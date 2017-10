Räikkönenben még mindig megvan a küzdőszellem

Sokan már csak alibiző sztárnak tartják Kimi Räikkönent a Ferrarinál, de korábbi mérnöke, Mark Slade szerint az időmérők megmutatják, hogy a finn pilóta még mindig a legjobbak között van.

Haloványan alakul Kimi Räikkönen pályafutása, miután visszatért a Ferrarihoz, először Fernando Alonsótól kapott ki nagyon csúnyán, 2015 óta pedig Sebastian Vettel győzi le alaposan, és minden évben kérdéses, hogy vajon kap-e újabb szerződést a csapatától. A megerősítést részben a csapatért tett munkájával indokolják, és ezt korábbi versenymérnöke, Mark Slade is megerősítette.

„Jó kapcsolatban vagyok Kimivel, talán még a barátok is vagyunk, bár nem sokat beszélünk. Ez mondjuk jellemző Kimire – nevetett a C More Maxnak adott interjúban. – Imádtam vele dolgozni, még fiatal srác volt, aki nyilvánvalóan versenyképesnek tűnt. Versenyhelyzetben nagyon ráhajtott minden lehetőségre, még akkor is, ha az autó nem volt igazán jó, mindig talált benne egy kis pluszt.”

Slade először a McLarennél találkozott az ifjú finn pilótával, aki 2002-ben, F1-es pályafutása második évében kezdett Mika Häkkinen helyén. Világbajnokságot végül nem nyertek együtt, de néhány győzelem összejött nekik, és később ismét keresztezték egymást az útjaik a mai Renault-csapatnál, de Slade-et addigra már vezető versenymérnökké léptették elő.

A pályán senkitől sem vett át semmilyen nonszensz dolgot, kiállt Michael Schumacher ellen,

és volt még 21 másik versenyző, akivel meccselnie kellett. Nagyon élvezetes időszak volt. Az autóban nagyon magabiztos volt, zavaros helyzetekben, például, amikor száraz és nedves is volt a pálya a versenyeken, mindig helyes döntéseket hozott. Nagyon jól ment, sok jó versenyünk volt együtt. Nagyon élveztem, a kedvenc éveim között voltak.”

Räikkönen nemrég arról beszélt, hogy nagyon lojális a körülötte lévőkkel, de Slade szerényen megjegyezte, hogy biztosan nem annak köszönhetők a finn pilóta problémái, hogy már nem dolgoznak együtt. A brit szakember szerint nem a versenyző képességei koptak meg, csupán nem jön ki neki a lépés.

„Szerintem talán egyszerűen nem került olyan versenyképes környezetbe az autójával, de ezt nehéz megmondani, őt kell megkérdezni erről, de nem látom okát annak, hogy ne tudna további versenyeket nyerni. Még mindig ugyanazt a küzdőszellemet látom benne, például a (malajziai) 2. hellyel vagy a monacói pole pozícióval. Még mindig megvan benne, ami kell, jól csinálja.”

Villeneuve is a legjobbak között tartja számon

A finn pilóta korábbi ellenfele, az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve is úgy véli, hogy Räikkönen még soha sem volt olyan jó versenyző, mint manapság. A francia-kanadai sem tudta megmondani, hogy miért nem jönnek a sikerek Räikkönentől, de Villeneuve sem benne látja a kudarcok elsődleges okát.

Kimi kissé balszerencsés, de időszakonként még Vettelnél is gyorsabb

– idézte az Ilta Sanomat. – Valahogy nem áll össze. Vagy az időmérője sikerül, és a versenye nem vagy fordítva. Ugyanakkor, bebizonyította már, hogy olyan jó is tud lenni, mint Vettel. Ők tökéletes kombinációt alkotnak. Nem hiszem, hogy valaha is láttuk már jobbnak Kimit. Úgy tűnik, jobban vezet, mint a pályafutása során eddig bármikor.”

