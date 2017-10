Hamilton: Megint jó az autó, kész vagyok a versenyre!

A délkelet-ázsiai küszködés után magára talált a Mercedes és Lewis Hamilton ismét elkezdett bízni az autójában. Szárazon Sebastian Vettel nyomában járt, és nedves pályán is jól ment.

Mindkét Mercedest felszerelték az új aerodinamikai csomaggal a Japán Nagydíj szabadedzései előtt, és a pénteki teljesítmény eloszlatta Lewis Hamilton kételyeit is. A háromszoros világbajnok Malajziában inkább mellőzte az újításokat, Japánban viszont úgy vélte, hogy az autó ismét működni kezdett.

„Érdekes nap volt, az autó sokkal jobb érzetet ad, mint Malajziában tette – nyilatkozta Hamilton. – Úgy tűnik, a kocsi visszatért a normális állapotába, úgyhogy kész vagyok versenyezni” – tette hozzá a brit pilóta. A Mercedes formajavulásához az autónak kedvező vonalvezetés, és a korábbiaknál hűvösebb időjárás is hozzájárulhatott.

„Örülök, hogy az első szabadedzés száraz pályán zajlott. A másodikon nagyon esett az eső, de fontosnak éreztem, hogy kimenjek, és felmérjem a pálya állapotát, és azt, hogy az autó miként viselkedik, mert Malajziában nem volt jó az esőben” – magyarázta Hamilton, aki elárulta, az esőben is kitartó közönséget is szerette volna egy kissé szórakoztatni.

Csapattársa, Valtteri Bottas ezúttal sem tudta tartani a lépést Hamiltonnal.

„Malajziánál jobbnak tűnt az autó, de még mindig dolgoznunk kell azon, hogy gyorsabb legyen – foglalta össze a finn pilóta. – A kiindulási pontunk sokkal jobb a hétvégén, mint Malajziában volt, a lágy gumival futott etapom is jól sikerült, de a szuperlággyal nem igazán javult a tapadásom. Leginkább a szuperlágy gumikon mutatott teljesítményemet kell kielemezni.”

Bottas szerint a nedves pályán sem ment túl rosszul az autó, James Allison viszont nem ennek tulajdonított nagy jelentőséget, hanem annak, hogy a zord előrejelzések ellenére is sok kört meg tudtak tenni a száraz pályán, és úgy vélte, a gyorsított menetrend ellenére is jól sikerült beosztani az időt, és mindkét autójuk ment eleget alacsony és magas üzemanyagszinttel is.

A technikai igazgató „viszonylag elégedett” volt az autók kiinduló balanszával is.

„Miután a második szabadedzést elvesztettük, a hétvége így is küzdelmes lesz, de legalább úgy indulunk a holnapnak, hogy tudjuk, miként állítsuk be az autókat az időmérőre és a versenyre is” – foglalta össze a brit szakember a pénteki tapasztalatokat.

