Rosberg telefonon lobbizik Kubicáért a Williamsnél

A Williams végre elismerte, hogy valóban tesztlehetőséget biztosítanak Robert Kubicának és Paul di Restának, de Paddy Lowe nem árulta el, hogy pontosan mikor.

Kezd feszültté válni a helyzet a Williamsnél, mert Felipe Massa értelmetlennek nevezte, hogy a csapat ki akarja próbálni Robert Kubicát és Paul di Restát egy 2014-es autóval. Japánban kijelentette, őt nem tájékoztatták arról, hogy a teszt valóban megtörténik majd. Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója végül megerősítette, hogy tényleg tesztnapra készülnek.

„Ezt a két pilótát ki fogjuk próbálni – ismerte el. – Semmilyen információt nem fogunk kiadni arról, hogy pontosan mit csinálunk, mert ez a belügyünk, és nyomatékosítanám, hogy ez nem azt jelenti: csak ők szerepelnek a jelöltek között” – mondta, és leszögezte, hogy Massa is „nagyon magasan” van a listájukon, de tartoznak a csapatnak azzal, hogy minden lehetőséget mérlegelnek.

Lowe szerint a lehetőségeik „szinte határtalanok” a jelöltek terén, és nem kell nagyon kapkodniuk a döntéssel. Elismerte, hogy Kubica nemrég kinevezett menedzsere, Nico Rosberg is felkereste a csapatot azért, hogy védence mellett korteskedjen. A helyzet érdekessége, hogy Rosberg a Williamsnél mutatkozott be az F1-ben, majd Lowe beosztottja lett a Mercedesnél.

Mindössze néhány telefonos beszélgetésem volt vele,

de, ahogy ön is rámutatott, valóban Robert Kubicának dolgozik, és érdekében áll, hogy ezt a lehetőséget népszerűsítse a köreinkben. Néhány alkalommal tárgyaltunk vele erről a témáról. Mondhatjuk, hogy kissé más egyeztetések voltak, mint amiket az elmúlt néhány év során bonyolítottam vele.”

Rosberg a hétvégén a Sky Sports szakértőjeként dolgozott, és mielőtt kiderült, hogy Carlos Sainz már az USA Nagydíjon átülhet Jolyon Palmer helyére, azt mondta, hogy a hungaroringi teszt alapján Kubica „fizikálisan 100%-os a versenyautóban”, a Renault csak azért mondott le róla, mert „Sainz egy pillanat alatt szabad lett, és bekerült a korforgásba, ahogy a motorok csapatot cseréltek.”

Massa, di Resta és Kubica mellett állítólag Pascal Wehrlein neve is felmerült, de lehetséges, hogy ő túl fiatal a csapat főszponzora számára.

„Nagyon eltökéltek vagyunk az előrelépés érdekében, ahogy a többi csapat is – mondta Lowe. – Szerintem felismertük, hogy a pilóták kulcsfontosságúak a csapatban. Persze, világos, hogy gyors autóra is szükségünk van, de a pilóta talán a legfontosabb összetevő, végül is ő viszi előre a csomagot, szerzi a pontokat és nyeri a versenyeket.”

A tesztelés a legkisebb probléma

Rosberg később, szintén a Sky Sportsnak azt mondta, Kubica „a Renault-val két versenytávot levezetett, és mindig hozta a tempót, úgyhogy ezt már nem kell bizonyítani. Szerintem a teszt inkább arról szól, hogy megismerjék egymást, és lássák, hogy összeillenek-e. Ha valaki olyan magasan képzett, mint Kubica, a tesztelés a legkisebb probléma a számára.”

A német expilóta szerint nem a szponzorokon fog múlni Kubica visszatérése.

„Ez nem ki-ki mérkőzés. Más pilóták között ő is a jelöltek között van, de én optimista vagyok. Ha összejönne, csodálatos lenne Robertet újra az F1-ben látni – mondta. – A Williams a lehető leggyorsabb pilótát akarja megszerezni. Ez a srác egészen lenyűgöző, hihetetlen tempója van, ezért szerepel a jelöltek között.”

