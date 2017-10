Még nem tudják pontosan, mi vezetett Vettel és Räikkönen malajziai motorhibájához, de a minőségellenőrzési részleg átszervezésével próbálják elkerülni a jövőbeni kieséseket.

Miután a Malajziai Nagydíj hétvégéjén Sebastian Vettelt és Kimi Räikkönent is ugyanaz a motorhiba sújtotta, az istálló elnöke, Sergio Marchionne dühösen követelt csapaton belüli, azonnali változásokat. Bár rögtön elterjedtek különféle híresztelések az istálló kulcsembereinek leváltásával kapcsolatban, a Ferrari technikai igazgatója, Mattia Binotto Szuzukában tisztázta, valójában milyen intézkedésekre gondoltak.

Binotto szerint a Malajziai Nagydíj legfőbb tanulsága az, hogy az eddigieknél szigorúbban kell ellenőrizni a felhasznált alkatrészek minőségét. "A teljesítményünk javításának érdekében az autónkat és a csomagunkat is javítanunk kell, ahol az egész vállalati szervezetet is - mondta. - Olyan változásokat fontolgatunk, amelyek már eddig is tervben voltak: meg kell erősítenünk a minőségellenőrzési részlegünket. Ilyen egyszerű az egész, erre utalt az elnökünk."

Binotto elmondta, a malajziai hibák "teljesen váratlanul" érték a Ferrarit, és még nincs egyértelmű válaszuk arra, mi vezetett a két autóban egyaránt jelentkező meghibásodáshoz. "Sem a tesztpadon, sem a pályán nem tapasztaltuk még ezt a problémát a szezon során. Az alkatrészek minőségével volt probléma, egy a kompresszor és hengerfejek közti szívócső romlott el. Ráadásul kétszer, mert Sebastian autójában az időmérőn, Kimi esetében pedig a futamon történt ugyanez."

"Mivel Malajziában kétszer is megtörtént, lehetséges, hogy ebben az esetben bizonyos peremfeltételek befolyásolták az egész csomag megbízhatóságát. Ezt még ki kell elemeznünk, ezzel párhuzamosan pedig megerősítettük az alkatrészeinket, de muszáj lesz jobban megértenünk az okokat."

