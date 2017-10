Rágyúrnak jövőre a Renault motor időmérős üzemmódjára

Hiába gyors a kanyarokban a Red Bull, ha a Mercedes az időmérőre feljebb tudja tekerni az erőforrását, és ezzel lenullázzák a szabadedzések ígéretes eredményeit.

Az időmérő edzések kezdetéig már gyakori, hogy igen szoros verseny alakul ki a Mercedes, a Ferrari és olykor a Red Bull versenyzői között is, aztán legkésőbb a Q2-ben az Ezüstnyilak megtáltosodnak, és sokszor legfeljebb Sebastian Vettel tud befurakodni közéjük. A Red Bull pilótáinak arcáról az idén már többször lefagyott a mosoly, mert hiába igyekeztek, nem tudtak elég lóerőt kisajtolni a motorjukból.

Az F1-es erőforrások meghatározott teljesítményszintekkel meghatározott távot tehetnek meg annak érdekében, hogy kibírják az idei, átlagosan négyversenyes igénybevételt. Ennek részeként a mezőnyben elsőként a Mercedes, majd a Ferrari is kifejlesztett egy speciális, időmérős üzemmódot, amikor néhány körre a maximális teljesítményt tudják lehívni a versenyzők.

Erre a Renault-nak egyelőre nem volt válasza, hiába mondogatják a Red Bull pilótái, hogy ezért nem tudják felvenni a versenyt az ellenfeleikkel. „Biztos vagyok, hogy ebben közel fél másodperc van – nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke, és Malajziára utalva hozzátette: „Egyetlen kanyar sem volt, ahol az autónk lassabb volt az ellenfeleknél.”

A megváltás jövőre jöhet el, hiszen Cyril Abiteboul szerint Viry-ben már dolgoznak a megoldáson.

„Vasárnap már most is nagyon versenyképes a motorunk, de szombaton nyilvánvalóan hiányzik egy kicsi az időmérőn. Nincs „varázs üzemmódunk”, de keményen dolgozunk rajta – jelentette ki. – A motor teljesítménye nagyon érzékenyen fog javulni jövőre, nem csak az időmérőn, de a versenyen is, ezért azt hiszem, hogy a motorunk extrém versenyképes lesz.”

Jövőre három komoly csapat, a Red Bull, a gyári Renault és a McLaren is a franciák erőforrásait használja majd, így elképzelhető, hogy ha a Renault a motorfejlesztés terén előre tud lépni, akkor valamelyik istállójuk akár a győzelmekért is küzdhet, ahogy a Red Bull tette a Malajziai Nagydíjon. Ehhez azonban nem csak a nyers erő kell.

A megbízhatóságra kell összpontosítanunk

– szögezte le Abiteboul, majd a gyári csapatra vonatkozóan hozzátette: – Az idén nagyon sok pontot vesztettünk a teljes csomag (gyenge) megbízhatósága miatt, ami szerintem azért történt, meg a csapatunk nagyon gyorsan változik. Bővülünk, rengeteg embert veszünk fel, és ezt ilyenkor általában a megbízhatóság sínyli meg. Rövid távon ez az első dolog, amit rendbe kell tennünk.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!