Az olasz istálló Szingapúrban rajtbaleset, Malajziában pedig motorhibák miatt bukott értékes pontokat, pedig a tempójuk alapján mindkét futamot megnyerhették volna. A Mercedes a kevésbé meggyőző teljesítménye ellenére komoly pontelőnnyel érkezik Szuzukába, de öt futammal a világbajnokság vége előtt egyáltalán nem lehetnek nyugodtak.

A Forma-1-es világbajnokság a három futamból álló ázsiai kiruccanásának utolsó állomásához érkezett, a Malajziai Nagydíj leintése után néhány nappal máris Szuzukában köröznek az autók. A pilóták valószínűleg nem bánták volna, ha az idény egyik legkeményebb hétvégéje után több idejük jut a pihenésre, de a Japán Nagydíjra így is mindenki lelkesen érkezik: a mezőny imádja a szuzukai versenypályát, a jó értelemben őrültnek tartott közönséget és az európai szemmel szokatlan kultúrát.

A szuzukai pálya szinte minden versenyző listáján a kedvencek között szerepel,

a legtöbben a legélvezetesebb aszfaltcsíknak tartja a spái mellett. A pályát lendületes, gyors kanyarok sorozata jellemzi, a kihívást pedig számos nehezítő tényező növeli: a pilótáknak jelentős szintkülönbségekkel és bukkanókkal kell megküzdeniük, ráadásul a szokásosnál jóval szűkebb pálya a hibákat is keményen bünteti. A mezőny szerint a különböző tempójú, változatos fordulókkal teli pályán különleges élményt nyújtanak az első szektor S-kanyarjai, de a legnehezebbnek tartott Degner kanyar, az izgalmas Spoon és a hírhedt 130R mind hozzájárulnak a pálya töretlen népszerűségéhez.

Szuzukában a legtöbb pályával ellentétben csak egy DRS-zóna van, ezt a célegyenesben jelölték ki, ahol egyébként is a legtöbb előzés történik a futamokon, jóllehet a végén nincs kemény féktáv, ami ebből a szempontból nem ideális. Noha a pálya alapvetően gyorsnak számít, ez a végsebességen kevésbé érződik, az egyenes végén tavaly 315 km/ó volt a legnagyobb mért tempó. A körrekordot még Michael Schumacher tartja a 2006-os időmérőn elért 1:28.954-es idejével, de nem lenne meglepő, ha sok más pályához hasonlóan az idén itt is megdőlne a csúcs.

A Pirelli az idei futamra egy fokkal lágyabbá tette a gumiválasztását, a kemény gumikat most nem lehet használni, a csapatok a közepes, a lágy és a szuperlágy abroncsokból válogathattak. A Ferrari és a Mercedes versenyzői egyaránt 7-7 szettet kértek a legpuhább gumikból, a Red Bull viszont agresszívabb taktikában gondolkozhat, nekik 9 garnitúrájuk lesz a szuperlágyakból.

A Japán Nagydíj 1976 óta tartó története során Michael Schumacher aratta a legtöbb futamgyőzelmet, ő hatszor nyert Szuzukában. A jelenlegi mezőnyből Sebastian Vettel a legeredményesebb négy győzelemmel, de Hamilton is már háromszor ünnepelhetett a dobogó tetején. A csapatok közül a McLaren örülhetett a legtöbbször, kilencszer sikerült nyerniük Japánban.

A hétvége fő témái

Összejön-e egy problémamentes hétvége a Ferrarinak?

A Ferrari a tempója alapján a Szingapúri és a Malajziai Nagydíjat is megnyerhette volna, de mindkét futamon rengetek pontot buktak: az utcai pályán a mindkét autójukat érintő rajtbaleset miatt nulláztak, Szepangban pedig motorhibák sújtották a versenyzőiket. Sebastian Vettel autója az időmérőn romlott el, ezért az utolsó helyről kellett indulnia, Kimi Räikkönen pedig el sem tudott rajtolni a futamon. Hamilton a Ferrari hibáit kihasználva növelni tudta az előnyét a bajnokságban, Szuzukába jelentős, 34 pontos előnnyel érkezik.

Noha a számok azt mutatják, hogy Hamilton egyre biztosabban halad az újabb világbajnoki címe felé, a helyzet nem ennyire egyértelmű. A Ferrari nem véletlenül hangoztatta a nyári szünet után, hogy már egyik pályán sem kell tartaniuk a riválisuktól, a monzai kisiklást leszámítva összességében meggyőzőbb formát mutatnak, mint a Mercedes. A lassú szingapúri pályán lehetett számítani a tempófölényükre, Malajziában azonban okozott némi meglepetést, hogy ők uralták a szabadedzéseket, és a motorhiba nélkül Vettel lett volna a futam egyértelmű favoritja.

MENNYIRE VAN REMÉNYTELEN HELYZETBEN A FERRARI? A Red Bull mentheti meg Vettel vb-jét

Ha a Ferrari az elmúlt években a Mercedes egyeduralmát hozó Japán Nagydíjon is gyorsabb lesz a németeknél, és egy problémamentes futamon akár a győzelmet is sikerül megszerezniük, azzal egyértelműen jelezhetik, hogy továbbra is igényt tartanak a világbajnoki címre.

Vettel 34 pontos hátránya azt jelenti, hogy ha mind az öt hátralévő futamot megnyeri, Hamilton helyezésétől függetlenül világbajnok lesz. Erre persze rendkívül kicsi az esély, de a német helyzete korántsem reménytelen: Hamilton bármikor belefuthat egy váratlan kiesésbe, ami drasztikusan csökkentené az előnyét, ráadásul a Red Bull formáját elnézve az sem lehetetlen, hogy Vettel és Hamilton közé más pilóták is beférnek egyes nagydíjakon, vagyis a megszokott 7 pont helyett többel is változhat a különbsé egyetlen hétvégén.

A Ferrarinak először persze a saját problémáit kell megoldania, Japánban muszáj elkerülniük a szingapúrihoz és a malajziaihoz hasonló fiaskókat.

Malajzia után Vettelnek amiatt is aggódnia kellett, hogy a Lance Stroll-lal történt bizarr ütközése nem tette-e tönkre a váltóját, de a legújabb hírek szerint nem kell cserére és büntetésre számítania.

Hová tűnt a Mercedes tempója?

Miután a Ferrari már a futam előtt kiiktatta magát a győzelemért folyó küzdelemből a Malajziai Nagydíjon, a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnt, hogy Hamilton újabb sima győzelmet arat a Mercedesnek elméletben kedvező pályán. A valóságban azonban máshogy alakult a futam: a 4. körben Verstappen viszonylag könnyedén elment a brit Mercedese mellett, majd az irányítást végig a kezében tartva megnyerte a versenyt. Néhány héttel ezelőtt még senki sem számított arra, hogy a Mercedes a tempója alapján csak a harmadik legerősebb csapat lesz egy nagydíjon, márpedig Szingapúrban és Malajziában is úgy tűnt, ez a helyzet. A németek nem is tagadják, hogy muszáj összekapniuk magukat a hátralévő versenyekre, különben kellemetlen meglepetés érheti őket a világbajnokságban is.

A Japán Nagydíj ez elmúlt években a Mercedes egyik legeredményesebb versenye volt,

az új turbókorszak 2014-es kezdete óta mindhárom alkalommal kisajátították az első rajtsort, és a futamokat is megnyerték. A szuzukai futam jó mérce lehet tehát az utolsó négy verseny előtt: ha a Ferrari itt is gyorsabb náluk, akkor a hátralévő futamok egyikére sem utazhatnak nyugodtan. Malajziában a hőség is nehezítette a dolgukat - ezt támasztja alá az is, hogy a késő délután, hűvösebb időben futott időmérőn Hamilton megszerezte a pole-t -, és visszatért a több korábbi versenyen jelentkező problémájuk, miszerint a gumik hőmérsékletet nem tudták huzamosabb ideig az ideális működési tartományban tartani.

Toto Wolff azonban arra számít, hogy a mintegy 10 fokkal hűvösebb időben megrendezésre kerülő Japán Nagydíjon versenyképesebbek lesznek. "Papíron a szuzukai pálya jobban fekszik nekünk - mondta. - A malajziai futammal kapcsolatban voltak kétségeink, és nem is tudtunk olyan gyorsak lenni, mint kellett volna, de Szuzuka sokkal inkább kedvezhet nekünk." Hamiltont ez nem nyugtatja meg, szerinte a Mercedes autójával idén "alapvető problémák" vannak, amelyek a szezon hátralévő részében is nehezíthetik a dolgukat. "Van néhány komoly gond az autónkkal - jelentette ki Hamilton vasárnap délután. - Rengeteget kell dolgoznunk, de bizonyos problémák ellen semmit sem tehetünk, mert az autónk természetéből fakadnak. "

Mi történt Bottas formájával?

Valtteri Bottas az idény nagy részében nem vallott szégyent háromszoros világbajnok csapattársa, Hamilton mellett, és azzal is elégedett lehet, hogy két futamgyőzelemmel a harmadik helyen áll a világbajnokságban. A nyári szünet óta azonban látványosan visszaesett a teljesítménye, és ő maga is elismerte, hogy küszködik. "Valószínűleg ez a pályafutásom eddigi legnehezebb időszaka, ha arra gondolok, milyen érzéssel ülök be minden alkalommal az autómba." Toto Wolff arról biztosította a finn pilótát, hogy prioritásként kezelik a problémáinak megoldását, de az osztrák nem tagadta, aggódik Bottas formája miatt.

Míg Hamilton egyrészt örülhet, hogy a Ferrari és a Red Bull pilótái mellett legalább a csapattársával nem kell megküzdenie, a brit profitálhatna is Bottas jobb eredményeiből. A csapat új aerodinamikai fejlesztéseit használó finnt Malajziában nemcsak Hamilton és a két Red Bull előzte meg, hanem az utolsó rajtkockából induló Vettel is, pedig

fontos lett volna, hogy a Mercedes minél több pontot raboljon a Ferraritól.

A német istállónál igazából már csak Hamilton esélyes a világbajnoki címre, így Bottas fő feladata az lenne, hogy segítse őt, de az utóbbi futamokon nem úgy tűnt, hogy képes lenne Vettel elé kerülni a futamokon. A nehéz helyzetben lévő finn mindenesetre keményen dolgozik azon, hogy visszanyerje a formáját, és a Japán Nagydíjtól kezdve újra kihozzon mindent az autójából. "A Mercedes az elmúlt években nagyon erős volt Szuzukában, remélem, ez most is így lesz, és akkor jó lehetőségem nyílik arra, hogy összeszedjem magam" - bizakodott a finn.

Megint beleszól-e a Red Bull a vb-éllovasok küzdelmébe?

Max Verstappen váratlan győzelme a Malajziai Nagydíjon azt jelentette, hogy Hamilton nem tudta teljes mértékben kihasználni Vettel motorhibáját, és 13 helyett csak 6 ponttal növelte az előnyét a bajnokságban. A Red Bull szereplése a hátralévő versenyeken is komoly tényező lehet a világbajnokság alakulásában: az idényt gyengébben kezdő és gyakran megbízhatósági problémákkal küzdő istálló ugyan már nem esélyes a vb-címekre, de az idény második felében folyamatos javulást mutatnak, és Szepangban bebizonyították, hogy erőből is képesek legyőzni a Mercedest. Az nem derülhetett ki egyértelműen, hogy mire mentek volna a Ferrari motorhibái nélkül, de Christian Horner szerint Vetteléket is képesek lettek volna megverni, Helmut Marko pedig úgy véli, egy erősebb motorral tarolnának a versenyeken.

A Red Bull papíron nem nevezhető favoritnak a Japán Nagydíj előtt, ráadásul Marko arra számít, hogy az új motoregységek beépítése miatt hátrasorolják őket a rajtrácson, de a másik két élcsapat gyengeségeire lecsapva könnyen előfordulhat, hogy ismét pontokat rabolnak a Mercedestől és a Ferraritól. Szuzukában jól szerepelhetnénk, de persze újabb büntetéseket fogunk kapni - nyilatkozta a tanácsadó, aki a hátralévő futamokon újabb sikeres szereplésekre számít. - Ha nem rontunk el semmit, a dobogón végezhetünk, és egyik pilótánk akár még nyerhet is."

Mire lesz elég a Honda fejlődése hazai pályán?

A McLaren-Honda javuló formát mutatott az utolsó két futamon - Stoffel Vandoorne 7. helye a lassú szingapúri pályán még nem is volt meglepő, arra azonban valószínűleg ők sem számítottak, hogy két héttel később Malajziában is sikerül megismételnie ugyanezt az eredményt. Noha a McLaren a szezon után szakít a Hondával, a csapat is elismeri, hogy az utóbbi hetekben jó irányba haladtak a japánok motorfejlesztései, ezért abban is bízhatnak, hogy az elmúlt két szezonnal ellentétben ezúttal otthon, a Japán Nagydíjon is pontokat szerezhetnek. A Honda számára mindig is fontos volt a hazai nagydíján való jó szereplés, ezért motorfejlesztésekkel készülnek a hétvégére, Fernando Alonso szerint viszont kockázatos lenne bevetni az újításokat. A McLaren autóiban ugyanis már régen elhasználták a büntetés nélkül bevethető részegységeket, minden újabb csere büntetést von maga után.

"Ez a Honda hazai pályája, így nyilván szeretnénk jól szerepelni - mondta Alonso, aki szerint komoly dilemmával kell majd megküzdeniük Szuzukában, bár egyelőre az sem biztos, hogy a Honda fejlesztései elkészülnek a hétvégére. - Tudjuk, milyen fontos nekik ez a verseny. A mérnökeink 30-40 százaléka japán, elhozzák a családjukat is, és a rengeteg japán szurkoló miatt is különleges ez a hétvége. Szeretnénk jól teljesíteni, de ha kapunk egy új specifikációjú motort vagy bármilyen fejlesztést, akkor megbüntetnek minket, és az utolsó helyekről kell rajtolnunk. Nehéz eldönteni, hogy az utolsó helyről akarunk-e indulni több lóerővel, vagy megpróbáljuk kihozni a maximumot a hétvégéből, és hibátlan munkával próbálunk pontokat szerezni."

A hétvége programja

2017. október 6., péntek

03.00-04.30 1. szabadedzés

07.00-08.30 2. szabadedzés

2017. október 7., szombat

05.00-06.00 3. szabadedzés

08.00-09.00 Időmérő

2017. október 8., vasárnap

07.00 Japán Nagydíj

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!