Okoskesztyűvel védenék a pilóták életét az F1-ben

Jövőre már be is vezetnék a biometrikus kesztyűket az F1-ben, ezek már előre tájékoztatnák a doktorokat a versenyzők állapotáról. Jól jöhet, ha nehéz hozzáférni az autókhoz.

Okoskesztyűt teszteltek a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull pilótái a Magyar Nagydíjon, és lehetséges, hogy az új fejlesztést az FIA jövőre már be is vezeti az F1-ben. A speciális ruhadarabba 3 mm vastagságú szenzort varrtak be, és eleinte a pulzusszám, valamint a véroxigénszint mérésére lesz alkalmas, de remélik, hogy hamarosan tud majd testhőmérsékletet és légzésszámot is mérni.

Dr. Ian Roberts, az F1 főorvosa az FIA AUTO című szaklapjának elmondta, hogy az emberi szervezetek monitorozása kulcsfontosságú az orvosi kezelés során, és e téren a balesetet szenvedő pilóták sem lógnak ki a sorból. Roberts a lehető leggyorsabban szenzorokat akasztana a pilótákra, ez különösen vészhelyzetekben segítené a munkájukat.

„Akadnak olyan alkalmak, amikor a versenyzőhöz nem tudunk rögtön hozzáférni, úgyhogy ha nem látjuk őt, vagy nem vagyunk pont mellette, akkor is van némi információ, amihez hozzá tudunk jutni” – mondta, és Carlos Sainz 2015-ös oroszországi balesetére tért ki, amikor az autó befúródott a védőfal elemei közé.

Ezt nem erősítette meg, de elképzelhető, hogy a glória bevezetése miatt is sürgőssé vált az okoskesztyű,

mert a pilóták egyik aggálya a bukókerettel szemben, hogy lassabb lesz a be- és kiszállás az autóból, valamint a mentés is nehezebb lehet az útban lévő keret miatt. A kesztyű által átadott adatok abban is segíthetnek, hogy az orvosok előre tudják, hogy mennyire nagy a baj, és mennyire kell sietniük a helyszíni mentéssel.

„A pontos megfigyelés lehetetlen volt, amíg oda nem értünk a helyszínre, és nyilvánvalóan ezt nem tudtuk elvégezni, amíg a kerítés elemeit el nem mozdítottuk – mondta Roberts az oroszországi esetről. – Ha monitoroztuk volna (Sainz-ot), még jobban megtervezhettük volna a kimentését, mint ahogy tettük.”

„Az új technológia révén abban a pillanatban, hogy a pilóta balesetet szenved, megkapjuk a fiziológiai és biometrikus adatait, így a nulladik pillanattól kezdve figyelhetjük az elsődleges (orvosi) beavatkozásig és a pálya orvosi központjáig.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!