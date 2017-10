Alonso: A Honda hibázott, hogy mindig újrakezdte

A folyamatos újratervezés miatt maradt le a Honda, véli Fernando Alonso, aki keresetlen kritikái ellenére is büszke arra, hogy részt vett a projektben.

Csodának kellene történnie az idei szezon hátralévő versenyeinek, hogy a McLaren Honda együttműködés előző három éve ne hatalmas fiaskóként vonuljon be az F1 történetébe. A két gyártó nagy reményekkel próbálta feléleszteni az 1980-as évek végi legendás korszakot, de a Honda képtelen volt megbízható és versenyképes teljesítményű erőforrással előállni.

A gondok már a legelső teszten felbukkantak 2014-ben, majd 2015 elején látszott, hogy baj lesz, tavaly kissé javult a helyzet, de az idei szezonra bevallottan új erőforrást terveztek, és ismét a mezőny végéről kellett elkezdeniük a fejlesztést. Fernando Alonso úgy véli, a Honda itt rontotta el az F1-es szereplését.

„Úgy gondolom, a legnagyobb problémákkal a téli teszteken szembesültünk az előző három év során, mert a következő szezonokat mindig a nulláról kezdtük – nyilatkozta Alonso Japánban. – Mindig rengeteg dolgot kellett helyre tenni. Ausztráliába is tesztelni mentünk, aztán Kínába, majd Bahreinbe is, mire összeállt egy csomag, egy erőforrás, amiről többé-kevésbé tudtuk, hogyan működik.”

Ebben a helyzetben reméltük, hogy a következő évben innen folytatjuk majd, és a különbség csökkenni fog, de nem ez történt.”

„Minden egyes szezon során változtatnunk kellett a motor filozófiáján, a turbina elhelyezésén, és egyéb dolgokon, ami túlságosan lelassította a fejlesztéseket” – összegzett Alonso, aki többször is nyilvánosan szidta a Hondát, például két éve Japánban is, de azt mondja, így is „büszke” arra, hogy részt vehet a projektben és egy japán gyártóval dolgozhatott.

„Minden csapat hullámzik – ismerte el. – Azért jó japán mentalitású emberekkel dolgozni, mert soha nem adják fel, még most is mindig dolgoznak. Amikor kiestünk a Q1-ben, a mérnökök akkor is 20 órát töltöttek a számítógép előtt, hogy javuljunk. Nem sokat léptünk előre, de ez nem azért volt, mert nem fordítottunk elég időt a munkára.”

Alonso kijelentette, szomorúak azért, mert nem érték el az elvárt eredményeket.

„A gondterhes téli tesztek óta a csapat által elvégzett munkára viszont még mindig büszkék vagyunk. Próbáltunk ezeken úrrá lenni, olyan rövid idő alatt, amennyire csak lehetséges. Én mindig is büszke leszek erre a projektre, még akkor is, ha az eredmények az ellenkezőjét mutatják. Rossz időzítésként emlékezem majd erre, bosszantó időzítésre, mert az volt, és most is az.”

