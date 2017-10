Bottas: Fel tudok nőni Hamilton szintjére

Nehezebben navigált az útvesztőkben, mint rutinosabb csapattársa, de hiszi, hogy szorgos munkával felnőhet a szintjére. Szerinte Hamiltont az is segítette a problémák leküzdésében, hogy már sokszor sokfélét átélt.

Felemásan alakult Valtteri Bottas első szezonja a Mercedesnél, aki most azért hajt, hogy az utóbbi hetek küszködését feledtetve pozitív élményekkel zárja az évet.

Oroszországban és Ausztriában nyert, több alkalommal tartotta az iramot Lewis Hamiltonnal, de a nyári szünet után elvesztette a fonalat, és az azóta eltelt öt futamon mindig kikapott tőle. Így már a vb-címre is csak matematikai esélye maradt.

Bottas nem ijed meg, és szorgos munkával igyekszik pótolni a hiányosságait. "Természetesen hiszek magamban, és abban, hogy tanulhatok a vereségekből, azokból a versenyekből, amelyeken gyengébb tempót mentem nála - nyilatkozta. - Kemény munkával, minden részletre odafigyelve fejlődhetek, a csapattal együtt dolgozva. Hiszem, hogy lehetséges (felvennem Hamilton tempóját)."

"Észrevettem, hogy kissé eltér a vezetési stílusunk. Bizonyos esetekben feladta a leckét az autó, és ő jobban boldogult ilyenkor. A saját technikámmal néhol én többet szenvedtem, ő ügyesebben alkalmazkodott a különböző helyzetekhez."

Úgy véli, csapattársát a hosszabb ideje tartó pályafutása is segítette ebben, akit egyébként "remekül alkalmazkodó pilótának" nevezett.

"Ráadásul rengeteg tapasztalata is van a csapatnál, ami szintén segíti. Már rengeteg futamot teljesített az F1-ben - tette hozzá. - Korábban is szembesült nehéz helyzetekkel, sokféle problémával a beállításokkal különböző pályákon. Ez az ő malmára hajtja a vizet. Mindig tudtam, hogy jó versenyző, az idei év csak megerősítette ezt. Ez nem lep meg."

Bottas a Belga Nagydíj óta sokszor a feljavuló Red Bull versenyzőivel sem tudta tartani a lépést. Ugyanakkor úgy látja, elindult kifelé a gödörből.

"Bizonyos területeken sikerült javulnom, ez kicsit már Szuzukában is megmutatkozott - állapította meg. - Jó volt a versenytempóm, és a váltócsere nélkül az eredmény is szebb lett volna. Tudtam tanulni a nehézségekből." Úgy érzi, az önbizalmának is jót tett, hogy a pocsék hétvégék után végre tűrhetően teljesített.