Mostantól tényleg tilos az F1-es rajtkockák szárítása

A Malajziai Nagydíjon több csapat is megszegte a rajtkockák szárítására vonatkozó szabályt, az FIA azonban nem büntette meg őket, ami vitákhoz vezetett. A szövetség szigorított a szabályokon.

A múlt heti Malajziai Nagydíjon a reggeli eső miatt még vizes volt a rajtrács, amikor a csapatok felsorakoztak az indításhoz, ezért több csapat a saját eszközeivel próbálta felszárítani a rajtkockáját. A Force India észrevette, mivel próbálnak előnyhöz jutni a riválisai, és jelentette is az FIA-nak a kihágást.

A szabályok ugyanis tiltják a rajtkockák szárítását, pontosabban azt mondják ki, hogy az istállók nem semmilyen módon nem változtathatják meg az aszfalt bármely részének tapadását. Az FIA munkatársai a szepangi rajtrácson több csapatot is figyelmeztettek, hogy hagyják abba a szárítást, de büntetést senkinek nem osztottak ki miatta - valószínűleg úgy gondolták, a kihágás nem olyan súlyos, hogy szankciókat kelljen alkalmazni. A csapatok ráadásul azt is gondolhatták, hogy a rajtkockák szárítása engedélyezett, mert a tavalyi Japán Nagydíj előtt is lehetőséget kaptak erre.

Az FIA azonban Szuzukában tisztázta a helyzetet: értesítették a csapatokat, hogy ezentúl szigorúan betartják a rajtkockák szárítására vonatkozó szabályokat, és

az előírásokat megszegő csapatok büntetésre számíthatnak.

Bizonyos helyzetekben a szövetség engedélyezheti a szárítást, de ezt mindig az adott verseny előtt, a körülményeknek megfelelően bírálják el. Ebben az esetben az összes csapat hivatalos értesítést kap a döntésről.

A Force India ügyvezető igazgatóját, Otmar Szafnauert továbbra is bosszantja, hogy Malajziában semmilyen következménye nem lett a rivális istállók szabályszegésének. "Legközelebb talán óvást nyújtunk be - mondta. - A sportfelügyelők, illetve szükség esetén a bíróság kezébe adjuk a döntést. Ha nincs büntetés, semmi nem tántorítja el őket, hogy újra megtegyék."