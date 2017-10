Mercedes: Még nem láttuk, mit tud a Ferrari

Az USA Nagydíj első két szabadedzésén a negyedik vb-címére gyúró Hamilton zsebelte be az 1. helyet, de a csapatánál semmit nem vesznek biztosra, mert tudják, hogy a Ferrarinak zűrös napja volt.

A Mercedes számára ígéretesen kezdődött az USA Nagydíj hétvégéje, hiszen Lewis Hamilton pénteken mindkét szabadedzést az élen zárta. A brit versenyző délelőtt és délután is fél másodpercet vert világbajnoki ellenfelére, Sebastian Vettelre, akinek azonban több problémával – délelőtt egy rázkódást okozó gumiszettel, délután pedig egy kicsúszással és egy futóműhibával – meg kellett küzdenie, ezért a Mercedesnél nem bízzák el magukat.

„Még sok területen javulnunk kell, de általában véve az összes típusú gumin és bármilyen üzemanyagszint mellett elégedettek vagyunk az autónkkal – ismerte el a csapat technikai igazgatója, James Allison.

Viszont tudjuk azt is, hogy a Ferrarinak ma elég zűrös napja volt, ezért talán még nem láttuk, mire képesek az ellenfeleink valójában."



Hamilton délután, az ultralágy Pirelliken elért 1:34.668-as idejével megdöntötte saját tavalyi körrekordját, és 4 tizeddel előzte meg a közvetlenül mögötte végző Max Verstappent.

„Ez érdekes nap volt abból a szempontból, hogy a pálya állapota és az autó viselkedése is elég hullámzóan alakult – mondta a brit, aki vasárnap akár be is biztosíthatja negyedik vb-címét, ha jól jön ki neki a lépés. – Még van sok terület, ahol javulnunk kell, de úgy tűnik, összességében stabil alapunk van, és erősen kezdtük a hétvégét."

Valtteri Bottas a nyári szünet óta nem tudja tartani a lépést a csapattársával, és a két pénteki edzésen megint 6 tizedmásodperccel lassabb volt nála, miután délelőtt az egyik szett gumiját is szétfékezte a célegyenes végén.

A finn rendre csak a 3-4. helyeket kaparintotta meg, Vettelt egyszer sem sikerült megelőznie.



„Ami a beállításokat illeti, a dolgunk szerintem a szokásos – jelentette ki Bottas. – Ez mindennel együtt normális nap volt. Élveztem a vezetést, de azért bízok benne, hogy a holnap még jobban alakul. Remélem, a hétvégén száraz lesz az idő, az a csapatoknak és a szurkolóknak is kellemesebb lenne."

