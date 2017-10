Vettel fellélegezhet, úgy tűnik, nem sérült a váltója

Megúszta az újabb csapást, a Ferrari vizsgálata szerint a Lance Stroll-lal való, bizarr malajziai ütközésben nem rongálódott meg a váltója.

A Malajziai Nagydíj zsinórban a második olyan verseny volt Sebastian Vettelnek, amelyről az alapból kiváló lapjárás ellenére végül keserű szájízzel távozott: Szingapúrban az élről indulva kiesett a rajtbaleset következtében, Szepangban pedig hiába diktált ismét jobb tempót Lewis Hamiltonnál, egy motorhiba a rajtrács végére száműzte.

Innen a 4. helyig jutott, és ajándéknak foghatta fel, hogy Max Verstappen győzelmének köszönhetően a hátránya csak 6 ponttal nőtt vetélytársa mögött a tabellán, de a leintés utáni buta ütközése miatt félő volt, hogy ki kell cserélni a váltóját a hétvégi Japán Nagydíjra, öt rajthelyes büntetés árán.

A Ferrari Maranellóba küldte, és a héten megvizsgálta az egységet. Az Autosport úgy értesült, a mérnökök nem találtak olyasmit, ami cserére kényszerítené őket, így Vettel fellélegezhet, nem kell további pofont elszenvednie. Persze nem bízzák majd a véletlenre:

a váltót Szuzukában a szombat reggeli edzésre szerelik majd vissza az autójába, akkor bizonyosodhat meg róla végképp a csapat, hogy működés közben is minden rendben van-e vele



(a pénteki edzésnapon a szabályok szerint nem kell a versenyekre való váltót használni).

Vettel már Szingapúr után is izgulhatott, hogy nem károsodott-e a motorja, miután a rajtnál történt karambol miatt hirtelen elfolyt a hűtővize, de a halmazati csapást akkor is elkerülte – igaz, Malajziában más okokból, a kompresszort a motorral összekötő légcső gyári hibájának következtében így is elromlott az autója az időmérőn. Malajziában pedig Lance Stroll-lal ütközött, miközben gumitörmeléket próbált felszedni az autójára az egyik kanyar külső ívén.

Másoknak nem áll ilyen jól a szénája a Ferrarinál, mivel Maurizio Arrivabene csapatfőnök bejelentette: személyi változtatásokkal is fog járni a hétvégi blamasorozat, amely elsősorban a minőségbiztosítási részleget érintheti.

