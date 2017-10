Hamilton keményebb ellenállást várt Vetteltől

Régóta várt egy ilyen csatára, de azt hitte, riválisa rámenősebben fog védekezni. Nem gondolta, hogy ennyivel gyorsabb lesz nála.

Az USA Nagydíjon aratott győzelmével Lewis Hamilton tényleg karnyújtásnyira került negyedik vb-címéhez, amihez a hátralévő három futamon elég 9 pontot gyűjtenie. Valamelyest többet kellene tennie érte, ha nem tudta volna visszaelőzni a rajtnál elé katapultáló Sebastian Vettelt, de a ferraris csak a 6. körig tudott előtte maradni, Hamilton akkor viszonylag egyszerűen faképnél hagyta a hátsó egyenesben.

Onnantól nem igazán kellett izgulnia, a célig 10 másodperces előnyt épített ki a bokszba vele ellentétben nem egyszer, hanem kétszer kiálló Vettelhez képest, bár azért számon kérte a Mercedestől, az első kerékcseréje után miért fogyott el az előnye a Ferrarival szemben.

"Egy ideje ez volt a legszórakoztatóbb versenyem. Nem rajtoltam jól, míg Seb igen, de feltüzelt, hogy tudom, itt lehet előzni - mondta Hamilton. - Remek, hogy harcoltunk, hogy próbáltam felzárkózni hozzá DRS távolságon belülre."

"Nagyon hasonlított a 2012-es itteni csatára. Láttam magam előtt Sebet, és igazi küzdelmet akartam. Erre vártam régóta, és nagyon élveztem. Kicsit meglepett, hogy nem védekezett keményebben."

"Ez eddig hihetetlen év volt. Nem gondoltam, hogy ma ennyivel gyorsabbak leszünk Sebastiannál, de az autóm egyszerűen fantasztikusan ment."

A csapafőnök, Toto Wolff ugyanakkor elismerte: nem volt egyértelmű, mi a legjobb stratégia, és előfordulhatott volna, hogy Hamilton autóján nem bírják ki a lágy gumik a leintésig.

Valtteri Bottas sokáig 3. volt csapattársa és Vettel mögött, de a futam második felében Kimi Räikkönen, valamint a frissebb gumikra váltó Max Verstappen is lehagyta. "A verseny első háromnegyedében minden egész jól ment, nem volt rossz a tempóm - mondta.- A csata Sebastiannal és Kimivel azonban megviselte a lágy gumikat, nem tudtam kivitelezni az egykiállásos taktikát. Védekeztem, ahogy tudtam, de már késő volt."

Egy vb-cím már a Mercedes zsebében

A Mercedes Hamilton győzelmével és Bottas 5. helyével bebiztosította a konstruktőri vb-címet, zsinórban negyedszer.

"Hihetetlenül keményen hajtottunk az idén mutatott teljesítményünkért. Jobban összeálltunk, mint az elmúlt öt évben bármikor - mondta Hamilton. - Büszke vagyok, hogy részese lehetek ennek, különösen azért, mert az idei évre jelentősen megváltozott az autó."

A csapatfőnök ugyanakkor figyelmeztett rá, hogy egyre nehezebb a feladatuk, mert a jelenlegi motorszabályok 2014-es bevezetése óta egyre kisebb az előnyük az erőforrással.

"Ez az új valóság. Volt pár jó évünk az erőforrás adta előnnyel, de mostanra a többi gyártó is felzárkózott - nyilatkozta Wolff. - Valószínűleg jövőre is így marad." Méltatta a gyárban dolgozók erőfeszítéseit, beleértve az idei évre leigazolt James Allisont is, akit a "vele teljesen ellentétes ikertestvérének" nevezett, akivel ugyanakkor egyformán gondolkodnak.

Az új technikai igazgató megtiszteltetésnek érzi, hogy csatlakozhatott a Mercedeshez. "Hálás vagyok, hogy egy ilyen csapathoz jöhettem, és hozzájárulhattam a munkához - mondta a Sky Sportsnak. - Szerencsés vagyok, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy felmehettem a díjátadóra."