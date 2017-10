Ricciardo megszerezte Hamilton telefonját, bele is trollkodott

Több sem kellett a Red Bull mókamesterének, és vicces szelfikkel árasztotta el a Mercedes pilótájának Instagram profilját. A sajtótájékoztatón sem állt le a hülyéskedéssel.

Daniel Ricciardóra mindig lehet számítani, ha humorforrásra van szükség az F1-ben, és az újabb dobogós helye után Japánban sem maradt el a viccelődés a részéről. A versenyt megnyerő Lewis Hamilton nagy hibát követett el, és lezáratlanul odaadta a telefonját Ricciardónak, aki hibátlanul kihasználta a lehetőséget, és megjelent Hamilton egyik közösségi oldalán.

Ricciardo az Instagramra jelentkezett be Hamilton nevében, és mókás szelfiket posztolt, amiket utána a Mercedes is elkérhetett, mert a csapat Twitter-oldalán is megjelent a kancsal és szándékosan bamba fejet vágó közönségkedvenc. Ricciardo és Max Verstappen később is formában maradt, a Sky Sports kamerái előtt és az FIA sajtótájékoztatóján sem tudtak leállni a szórakozással.

Bár a sajtótájékoztató leiratában nem szerepel, Chris Medland, a RACER tudósítója szerint Hamilton azt mondta, még soha sem látott két csapattársat, akik ilyen jól kijöttek egymással. Erre Max Verstappen és Ricciardo máris kontrázott.

Látnod kellene minket otthon”

– utalt Verstappen arra, hogy Monacóban egy lépcsőházban laknak, mire Hamilton megkérdezte, hogy közös-e a lakásuk. „Sőt, egy ágyban is alszunk!”, aztán jött Ricciardo is: „A csapat úgy áll ehhez a dologhoz, hogy vagy egy új első szárnyat kérünk vagy saját hotelszobát.”

Ricciardo később vízzel kezdte locsolni Verstappent, miközben honfitársaihoz próbált szólni hollandul, előtte viszont Hamilton és Verstappen között is mókás élcelődés zajlott az újságírók kérdései között.

Ma úgy voltam, hogy (Verstappen) megnyerte az előző versenyt, de ezt nem adom neki.

A hátsó egyenesben egyszer csak eszembe jutott, hogy Jézus, a srác mögöttem mennyivel fiatalabb nálam, meg kell mutatnom, hogy ki itt a férfi, és azt, hogy a szívem mélyén még fiatal vagyok, úgyhogy elöl kellett maradnom” – mondta Hamilton.

Verstappen közbe is vágott: „Én meg azt gondoltam, hogy ez a csávó milyen vén már előttem!”

Na igen, nem fogom hagyni, hogy ez a kis…

– viccelődött Hamilton. – Nem, élvezem, hogy olyan korszakban élek, amikor ilyen nagyszerű tehetségek bukkannak fel. (Verstappen) még sokáig itt lesz, miután én kiszállok, de addig is próbálok nem sok pole-t és győzelmet meghagyni neki.”

