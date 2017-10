Massa: Értelmetlen Kubica tesztje a Williamsszel

A brazil versenyző, aki lengyel kollégájával és Paul di Restával áll harcban a 2018-as pilótaülésért, nem hiszi, hogy egy három évvel ezelőtti autóval elvégzett összehasonlító tesztből bármi leszűrhető.

A Williamsnél egy hely még szabad 2018-ra: Lance Stroll biztosan marad, de hogy a csapattársa ki lesz, azt még nem döntötték el. A három jelölt a pilótaülés jelenlegi tulajdonosa, Felipe Massa, valamint a nagy visszatérésben reménykedő Robert Kubica és Paul di Resta, aki jól teljesített a Magyar Nagydíjon történt váratlan beugrása során.

Massát a Williams jól ismeri, Kubicát és Di Restát viszont kevésbé, ezért nekik a Japán és az USA Nagydíj közötti két hétben, többek között a Hungaroringen fog tesztlehetőséget biztosítani azzal a 2014-es autóval, amellyel Stroll is rendszeresen gyakorolni szokott.

Az eredmény közvetlenül érinti Massa jövőjét, ő azonban úgy véli, egy ilyen tesztnek nincs sok értelme.



„Szerintem az én szempontomból semmin nem változtat – jelentette ki Szuzukában. – A Williamsnél száz százalékig tudják, hogy mit adhatok a csapatnak, és még ha valaki tesztel is egy négy (valójában három – a szerk.) évvel ezelőtti autóval, az még teljesen más volt. Nem derül ki belőle túl sok."

Kubica korábban már vezetett egy régebbi Renault-t, aztán a Hungaroringen, a Magyar Nagydíj után egy ideivel is tesztelhetett, aminek azért volt jelentősége, mert az új autók a fejlettebb aerodinamikájuk révén sokkal nagyobb terhelést rónak a versenyzőkre, és a karsérülése miatt az ő esetében főleg épp a fizikai erőkifejtéssel kapcsolatban vannak kérdőjelek.

Massa tavaly már bejelentette a visszavonulását, de a Williams visszahívta, miután Valtteri Bottas átigazolt a Mercedeshez, a váratlanul távozó Nico Rosberg helyére. A brazil azt mondja, ha már így alakult, szeretné még tovább folytatni.

Kifejezetten örülnék, ha maradhatnék a következő szezonban is. Szerintem jól tudnám csinálni, és sokat tudnék adni a csapatnak, ahogy adok most is



– vélte. – A döntés azonban nem az enyém, hanem az övék."

Massa hozzátette, hogy bár végső határidő nincs kitűzve a versenyzőválasztásra, szeretné, ha már a november 12-i Brazil Nagydíj előtt eldőlne a sorsa – feltehetően azért, mert számára a hazai pálya ideális helyszín lenne a jövőjével kapcsolatos bejelentéshez, de a Williams valószínűleg csak a szezon vége táján áll majd készen a végső lépés megtételére.

A brazil veterán egyébként mindössze 1 ponttal előzi meg a tabellán újonc csapattársát, Strollt, aki ugyan kevesebbszer szerzett pontot, mint ő, bakui 3. helyével azonban egyszerre sokkal gazdagította a Williamst.

