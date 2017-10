Alonso megrovást kapott Hamilton feltartásáért

A spanyol nem gondolja, hogy befolyásolta a verseny végeredményét. Az utolsó helyről indulva majdnem pontot szerzett, így elégedett a versenyével.

Fernando Alonsót a motorcseréje miatt hátrasorolták a Japán Nagydíj időmérő edzése után, ezért hiába futotta meg a 10. legjobb időt, csak az utolsó helyről vághatott neki a versenynek. A spanyol a futam előtt nem reménykedett a pontszerzésben, mégis közel került hozzá: úgy végzett a 11. helyen, hogy a verseny végén az utolsó pontszerző helyen beérő Massát is támadhatta.

Alonso napját némileg beárnyékolja, hogy a leintés után meg kellett jelennie a sportfelügyelők előtt, amiért a verseny utolsó köreiben figyelmen kívül hagyta a kék zászlókat. A Massával csatázó spanyol mögé Lewis Hamilton és Max Verstappen érkezett meg, és a sportfelügyelők szerint Alonso a szükségesnél tovább várt az elengedésükkel. A spanyolt a futam után megrovásban részesítették, de emiatt nem kell különösebben aggódnia: idén először kapott figyelmeztetést, és most gyűjtötte be az első két büntetőpontját is.

„Az 51. körben Alonso kijelzőjén megjelent egy kék színű jelzőlámpa, valamint a 14-es és 15-ös kanyarok között kék zászlókat is lengettek neki – állt a sportfelügyelők közleményében. – Egy körrel korábban villogtatták is neki a kék lámpákat, amelyek a futamot vezető Lewis Hamilton érkezésére figyelmeztették. Alonso végül az 52. körben, a 11-es kanyarnál engedte el Hamiltont."

A sportfelügyelők rámutattak, hogy a szabályzat szerint a versenyzőnek az első adandó alkalommal el kell engedniük a másik autót, ha már a kék zászlókat lengetik neki. „Alonso a meghallgatáson megjegyezte, hogy a célegyenes után csak a 11-es kanyarban van lehetőség az elengedésre. A sportfelügyelők elfogadják, hogy a 2-es és 9-es kanyar között kevés biztonságos hely van a félrehúzódásra, ami hozzájárult ahhoz, hogy ilyen hosszú ideig nem engedte el Hamiltont."

Senkit nem akart zavarni

A sportfelügyelők Alonso magyarázatát enyhítő körülményként elfogadták, és azt is figyelembe vették, hogy az elengedésnél Hamiltonnak és később Verstappennek is sok helyet hagyott, ezért nem kapott súlyosabb büntetést. Bár Verstappen hátránya a lekörözések után megnőtt Hamilton mögött, Alonso nem gondolja, hogy az élversenyzők hátráltatásával befolyásolta volna a végeredményt.

„Hamilton vezette a versenyt a Red Bull előtt. Talán két-három kanyart a lekörözésekkel, de ugyanebben a sorrendben értek célba, tehát nem volt nagy hatása a verseny végeredményére. Én nem akartam senkit zavarni – magyarázta a verseny végén, még mielőtt értesült volna a sportfelügyelők döntéséről. – Nem szereztem pontot, szóval komoly büntetést nem tudnak kiosztani. Bárhogy is döntenek, elfogadjuk, és legközelebb majd jobban igyekszem, hogy elkerüljem az ilyen helyzeteket."

