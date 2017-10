Rosberg: Hamilton minden idők egyik legjobbja

A tavalyi világbajnok szakértőként tért vissza az F1-be, méltatta korábbi ellenfeleit, de Valtteri Bottas nyilatkozatait bírálta is.

A Sky Sports szakértőjeként tűnt fel Nico Rosberg a szuzukai paddockban, és kifejtette véleményét a szezon alakulásáról, valamint a világbajnoki küzdelemről. Rosberg a médiaszereplései során korábban is kommentálta már az F1 aktualitásait, ezúttal viszont élő adásban beszélgetett az időmérő előtt és közben.

Rosberg furcsának nevezte, hogy ezúttal csak az utolsó pillanatban érkezett meg Szuzukába, hiszen versenyzőként korábban minden alkalommal jó előre ott volt a helyszínen, hogy hozzászokhasson a körülményekhez, ezért kissé kialvatlanul nézte végig, ahogy Lewis Hamilton újabb pole pozíciót szerez korábbi csapatának, a Mercedesnek.

„Az időmérőkön ő minden idők egyik legjobbja, ezért mindig is nehéz lesz őt megverni – nyilatkozta Rosberg a brit pilótáról, akit tavaly sikerült legyőznie, de ehhez Hamilton balszerencséjére is szükség volt. – A nyers tempója egyszerűen óriási. Szerencsére, nekem sikerült őt (legyőzni) néhány alkalommal” – mondta a német expilóta.

Lewis vele született tempóval rendelkezik

– emelte ki Hamilton egyik erősségét. – Az egyik gyengesége, hogy néha kissé hullámzik a szezon során. Sebastian (Vettel) mellett szól a versenytempó és általában a következetesség. Mindig ott van, és nem igazán szokott nagyon leereszteni. A gyengesége, ahogy Azerbajdzsánban is láthattuk, hogy kissé forrófejű.”

A tavalyi világbajnok utódjához, Valtteri Bottashoz is tanácsot intézett, szerinte nem jó, hogy Bottas önként beszél a sajtóban a gondjairól és pályafutása jelenlegi nehéz időszakáról. „Ez szükségtelen, mert olyan hullámokat kelt az ember körül, amikre nincs szükség – szögezte le. – Én azt mondanám, hogy ne beszéljen erről, leszegett fejjel jusson túl ezen, aztán próbáljon a jobb oldalon kijönni ebből.”

Bottas később a 2. leggyorsabb volt az időmérőn, és ez Rosberg szerint jól jött a számára.

„Ez fontos neki, mert kissé nehéz időszakot él meg. Szüksége van arra, hogy ismét elkezdjenek jönni a jó eredmények, de most visszavágott a félresikerült délelőtt után.” Bottas balesetéről Rosberg azt mondta, egy ilyen figyelmetlenség a versenyző számára kevésbé káros, mintha például a gyenge tapadás miatt csúszik ki valaki, mert nem törik meg az autóba vetett bizalom.

Rosberg már korábban is lelkesen nyilatkozott a Mercedes és a Ferrari csatájáról, de eddig is arra számított, hogy az Ezüstnyilak végül bedarálják a Scuderia autóit. Szerinte most ez történik, és úgy vélte, Hamilton az esélyesebb a világbajnokság megnyerésére.

A nyár utáni időszak nagyon fontos volt, és én ezt pillanatnyilag Lewisnak adom

– mondta. – A lendület teljesen az ő oldalán van, és Sebastian ellen dolgozik. A (Ferrarinál) most minden rosszul sül el, és itt az autó teljesítménye sem elegendő. (Vettel) nagyon küszködik a Ferrarival.”

