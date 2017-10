Hamilton nem bízik a Mercedes új aero-csomagjában

A csapat szeretné, ha a Japán Nagydíjon azt használná, de ő inkább kitartana a régi mellett, és a választást megnehezítheti a péntekre várt eső is. A Mercedesnek fogalma sincs, mire számítson Szuzukában.

A múlt hétvégi küszködés Malajziában meglepetésként érte a Mercedest: habár Lewis Hamilton egy szenzációs körrel megkaparintotta a pole pozíciót, a versenyen vereséget szenvedett Max Verstappen Red Bulljától, és valószínűleg a Ferrari ellen sem lett volna esélye, ha Sebastian Vettelt és Kimi Räikkönent nem hátráltatja a kettős motorhiba.

A világbajnokságot vezető Mercedes problémáira rátett egy lapáttal, hogy nem tudtak kiigazodni a Szepangra elkészült új aerodinamikai csomagjukon sem, amely főleg az első vezetőszárnyat, valamint az oldalsó és alsó légterelőt érintette, miközben a hátsó szárnyat gyakorlatilag maximális leszorítóerőre hangolták be. Ezért míg Valtteri Bottas egész hétvégén kitartott mellette, hogy adatokat gyűjtsenek róla, Hamilton inkább visszatért a régi konfigurációhoz, s bár ő volt a gyorsabb, ennek nem feltétlenül a technikai különbség volt az oka.

A Mercedest irányító Toto Wolff azt állította, hogy az adatok szerint az új csomag igenis előrelépést hozott.

Ezért a csapat szeretné, ha Szuzukában már Hamilton is azt használná, ő azonban vonakodik ettől,

és csütörtökön kijelentette, hogy majd csak este döntenek a kérdésben, egyelőre mérlegelik a lehetőségeiket.

„A srácok egy irányba akarnak menni, én viszont habozok, és inkább a másikba mennék – mondta. – Nagyon bízok és hiszek a csapatban, és tudom, hogy ők is pontosan annyira vágynak a győzelemre, mint én, ezért a döntést együtt fogjuk meghozni, gondoskodva róla, hogy a helyeset válasszuk."

„Mindig fontos megkérdőjelezni egymás véleményét. Versenyzőként én is meg szoktam kérdőjelezni az övéket. Hiába állnak a rendelkezésükre az adatok, azokat nem feltétlenül fogadom el fenntartások nélkül, mert ha az eredmény papíron tökéletesnek is tűnik, nem biztos, hogy a pályán is ugyanazt érzi az ember."

Hamilton hozzátette, hogy a várható időjárás is megnehezítheti a Mercedes dolgát,

pénteken, a szabadedzések napján ugyanis végig heves esőzést jósolnak,

így a csapatnak esetleg nem lesz ideje az aerodinamikai csomagok közvetlen összehasonlítására.

A brit versenyző elismerte, hogy a még tizenöt verseny alatt sem sikerült tökéletesen kiismerniük az autójukat – a „kényes dívát", ahogy Wolff emlegette egyszer –, ezért egy új helyszínre érve nem tudják, mire számíthatnak. Ettől azonban szerinte nincsenek hátrányban, továbbra is ők a világbajnokság legfőbb esélyesei.

„Nézzük csak meg a legutóbbit: reménytelenül le voltunk maradva, aztán hirtelen megszereztük a pole-t. Sikerült előhúznom egy jó kört, de még én sem tudom, honnan – mondta Szepangról Hamilton. – Ha mindig előre ismernénk, mi fog történni egy versenyen, az elég unalmas lenne. Nekem tulajdonképpen tetszik, hogy nem így van."

Hamilton kijelentette azt is, hogy nem fogja Nico Rosberg tavalyi taktikáját követni, azaz nem éri be a biztos 2. helyekkel a vb-cím megszerzése érdekében.



„Továbbra is meg akarok nyerni minden egyes versenyt – állította a Sebastian Vettel előtt 34 ponttal vezető brit. – Még mindig üldözőnek érzem magam, és amíg utoljára nem pillantottam meg a kockás zászlót, addig ennek megfelelően is kell versenyeznem. Nem eresztek ki."

