Az üj üzemanyag is erősebbé tette a Red Bullt

Az idei évtől választott beszállítójuk Szingapúrban adta oda nekik a továbbfejlesztett kenő- és üzemanyagot, ami erősebbé tette a Renault motorját.

A Red Bull jelentősen lefaragta, sőt, szinte el is tüntette a szezon korábbi részében meglévő lemaradását a Ferrarival és a Mercedesszel szemben. Két futammal ezelőtt, Malajziában Max Verstappen saját erőből, szerencse nélkül győzött, és Japánban sem nagy hátránnyal futott be a 2. helyen Lewis Hamilton mögött.

Az aerodinamikai fejlesztésekkel, valamint a Renault több kisebb motorfrissítésével sokat léptek előre, de Paul Monaghan, az istálló főmérnöke az Autosportnak azt mondta,

üzem- és kenőanyag beszállítójuk háttérmunkája is szerepet játszott a javulásban.

"Az Exxon Mobil termékei kimutathatóan javítottak a teljesítményünkön. Nagyjából egy rajtkockányival, vagy még többel léptünk előrébb 2016 novembere óta" - nyilatkozta.

"A folyamatos fejlesztések előnyét az egész szezonban élvezhettük, és a Szingapúri Nagydíjon volt a legutóbbi frissítés, ahol bemutatkozott a legújabb Esso Synergy üzemanyag, ami javított a motor teljesítményén."

"Malajziában ez további járulékos hasznot eredményezett, egyértelműen javított a felszerelésünkön. Ez hozott győzelmet Max Szepangban. A szuzukai pálya érzékeny a motorerőre, és ha szorosabb lett volna a mezőny az időmérőn, a benzin biztosan egy-egy hellyel előrébb repítette volna az autóinkat."

Az Exxon Mobil motorsport részlegének menedzsere a mérésekre hivatkozva azt mondta,az új üzemanyag 0,5%-os lóerőtöbbletet jelent az előző verzióhoz képest.

Legalább ekkora javulást tűztünk ki célnak, és ezt el is értük - jelentette ki David Tsurusaki. - Fél százaléknyi előrelépés csak kis lökés, de az, hogy ez az üzemanyagból származik, igen hasznos segítség a csapatnak." Már csak azért is, mert hiába az erős kasztni, a Renault lóerődeficitje továbbra is visszahúzza valamelyest az RB13-at.

A Exxon Mobil azt tervezi, hogy jövőre kettő helyett háromszor vagy négyszer frissíti a termékeit idény közben. A Red Bullnak tavaly még a Renault hagyományos partnere, a Total volt a beszállítója, de 2017-re mind ők, mind a gyári Renault váltott.