Vettel: Csak a sajtó fújja fel a Ferrari-elnök beszólásait

A közvélemény előtt úgy csapódik le, hogy Sergio Marchionne rendszeres kritikáival a legrosszabb pillanatokban fokozza a nyomást a csapaton, pedig a négyszeres világbajnok szerint ez egyáltalán nem igaz.

A Ferrari elnökéről, Sergio Marchionnéról az a kép alakult ki a közvélemény szemében, hogy elődjéhez, Luca di Montezemolóhoz képest sokkal szigorúbb, és felesleges, ráadásul szerencsétlen pillanatokban adott nyilatkozataival rendszeresen fokozza a Forma-1-es csapatra nehezedő, egyébként is óriási nyomást.

Tavaly például megalapozatlanul gerjesztett irreális elvárásokat, amikor a szezon előtt azt állította, hogy a Ferrari a vb-címért fog harcolni.



Az esetből okulva az idén nem tett ilyen merész kijelentéseket, ám sokan fenyegetőnek érezték, hogy a malajziai kettős motorhiba után átszervezéseket helyezett kilátásba Maranellóban. Bár bebizonyosodott, hogy ezek egyelőre csak a minőségbiztosítási részleget érintik, már a csapatfőnök Maurizio Arrivabene menesztéséről is elkezdtek terjedni a pletykák, mondván, a kudarcokért az állásával kell fizetnie.

Sebastian Vettel viszont azt állítja, Marchionne nyilatkozatait csak a sajtó interpretálja vészjóslóan, a Ferrarin belül nem okoznak semmilyen nyugtalanságot. „Szerintem általában nagyon egyenes abban, amit mond, és igaza is van – idézi a négyszeres világbajnokot az Autosport. – Mindig megvan rá az oka. Igazságos, az emberek azonban túl nagy zajt csapnak a nyilatkozatai körül. Akármit is mond a sajtónak, a csapaton belül ugyanazt mondja, még világosabban."

„Úgyhogy számunkra nem jelent nagy újdonságot, ami megjelenik. A kívülállók szemében viszont ütős hír lesz belőle, és azt gondolom, ez szükségtelen felfordulást okoz."

Vettel szerint a Ferrarinál már régen megtanulták kezelni az ilyen viharokat. Marchionne megjegyzéseit annak tulajdonítja, hogy szoros kapcsolatban áll a csapattal, és „nagyon okos."

„Amikor látja, mi történik, felismeri a problémákat, és ugyanannyira vágyik a győzelemre, mint mi – mondta a német versenyző, aki szuzukai kiesésével 59 pontos, lényegében behozhatatlan hátrányba került a mercedeses Lewis Hamiltonnal szemben.

Szerintem ilyen értelemben nem helyez ránk nyomást, csak abból tűnik így, ahogy a sajtó értelmezi a kijelentéseit."



Vettelnek Szingapúrban és Malajziában is jó esélye lett volna megnyerni a versenyt a rajtbaleset illetve az időmérőn jelentkező motorhiba nélkül, sőt a Ferrarinál úgy vélték, Japánban annyira jól rajtolt, hogy ha nem csak öt henger jár a motorjában, átveszi a vezetést Hamiltontól. Ez a három hétvége tehát akár úgy is alakulhatott volna, hogy most ő áll a világbajnoki összetett élén, ám ezen szerinte értelmetlen keseregni.

„Általában véve nem hiszek a balszerencsében, bár azt azért érzi az ember, ha olykor nem számára kedvezően alakulnak a dolgok – ismerte el. – Ami velünk megtörtént, megtörténhet másokkal is. Nem kívánom senkinek, de ez is hozzátartozik a versenyzéshez. Kiesés nélkül teljesíteni egy egész szezont meglehetősen ritka, kétszer-háromszor kiesni viszont már nem túl jó."

Míg Hamilton eddig egyetlen futamot sem adott fel az idén, Vettel kettőt is: Szingapúrban a pole-ból rajtolva ütközött össze Kimi Räikkönennel, Japánban pedig az egyik gyújtógyertya romlott el az autójában a verseny előtt.

