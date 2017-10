Hamilton tart a Ferrari versenytempójától

A szuperlágy gumikon elégedetlen volt az autójával a hosszú etapokon. Ettől függetlenül hisz benne, hogy győzelemre tudja váltani első szuzukai pole-ját, amelyre tíz hosszú évet kellett várnia.

Lewis Hamilton pályafutása 71. pole pozícióját szerezte meg szombaton, a szuzukai pályán azonban az elsőt, pedig már régóta szeretett volna Japánban is az első rajtkockából indulni. Noha a Mercedes az elmúlt években uralta a szuzukai hétvégét, a legutóbbi három pole pozíciót a csapattársa, Nico Rosberg zsebelte be ezen a pályán.

"10 éve próbáltam megszerezni a pole pozícót Szuzukában, és végre sikerült - fantasztikus érzés! Minden évben egyre keményebben próbálkoztam, és tudtam, hogy egyszer sikerülni fog, de végül 10 hosszú évet kellett rá várnom - lelkendezett Hamilton. - Eddig minden évben küszködtem a balansszal, és a beállítások megváltoztatásával mindig rossz irányba haladtunk. Most minden sokkal jobban alakult, és az autómat is jobban ismerem, mint korábban."

Hamilton ezúttal is kiemelte, hogy a sikerében az istállónak is hatalmas része volt. "Fantasztikus időmérő volt. Ehhez a csapatnak is tökéletesen kellett dolgoznia, mindent megfelelően elő kellett készíteni, és az időzítéssel sem lehetett gond. Ma nagyon jó formában voltak, pont jókor engedtek ki a pályára, így bőven volt előttem üres hely" - magyarázta a vb éllovasa, aki a saját teljesítményével is elégedett volt. - Nagyon koncentráltam, egy hibát sem vétettem, és egyre jobbak voltak a köreim."

A Ferrari erős lesz a versenyen

Hamilton ugyanakkor elismerte,

a Mercedes kettős sikere az időmérőn korántsem garancia a vasárnapi győzelemre.

"Általánosságban elmondható, hogy az autónk nagyon erős az időmérőkön, de a futamokon általában visszaesünk. Mindenképpen ki kell derítenünk, mi az oka ennek, hogy jövőre ne fordulhasson elő - mondta. - Itt azonban nehéz, sőt szinte lehetetlen előzni, tehát mi kezdjük meg a versenyt a legjobb helyzetből. Remélem, az autónk jól fog működni - a lágy gumikon gyorsnak éreztem, a szuperlágyakon talán kevésbé. A Ferrari persze gyors lesz, mint mindig - attól tartok, nagyon erős lesz a versenytempójuk, de megpróbáljuk őket magunk mögött tartani."

A háromszoros világbajnok attól kevésbé tart, hogy a rendszerint agresszívan rajtoló Sebastian Vettel indul mellőle az első sorból. "Nálam biztos nem lesz agresszívabb! Idén általában jól rajtolok, igyekszem most is így tenni" - jelentette ki.

Bottas összeszedte magát

Valtteri Bottas meggyőzőbb formában vezetett, mint az elmúlt néhány futamon, és sikerült elcsípnie a 2. pozíciót Hamilton mögött. A rajtrácson mégis csak a 7. kockába állhat fel, mert váltócsere miatt öthelyes rajtbüntetéssel sújtották. A finn elégedett az eredményével, különösen a délelőtti incidense után, amikor összetörte a Mercedest.

"Nagyon nehéz hétvégém volt, de egyre jobban vezettem. Lehettem volna gyorsabb is, de örülök, hogy mi voltunk a legjobbak az időmérőn - mondta a finn. - Nagyon hálás vagyok a srácoknak, hogy ilyen remekül összerakták az autómat a reggeli koccanásom után. Az egész hétvége során az időmérőn éreztem a legjobbnak. Nagy kár, hogy a váltócserém miatt nem indulhatok az első rajtsorból, de biztos vagyok benne, hogy tudok javítani néhány pozíciót. Keményen fogok küzdeni."

