Hamilton az USA Nagydíj előtt óriási előnnyel vezeti a tabellát, és egy újabb Ferrari-botlás azt is jelentheti, hogy három futammal az idény vége előtt bezsebeli a negyedik világbajnoki címét. Vettelék azonban azt ígérik, a végsőkig harcolni fognak, és Austinban is a győzelmet célozzák meg.

A Forma-1-es világbajnokság európai szakaszát egy háromfutamos ázsiai etap követte, most pedig az amerikai kontinensen vár szintén három nagydíj a mezőnyre. Az első állomás a texasi Austinban rendezett USA Nagydíj, amelynek az egyik legnépszerűbb modern versenypálya, a Circuit of the Americas (COTA) ad otthont. A Forma-1 többéves szünet után 2012-ben, a vadonatúj austini pályán tért vissza az Egyesült Államokba, és a helyszín jó választásnak bizonyult: a lelátókat évről évre megtöltik a Mexikóból és Dél-Amerikából is tömegesen érkező rajongók, a versenyzők pedig kifejezetten élvezetesnek tartják az 5513 méter hosszú aszfaltcsíkot.

Az austini pályarajzra pillantva ismerős íveket fedezhetünk fel, ami nem véletlen:

a húsz kanyart magába foglaló vonalvezetés kialakításához más pályák jellegzetes kanyarjai adták az ihletet. Az eredmény egy izgalmas, változatos szakaszokkal teli versenypálya lett, amellyel alaposan feladták a leckét a megfelelő beállításokat kereső mérnököknek. Az első szektort a lendületes, gyors kanyarok uralják, a másodikban viszont az 1 kilométer hosszú egyenes dominál. A célegyenes mellett itt alakították ki a pálya második DRS-zónáját, míg a lassabb fordulók többségét az utolsó szektorban találjuk. A mezőny legnagyobb kedvence a szinte beláthatatlan első kanyar, amelynek csúcspontja a 31 méteres szintkülönbséggel rendelkező pálya legmagasabb pontja. A legnagyobb tempót a célegyenes végén érik el az autók, szélárnyékban ez 345 km/ó is lehet. A pályacsúcsot Lewis Hamilton tartja, aki 1:34.999-es idővel szerezte meg a pole pozíciót a tavalyi versenyre.

A Pirelli a három legpuhább abroncsát, a lágy, a szuperlágy és az ultralágy gumikat viszi el a versenyre. A Mercedes, a Ferrari és a Red Bull pilótái egyaránt 7 szettet kértek a leggyorsabb keverékből, míg a Williams és a McLaren 9 garnitúrát rendelt belőlük. Érdekesség, hogy az ultralágy gumik a hétvégén a szokásos lila szín helyett rózsaszínek lesznek, az F1 ezzel is szeretné felhívni a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre.

Az USA Nagydíj történetének legeredményesebb versenyzői Lewis Hamilton és Michael Schumacher. A német mind az öt győzelmét az indianapolisi pályán érte el,

az austini pályát viszont eddig Hamilton uralja:

a 2012 óta megrendezett öt versenyből négyet megnyert, csak 2013-ban engedte át a győzelmet Sebastian Vettelnek.

A hétvége fő témái

Hamilton máris bebiztosítja a vb-címet?

Vettel és a Ferrari problémáit kihasználva Hamilton három verseny alatt óriási előnyre tett szert a világbajnokságban: négy futammal az idény vége előtt 59 ponttal vezeti a tabellát a német előtt, a matematikailag még szintén vb-esélyes csapattársa, Valtteri Bottas lemaradása pedig 72 pont. Mivel az utolsó három fordulóban maximum 75 pontot lehet majd gyűjteni, ha Hamilton legalább ekkora előnyre tesz szert Austinban, már a hétvégén bebiztosítja a negyedik világbajnoki címét.

Ehhez az kell, hogy Vettelnél 16, Bottasnál pedig 3 ponttal többet szerezzen az USA Nagydíjon.

A verseny után a helyezésüktől függően kialakuló pontkülönbséget Hamilton és Vettel között ebben a táblázatban tüntettük fel:

Arra nagy az esély, hogy a finn már Austinban búcsút inthet a matematikai esélyeinek, a korai bajnokavatóhoz azonban Vettelnek megint bajba kell kerülnie - elég ugyanis az 5. helyen célba érnie ahhoz, hogy Hamilton még ne tudja bebiztosítani a címét, ami egy problémamentes hétvégén valószínűleg sikerülni fog neki.

Ettől függetlenül nagy esély van rá, hogy a Mercedes bajnoki címet ünnepelhet vasárnap, a konstruktőri bajnokságban ugyanis 145 pont az előnyük, tehát a Ferrari csak akkor tartaná életben az esélyeit, ha Austinban legalább 17 ponttal többet szereznek a riválisuknál. Ellenkező esetben a Mercedes zsinórban negyedszer is bajnok lesz istállók között. A csapat egyébként hangsúlyozta, Hamiltonhoz hasonlóan ők sem fogják másképp megközelíteni az austini hétvégét - mint mindig, ezúttal is a futamgyőzelemre törnek, Toto Wolff szerint "a világbajnokságok szempontjából is ez a legjobb taktika."

Összeszedi-e magát a Ferrari?

Vettel a Belga Nagydíj után még vezette a világbajnokságot, az azóta eltelt négy hétvége alatt azonban szinte minden reális esélye elszállt arra, hogy idén bezsebelje az ötödik világbajnoki címét. A Ferrari a monzai 3. helyezésre még egyszeri kisiklásként utalt - nem tudhatták, hogy a következő nagydíjakon a biztató tempójuk ellenére sokkal több pontot buknak majd. Vettel Szingapúrban a rajtbaleset részeseként nullázott, Malajziában motorhiba miatt az utolsó helyről kellett rajtolnia, és nem tudott a 4. helynél előrébb végezni, Szuzukában pedig néhány kör után feladta a küzdelmet, szintén az erőforrás meghibásodása miatt. A hátránya így három futam alatt nőtt 3-ról 59 pontra, és már csak matematikai esélye maradt a bajnoki címre.

A műszaki hibák ellenére Vettel továbbra is védi a csapatát, és

fogadkozik, hogy a végsőkig harcolni fog Hamilton ellen.

"Most mindannyian csalódottak vagyunk, de pihenünk egyet, aztán padlógázzal térünk vissza az utolsó négy versenyre, és majd meglátjuk, mi lesz - nyilatkozta a német a szuzukai kiesés után. - Van még esélyünk, de már valóban nem tudjuk annyira irányítani a dolgokat, mint amennyire szeretnénk."

A Ferrari a minőségbiztosítási részleg megerősítésével próbálja megakadályozni a további meghibásodásokat, s bár a bajnoki cím valószínűleg elúszott, Kimi Räikkönen szerint akár az összes hátralévő futamot megnyerhetik. Szerinte legalábbis már nem a pálya jellegétől függ, hogy a Ferrari győzhet-e egy adott hétvégén - ha a maximumot hozzák ki magukból, "bármelyik" nagydíjon nyerhetnek. "Elég sok az ismeretlen, az összes jelentősen különbözik egymástól. Mi mindegyiknek a nulláról indulva vágunk neki, és megpróbálunk a hibákat és problémákat elkerülve a lehető legjobban teljesíteni."

Aggódnia kell-e a Mercedesnek a hőség miatt?

Hiába közeledünk október végéhez, az austini hétvégén rendszerint nagyon meleg idő fogadja a mezőnyt, és az előrejelzések alapján idén is számolni kell az akár 30 fokot is elérő hőmérséklettel. Az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve ez a tényező kevésbé kedvez a Mercedesnek, mint a Ferrarinak és a Red Bullnak, bár azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pálya németek autójának feküdt az elmúlt években, zsinórban három győzelmet arattak itt. A Ferrari ráadásul óriási nyomás alatt versenyez a hétvégén: ha komolyan gondolják, hogy még lehet esélyük a vb-címre, muszáj legyőzniük a Mercedest az USA Nagydíjon.

A német istálló egyébként magabiztosan készül a versenyre, és hisznek benne, hogy a jövőben kevésbé kell számolniuk a körülmények miatti formaingadozással. "Az ázsiai futamokról úgy utaztunk vissza, hogy rengeteget tanultunk az autónk viselkedéséről, és jobban megértettük, miért hullámzott a teljesítményünk az idei szezonban - mondta a Mercedest irányító Wolff. - Ennek a tudásnak egy részét már a szezon hátralévő versenyein is alkalmazzuk, a másik részét pedig jövőre kamatoztathatjuk. A malajziai vereségünket nehéz volt megemészteni, de ismét bebizonyosodott, hogy az ilyen keserű napokon tanulunk a legtöbbet, ezzel pedig megalapozhatjuk a jövőbeni sikereinket."

Austinban egyébként viszonylag nagy esély van rá, hogy az előzetes papírformát felborítják a hőséget időnként megszakító záporok, zivatarok. Texasban amúgy is változékony az időjárás az év ezen szakaszában, a hétvégén pedig

az előrejelzések alapján mindenképpen kell némi csapadékra számítani.

Ismét egy újoncot vet be a Toro Rosso

Két futammal azután, hogy a Toro Rosso bejelentette, az újonc Pierre Gasly-ra cserélik Danyiil Kvjatot, újabb versenyzőcserére kerül sor Austinban: ezúttal a fiatal francia helyére ül be Brendon Hartley. Fontos megjegyezni, hogy Gasly nem azért hagyja ki a futamot, mert a Toro Rosso elégedetlen volt a Malajziai és Japán Nagydíjon nyújtott teljesítményével. A GP2 tavalyi bajnoka az idei szezonban a japán Super Formula bajnokságban versenyez, ahol egy hétvégével a bajnokság vége előtt a 2. helyen áll a tabellán, mindössze fél pontnyi lemaradással. A két futamból álló utolsó fordulót pont ezen a hétvégén rendezik Szuzukában, Gasly pedig megpróbálja bezsebelni a bajnoki címet. A Toro Rosso felállása ráadásul teljesen kicserélődik a szuzukaihoz képest. Mivel Carlos Sainzt idő előtt elengedték a Renault-hoz, a másik ülés is megüresedett, és Kvjat visszatérhet a csapathoz.

Hartley nem tipikus újoncként debütál az USA Nagydíjon:

az új-zélandi pilóta hamarosan a 28. életévét is betölti, és alighanem már le is mondott az F1-es álmairól. Ehelyett a hosszútávú versenyzésben ért el kimagasló sikereket, 2015-ben Mark Webber és Timo Bernhard oldalán a WEC világbajnoka lett, idén pedig megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt a Porsche színeiben. Hartley-nak korábban komoly esélye volt rá, hogy az F1-ben kössön ki, 2009-ben és 2010-ben ugyanis a Red Bull utánpótlás-programjának keretében versenyzett a World Series by Renault 3.5-ös kategóriájában, miközben a Red Bull F1-es csapatának tesztpilótája volt. A versenyzésre azonban nem kapott lehetőséget, és legutóbb 2013-ban vezetett F1-es autót, akkor egy Mercedesszel körözött a fiatal pilóták számára megrendezett gyakorláson.

"Engem is meglepetésként ért ez a lehetőség, de soha nem adtam fel a célomat - gyerekkori álmom volt, hogy az F1-ben versenyezzek - nyilatkozta Hartley, aki egyébként jól ismeri az austini pályát, amely a hosszútávú világbajnokság résztvevőit is vendégül látja. - Rengeteget fejlődtem és tanultam azóta, hogy a Red Bull és a Toro Rosso tartalékpilótája voltam. Voltak nagyon kemény szezonjaim, de ezek erősebbé és még elszántabbá tettek."

Sainz máris új színekben versenyez

Nem a Toro Rosso lesz az egyetlen csapat, ahol pilótacserére kerül sor Austinban: a Japán Nagydíj hétvégéjén derült ki, hogy Jolyon Palmer a reményeivel ellentétben mégsem versenyezheti végig az évet a Renault-nál, a szuzukai volt az utolsó futama a csapattal. Azt már korábban tudni lehetett, hogy jövőre Carlos Sainz váltja őt a francia istállónál, de a felek végül megegyeztek abban, hogy előrehozzák a spanyol csapatváltását. Sainz szerint "rendkívül hasznos", hogy az utolsó négy versenyt már a Renault-val teljesítheti, mert a 2018-as idénynek sokkal felkészültebben vághat majd neki így.

"Nagyon izgatott vagyok, hogy máris csatlakozhatok az új csapatomhoz - nyilatkozta. - Borzasztóan kemény munka vár ránk, hiszen Austinban rengeteget kell tanulnom, és sok csapattaggal először fogok találkozni. Mindent beleadok majd, hogy minél előbb felvegyem a ritmust, bár tudom, hogy ez időbe telhet. Ettől függetlenül magabiztosan várom a hétvégét. Az utolsó négy versenyen lehetőségem lesz arra, hogy kitapasztaljam az új autóm határait, vagy például hozzászokjak a másfajta kormányhoz. Nagy kihívás lesz, de ez extra motivációt ad."

A hétvége programja

2017. október 20., péntek

17.00-18.30 1. szabadedzés

21.00-22.30 2. szabadedzés

2017. október 21., szombat



18.00-19.00 3. szabadedzés

23.00-0.00 Időmérő

2017. október 22., vasárnap

21.00 USA Nagydíj

