Verstappen nem a lekörözöttek miatt bukta el a győzelmet

Bár Alonso és Massa is akadályozta, szerinte egyébként sem tudta volna megelőzni Hamiltont. Ricciardo unatkozott a Japán Nagydíjon.

A Red Bull a malajziai győzelmét ugyan nem tudta megismételni, az istálló mégis elégedetten távozhat Japánból, hiszen a Ferrari problémáit kihasználva mindkét pilótájuk felállhatott a dobogóra. Max Verstappen a győzelemhez is közel került, két körrel a verseny vége előtt mindössze 7 tized volt a hátránya Hamiltonhoz képest, de végül nem tudott támadást indítani a brit ellen. Ebben az is közrejátszott, hogy rossz ütemben érkezett meg két lekörözött versenyző, Felipe Massa és Fernando Alonso mögé.

Verstappen elmondta, valóban a kelleténél több időt vesztett a lekörözésekkel, de szerinte nem ezen múlt a győzelme. „Láttam, hogy Lewisnak vigyáznia kell az abroncsaira, és a forgalomban úgy tűnt, neki nagyobb nehézségeket okoz a többi autó követése, mint nekem – nyilatkozta Verstappen. – Felzárkóztam mögé, de sokat veszítettem a leszorítóerőből. Nem igazán tudtam támadni őt, de legalább megpróbáltam."

Bár a sportfelügyelők Alonso ellen indítottak vizsgálatot, amiért figyelmen kívül hagyta a kék zászlókat, Verstappen Massa lekörözésével bukott többet. „Egyik helyzet sem volt ideális, de Massánál talán többet veszítettem. De nem hiszem, hogy el tudtam volna menni Lewis mellett, csak felzárkózhattam mögé."

Verstappen kiemelte, hogy

a futam második etapjában használt lágy gumikon jobb volt a Red Bull balansza,

így annak ellenére is elszánta magát a támadásra, hogy az egyik gumija hólyagosodni kezdett. „Miután elmentem Seb (Vettel) mellett, a magam dolgával törődhettem. Az első etap is rendben volt, de Lewis kicsit gyorsabb volt, a verseny második felében viszont az én autóm viselkedett jobban. Előbb is utolérhettem volna, de csak a futam végén szerettem volna teljesen felzárkózni mögé, hogy ne tegyem tönkre az abroncsaimat."

Ricciardo unatkozott

Csapattársa, Daniel Ricciardo számára viszonylag eseménytelenül telt a Japán Nagydíj, de a futam végén két okból is szükség volt a koncentrációjára. Hat körrel a leintés előtt például majdnem összeütközött Lance Strollal, aki defektet kapott, és a kavicságyon átszánkázva nagy tempóval visszacsúszott a pályára, de még éppen elfért az érkező Red Bull előtt.

„Az első pár kör után elég csendes volt a versenyem, ez a pillanat legalább hozott egy kis izgalmat az életembe – viccelődött. – Persze nem örültem volna, ha eltalálja az autómat, de legalább kicsit feldobta az egyébként eseménytelen versenyemet."

Ricciardónak a futam végén is figyelnie kellett, Valtteri Bottas ugyanis megérkezett mögé, és egy ideig úgy tűnt, veszélybe kerülhet a 3. helye. „Ennek is örültem, mert komoly támadást nem tudott indítani, de legalább néhány kör erejéig nyomás alatt versenyezhettem, ami felpörgetett" – magyarázta.