához. „Hé, haver, én sokkal izgatottabban megyek oda, mint ez a két srác itt mellettem – jelentette ki. – Mexikóban ott van az a rengeteg sombrero, a fantasztikus zene, az egész kultúra érdekes. Az emberek imádják a tequilát. Az összes mexikói, akivel valaha találkoztam, folyton mosolyog, úgyhogy én mindig jól érzem magam."

A közönségre valóban nem lehet panasz: a pálya stadionszerűen kialakított utolsó szakaszán akkora szokott lenni a tömeg, hogy jóformán egy gyufaszálat sem lehetne leejteni a nézők között, akiknek az üvöltése túlharsogja a motorok hangját is. A Mexikóvárost sújtó szeptemberi földrengés után, amelyben több százan meghaltak, és ezrével dőltek össze az épületek, a Forma-1-nek muszáj lesz egy kis felhőtlen szórakozást csempésznie a helyiek életébe.

Az Autódromo Hermanos Rodríguez meghatározó jellemzője a 2285 méteres tengerszint feletti magasság,



a ritka levegő ugyanis a versenyzőket, a csapatok személyzetét és az autókat egyaránt megviseli. „A pilóták fizikailag jól megbirkóznak ezzel, hiszen az egész évben végzett edzések felkészítik őket az extra terhelésre, nekünk, többieknek viszont nehezebb dolgunk van – írja a Red Bull előzetese. – Elég lehangoló, amikor az ember először rohan fel gondolkodás nélkül egy lépcsőn, és a tetején már csak reménytelenül kapkodja a levegőt..."

A szívómotorok annak idején hasonló problémával küszködtek. A turbóknak ilyen bajuk már értelemszerűen nincs, ennek azonban az az ára, hogy a turbinának a szokásosnál jobban kell erőlködnie, ha a megfelelő térfogatú levegőt akarja a motorhoz pumpálni. Ez az alkatrész tehát kifejezetten nagy terhelésnek van kitéve, a kis légnyomás révén azonban a légellenállás is csekély, úgyhogy a végsebesség rendszerint különösen magas. Tavaly 372 km/ó-s tempót is mértek a célegyenesben.

A ritka levegőnek az autók aerodinamikájára gyakorolt hatása ugyancsak döntő fontosságú.

A nagy magasság miatt a légköri nyomás csak kb. 80 százaléka a máshol megszokottnak

– magyarázza Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója. – Ennek következtében a legagresszívabb aero-elemeket használjuk, amelyek azonban itt csupán a monzaihoz hasonló mértékű leszorítőerőt képesek előállítani. Az autókat ezért csak kisebb erő nyomja a pályához, és ez megnehezíti a pilóták dolgát, akik gyakran hibáznak."

Mindennek a tetejébe az aszfalt is meglehetősen sima és csúszós. Igaz, ez csökkenti a gumik igénybevételét, dacára annak, hogy a második szektorban van pár különösen gyors, nagy energiájú S-kanyar. A Pirelli már tavaly is egy fokozattal lágyabb keverékeket vitt Mexikóba, mint egy évvel korábban, de most egy újabb lépéssel tovább megy: az ultralágyat, a szuperlágyat és a lágyat veti be, akárcsak a múlt hétvégén, Austinban. A pályacsúcsot 1:18.704-gyel egyelőre Lewis Hamilton tartja, ám az új autóknak és a lágyabb gumiknak köszönhetően ennél most szinte biztosan jobb idők fognak születni, ahogy az idén mindenhol megszoktuk.

A pályán egyébként két DRS-zóna van: egy a célegyenesben, egy pedig a következőben. Mivel mindkettőt egy-egy lassú kanyar követi, a versenyzőknek reális esélyük nyílik az előzésre, bár a ritka levegő a fékek hűtését is meg tudja nehezíteni.

A hétvége legérdekesebb kérdései

Nyer-e végre legalább egy versenyt a Ferrari?

A szezon ázsiai szakasza kész katasztrófa volt a vb-címre korábban esélyesnek tűnő Scuderia számára. A hadjáratuk elakadt, és a műszaki problémák sorozata legutóbb, Austinban sem ért véget: Vettel kasztniját péntekről szombatra ki kellett cserélni, mert az elejét megmagyarázhatatlan okból „nyúlósnak" érezte.

Az új autójával jobban boldogult, de úgy tűnt, mégiscsak behozhatatlan lépéshátrányba került amiatt, hogy az első edzésnapon nem tudott megtenni hosszú etapokat, mivel a gumikat a versenyen nem volt képes olyan hatékonyan menedzselni, mint Räikkönen és Hamilton. Még a 2. helyért is alaposan meg kellett izzadnia, és utóbb elismerte, hogy a győzelemre nem volt reális esélye mercedeses riválisa ellen.

A Ferrari elnöke, Sergio Marchionne cáfolta, hogy a kudarcok miatt eltávolítaná, és a technikai igazgatóval, Mattia Binottóval pótolná a csapat főnökét, Maurizio Arrivabenét.



Szerinte ez „idiotizmus" lenne, amivel egyet is lehet érteni – a Scuderiának most mindenekelőtt stabilitásra van szüksége. „Mauriziót korábban gyakran kritizálták, de remek munkát végez, és igazi vezetővé vált" – állt ki mellette Vettel is.

Az ugyanakkor ettől függetlenül tény, hogy a Ferrarinak a becsülete és az önbizalma helyreállítása végett muszáj lenne legalább egy versenyt újra megnyernie. Vajon Mexikóban lesz rá esélyük? Ez érdekes kérdés; az autójuk elvileg nagyobb leszorítóerőt képes előállítani, mint a Mercedesé, ezt Wolff is elismeri (ahogy például Monacóban és a Hungaroringen láttuk), ami ezen a pályán jól jön. Régebben az ultralágy gumik is nekik feküdtek jobban, legalábbis melegben. Az előrejelzés egyelőre 21-23 fokos napi maximumokat ígér a hétvégére, viszont felhős égboltot, ezért az aszfalt nem feltétlenül lesz annyira forró, mint azt a Ferrarinál szeretnék. Meglátjuk.

Összeszedi-e magát Valtteri Bottas?

Könnyű egy legyintéssel elintézni, hogy a Mercedes a múlt hétvégén zsinórban negyedszer is behúzta a konstruktőri vb-címet, pedig ez most más volt: egy olyan jelentős új technikai szabályrendszer bevezetése után, mint amilyen az idei, korábban egyetlen más csapat sem tudott a csúcson maradni. Az eredmény tehát mindenképpen viharos tapsot érdemel, még ha a az elérését végül meg is könnyítette a Ferrari önsorsrontó botladozása az utóbbi pár versenyen.

A Mercedesnek azonban, míg az egyik pilótája szédületes formában menetel a világbajnoki elsőség felé, félig-meddig észrevétlenül lett egy nyugtalanító problémája, amelyet Valtteri Bottasnak hívnak. A finn a Magyar Nagydíj után, már két futamgyőzelemmel a zsebében magabiztosan állította, hogy a beilleszkedési fázison túlesve a legjobb eredményei majd csak utána jönnek, ám az események nem őt igazolták: a nyári szünet óta reménytelenül lemaradt Hamiltontól.

Spa óta mindössze egyszer, Szuzukában került fél másodpercnél közelebb hozzá az időmérőn, és elismerte, hogy az önbizalma romokban van.



Egyre félőbb, hogy – épp, miután a Mercedes hosszabbított vele – olyan negatív spirálba került, amelyből nehéz lesz kikeverednie. Niki Lauda Austinban azt állította, Bottas kezd magára találni, ebből azonban nem sok látszott: az időmérőn megint 0,46 másodpercet kapott Hamiltontól, Vettel is beférkőzött elé, aztán a versenyen csak ágyútöltelékként bolyongott a pályán, Max Verstappen és a Ferrari mindkét pilótája meg tudta előzni.

Lauda szerint a probléma onnan ered, hogy a Mercedes túl nehezen vezethető, ezért a labda a csapat térfelén pattog, de Bottas vergődésével nem lehetnek örökké ilyen elnézőek.

A megpróbáltatásai jól mutatják, hogy Nico Rosbergnek mekkora kitartásra volt szüksége Hamilton oldalán, aki az USÁ-ban burkoltan maga is célzott rá, hogy Bottas kevésbé kemény ellenfél. „Amikor két erős versenyző van a csapatban, ahogy nálunk volt, vagyis belharc zajlik, az olyan, mint egy hurrikán. Az energiája egyszerűen szétfeszíti a falakat – mondta. – Ezt az energiát most együtt tudjuk az autó felgyorsítására fordítani, amitől sokkal kellemesebb a belső dinamika."

Sainz tényleg tartja a lépést Hülkenberggel?

A Renault-nál nem titkolták, hogy borzasztóan elégedettek voltak a Toro Rossótól Jolyon Palmer helyére megszerzett Carlos Sainz austini teljesítményével. A szezon közben csapatot váltani, tesztelés nélkül átszokni egy teljesen más autóra mindig nehéz, ezért a spanyol versenyző 7. helyezése kétségkívül óriási bravúr volt.

A korrektség kedvéért ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy Nico Hülkenberg nem kapott esélyt ellene. Mivel motorcsere miatt hátrasorolták, a Q2-ben ki sem küldték a pályára, ezért csak a Q1-ben lehetett összemérni a nyers tempóját új csapattársáéval.

Akkor Sainz végzett előrébb, ez azonban becsapós: Hülkenberg egyetlen mért kört tett meg, konkrétan 1:35.740 alatt, míg az első etapja után Sainz legjobb ideje még sokkal gyengébb, 1:36.355 volt.



Csak azért került mégis előbbre, mert a Renault őt visszaküldte a pályára még egyszer, és akkor már 1:35.517-es eredményt ért el. Neki összesen három mért köre volt a Q1 alatt.

A versenyen pedig Hülkenberg, akinek a 18. kockából kellett rajtolnia, az olajnyomás csökkenése miatt alig 3 kör után kiesett, úgyhogy nem derült ki, melyikük lett volna a gyorsabb. Kettejük párharca a hátralévő három hétvége egyik legizgalmasabb mellékszálának ígérkezik.

Mire mennek egymással a Toro Rosso újoncai?

Sainz paradox módon ahhoz segítheti hozzá a Renault-t, hogy a konstruktőri tabellán korábbi csapata, a Toro Rosso elé kerüljön, ami súlyos dollármilliókat érhet a pénzdíjak terén.

A két alakulatot jelenleg elválasztó 5 pontot még simán be lehet hozni a hátralévő három verseny alatt.

A Red Bull fiókcsapatának ezért mindegy pontra égető szüksége van, mégis nehéz a kedvükre tenni: a Szepangban és Szuzukában az újonc Pierre Gasly miatt félreállított Danyiil Kvjat hiába lett 10. a múlt hétvégén, többé nem számolnak vele. „Kvjat nem fog újra visszatérni – jelentette ki az Auto Bildnek a Red Bull Racingtől tavaly lefokozott orosszal kapcsolatban Helmut Marko. – Nem hiszünk benne, hogy hosszú távon visszanyerheti a formáját."

Vagyis a Toro Rosso két újonccal fejezi be a szezont: Gaslyval és Brendon Hartley-val. Ők ketten érdekes párost alkotnak, mert bár az F1-ben egyformán rutintalanok, hat év körkülönbség van köztük, hiszen az új-zélandi 2010-ig volt a Red Bull tehetségkutató programjának tagja.

Az eddigi egy-két hétvégén az eredményeik is hasonlóan alakultak: Gasly Japánban, Hartley pedig az USÁ-ban lett 13., az időmérőkön pedig rendre a 17. illetve 18. helyeken végeztek. Hartley austini versenyét egyébként eggyel több kerékcseréje miatt nehéz volt összemérni Kvjatéval, Gaslyt pedig hiába küldték el megnyerni a Super Formula bajnoki címét Szuzukába, nem nyílt alkalma rá, mert egy tájfun meghiúsította a futamokat.

Jól szerepel-e a közönségkedvenc?

Mexikónak saját versenyzője is van Sergio Pérez személyében, aki lelkes hazafi, és a tavaly szerzett itt egy pontot, bár a szerinte elbaltázott stratégia miatt, és mert beragadt a Williamsek mögé, ezzel elégedetlen volt.

A Force Indiának fekszik az Autódromo Hermanos Rodríguez, de Péreznek meg kell majd küzdenie Esteban Oconnal is, akivel legutóbb, az USA Nagydíjon megint volt egy kis afférjuk:



a rádión azt kérte a főnökeitől, engedjék a csapattársa elé, különben a hátulról rohamozó Sainz megelőzi. Ez a félelme be is igazolódott, de a Force Indiától azt válaszolták neki, hogy Ocon csak szándékosan spórolósan vezet, és láss csodát: a 42. körtől tényleg rálépett a gázra, és neki sikerült mögött tudta tartania a Renault-t.

Miután a két csapattárs többször összecsapott, sőt össze is ütközött a szezon során, a Force India megnemtámadási paktumok kényszerített rájuk, amit Mexikóban sem terveznek feloldani. Utána viszont igen: az istálló ügyvezető igazgatója, Otmar Szafnauer azt ígérte, ha a hétvégén bebiztosítják maguknak a konstruktőri 4. helyet – erre jó esélyük van –, akkor Brazíliában és Abu-Dzabiban már szabadon harcolhatnak majd egymással.

A hétvége programja

2017. október 27., péntek

17.00-18.30 1. szabadedzés

21.00-22.30 2. szabadedzés

2017. október 28., szombat



17.00-18.00 3. szabadedzés

20.00-21.00 Időmérő

2017. október 29., vasárnap

20.00 Mexikói Nagydíj

