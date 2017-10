Verstappen már várja, hogy Hamilton és Vettel egymásnak essen

A Red Bull az időmérőn nem tudott labdába rúgni a világbajnoki éllovasok mellett, de Max Verstappen szerint vasárnap még az ő javára is fordulhat a kocka.

A múlt héten, Malajziában mutatott formát a Red Bull nem tudta átmenteni Japánba is, azonban Valtteri Bottas büntetésének köszönhetően így is a 3-4. helyre hozták be az autóikat a szuzukai időmérő edzésen. Az eltérő beállításoknak is köszönhetően egy hajszállal Daniel Ricciardo szerepelt jobban, de Max Verstappen sem volt csalódott a leintés után.

„Amikor átszeltem a célvonalat, nem ingattam a fejemet, úgy éreztem, ez minden, amit ebből ki tudok hozni – nyilatkozta Ricciardo a Sky Sportsnak. – Nagyon szoros volt Maxszal, jó értelemben véve kergetjük egymást, és örülök, hogy megörököltem a 3. helyet. A pálya tisztább oldalán talán kicsit jobb helyzetben leszek, és az elején az élen állókkal tarthatok majd.”

Ricciardo szerint „a start sok mindent meghatároz majd, mert elég trükkös itt előzni.” Az ausztrál pilóta úgy vélte, elsősorban a futamon működik majd jól a beállítása, mert a forgalomban jól jöhet, hogy csökkentette a leszorítóerőt, így az egyenesekben jobban tud majd támadni vagy védekezni. Érdekesség, hogy ugyanerre számít Max Verstappen is, csak más okból.

A Malajziai Nagydíj győztese reméli, hogy az ellenfelei elkoptatják majd az abroncsaikat a futamon.

„Lehetett volna jobb is az eredmény, de ez így is oké – mondta Verstappen. – Különböző stratégiát választottunk az autókra, az egyiken nagyobb, a másikon kisebb leszorítóerővel mentünk, én mentem a nagyobbal. Nem biztos, hogy ez volt a helyes döntés, most azt mondanám, hogy nem, de holnap lehet, hogy más lesz a helyzet, ezt nehéz megmondani.”

Verstappen szerint az új autókkal gyorsabb lett a szuzukai pálya, és több kanyart is egyenesként lehet már kezelni, ez viszont nem kedvez a gyengébb motorral hajtott Red Bullnak, ráadásul nincs is olyan meleg, mint Malajziában volt, ez is hátráltatja, hogy újabb győzelemért harcolhasson. Ricciardóhoz hasonlóan azonban ő is lát lehetőséget a rajtban, főleg, ha a világbajnoki éllovasok összecsapnak

Már várom, hogy láthassam!

– vágta rá a Sky Sportson. – Az első Q3-as etapom után egyáltalán nem voltam boldog, de a második egész jól sikerült, és szerintem erre lehet építkezni. Holnap sokkal melegebb lesz, gyorsabban kopnak majd a gumik, meglátjuk, mi lesz” – mondta Verstappen a várhatóan kétkiállásos verseny előtt.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!