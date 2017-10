Bottas: Senkinek sem lesz jó, ha még sokáig küszködök

A Mercedes pilótája a nyári szünet óta nem tud labdába rúgni Lewis Hamilton mellett, és elismeri, sürgősen javítania kell a teljesítményén, még a szezon vége előtt.

Nagy reményekkel érkezett Valtteri Bottas a Mercedeshez, és a szezon elején néhány botlás után rögtön nyerni is tudott Oroszországban, ezt azonban azóta csak Ausztriában tudta megismételni. Mindkét esetben kihasználta, hogy Lewis Hamilton formán kívül volt vagy műszaki hiba miatt büntetést kapott, Hamilton nyers tempójára viszont nincs válasza.

A pontverseny éllovasa különösen a nyári szünet után vette át a kezdeményezést, Hamilton zsinórban háromszor nyert, és Malajziában is gyorsabb volt Bottasnál, akit az utolsó helyről induló Sebastian Vettel is megelőzött. Bár a hétvégén eltérő beállításokkal és aero-csomagokkal kísérleteztek, Bottas elismeri, hogy még soha sem küszködött ennyire az autójával.

„Hogy őszinte legyek, eddig ez a pályafutásom legnehezebb időszaka abból a szempontból, ahogy az autóban érzem magam. Én csak jól szeretnék teljesíteni, jó szintre akarok kerülni, és különböző okokból egy ideje már nem ezt teszem. Több kérdőjel is megoldásra vár előttem, és a csapat számára is, úgyhogy ezt mindenképpen szeretném gyorsan a javamra fordítani.”

Bottas szerződését nemrég meghosszabbították a következő szezonra is, de ő is tudja, hogy ennél többet várnak tőle.

„Ha még sokáig ilyen versenyeket futok, az senkinek sem lesz jó. A csapatnak szüksége van a pontokra, nekem is, és meg is akarom szerezni őket. Ennél sokkal jobban akarok szerepelni, úgyhogy gyorsan megoldásokat kell találni, és megtenni mindent, bármire is lesz szükség. Viszont, ahogy mondtam, sok a kérdőjel.”

Elmondása szerint a finn pilóta elsősorban az autó elejének tapadását érzi gyengének, a kanyarok csúcspontja felé közeledve elégedetlen a tapadással, túlmelegíti a bal első kereket, tempós kanyarokban pedig mind a négy kerékkel csúszik. Ha próbálja fokozni a tempót, még rosszabb helyzetbe kerül, ezért kénytelen óvatosan, a gumikra vigyázva vezetni.

A Mercedes és a Ferrari közben licitháborúra készülhet Max Verstappen szolgálataiért,

és az Evening Standard szerint 2019-től akár 20 millió fontot is fizetnének neki. „Van még mit bizonyítani Max felé, hogy meggyőzzük, még mindig mi vagyunk a legjobb csapat a számára – ismerte el Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. – Mi adtuk meg neki a bemutatkozás nagy lehetőségét, rögtön meg is nyerte velünk az első versenyét, és most újabb fenséges győzelmet ért el.”

