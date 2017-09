A Malajziai Nagydíj első edzésnapján borult a papírforma, több jel is arra utal, hogy a Mercedesnek tényleg fel van adva a lecke, ha le akarja győzni a Ferrarit – és a Red Bullt. Versenyszimulációt csak kevesen tudtak teljesíteni, de most nemcsak ez, hanem a változékony időjárás is Vettelék kezére játszhat.

Már összeszámolni is nehéz, hogy az idei szezonban hány váratlan fordulat történt. Miután a Ferrarinak a rajtbaleset miatt Szingapúrban nem sikerült kihasználnia az előnyét, amelyet az autójához passzoló kanyargós vonalvezetés biztosított számára, és Sebastian Vettel ijesztően nagy, 28 pontos hátrányba került Lewis Hamiltonhoz képest, a világbajnoki esélyei hirtelen halvánnyá váltak. Nem utolsósorban azért, mert bár a hátralévő pályák nagyjából fele-fele arányban látszanak kedvezni a két élcsapat valamelyikének, közülük papíron épp a hosszú egyenesekkel, gyors kanyarokkal tűzdelt Szepang passzol a legjobban a Mercedeshez.

A Malajziai Nagydíj ezért kapóra jött Hamiltonnak, hogy még tetemesebb, demoralizáló előnyre tegyen szert Vettellel szemben, bespájzolva pontokból a szezon végéig.



Csakhogy az első edzésnap nem épp ennek megfelelően alakult. Hamilton esőben többnyire remekül megy, ezzel nyilván nem árulunk el újdonságot, de délelőtt, amikor végig vizes volt a pálya, 2,5 másodperces hátránnyal zárt Max Verstappen mögött. Ez még akkor is túl soknak tűnik, ha számításba vesszük, hogy 3 körrel kevesebbet tett meg, mint a Red Bull versenyzője, ami ilyen körülmények között nem mellékes, mert befolyásolja az intermediate gumik hőmérsékletét és tapadását. A Mercedest azonban főleg a délutáni edzés fogja aggasztani: a már száraz aszfalton Hamilton és Valtteri Bottas 1,4 másodpercet kapott Vetteltől, aki még a lágy Pirelliken is jobb időt tudott, mint ők a szuperlágyakon.

Ez a különbség valószínűleg nem volt egészen reális, mivel Hamilton a hátsó egyenesre ráfordító kanyarban megcsúszott, és vesztett pár tizedet. A hiba nélkül alighanem közvetlenül a Red Bullok mögött végzett volna, de még úgy is kb. 0,9 másodpercre lett volna Vetteltől, Toto Wolff tehát nem véletlenül aggódott.

„Malajzia kicsit Silverstone-hoz hasonlít, ahol nagyon erősek voltunk – emlékeztetett a Mercedes csapatfőnöke. – Ott különösen jól mentünk a gyors kanyarokban, itt viszont egyáltalán nem.

Az autónknak van valamilyen alapvető problémája, amit meg kell találnunk. Ezek borzasztóan kényes masinák, néha egy apró részlet hozza ki őket a sodrukból."



A „kényes díva", ahogy a Mercedes a szezon elején becézte túlságosan szűk tartományban működő autóját, ezek szerint visszatért. Daniel Ricciardo megjegyezte, hogy a belső kamerás felvételeken is látszott, Hamiltonnak és Bottasnak mennyire birkóznia kell az autójával. A Mercedes eredendően alulkormányzottnak tűnt, de olykor hirtelen túlkormányzottá vált – Hamilton pont ezért csúszott ki, miután délután megcsípte a 8-as kanyar belső rázókövét.

Nem csupán a köridőkről van szó, a W08 mozgása egyáltalán nem tűnt meggyőzőnek. Pedig a körülmények elvileg passzoltak hozzá: a délelőtti eső miatt az aszfalt még délután is nyers volt, és ilyen körülmények között, amikor a lágyabb gumik nagyobb tapadását nehezebb kihasználni, a Mercedes rendszerint előnyben van. Ehhez képest most azzal a lágy keverékkel is lassabbak voltak a Ferrarinál és a Red Bullnál, amellyel eddig egész évben ők boldogultak a legjobban.

„Délelőttől kezdve küszködtünk, a száraz és a vizes pályán egyaránt, a gumiktól függetlenül. Holnapra rá kell jönnünk, miért – ismerte el Wolff. – Az autónknak egyelőre rossz a balansza, ezért mindenhol csúszkál, és így elmelegíti az első és a hátsó gumikat is, semmi nem működik normálisan. Valamilyen gonosz szellem lakik benne!"

Árulkodó volt, hogy Hamilton már a pálya rövid első szektorában – amelyet az 1/2-es kanyarkombináció kivételével a padlógázos szakaszok uralnak – 3 tizedet kapott Vetteltől. Középen relatíve kisebb volt a hátránya, de az utolsó harmadban (ahol szintén csak két komoly kanyar van, a hátsó egyenes elején és végén) még többet veszített. Ő kiegyensúlyozatlannak érezte az autóját, Bottas kevésbé.

A balansz nem tűnik túl rossznak, csak egyszerűen hiányzik a tapadás

– mondta a finn. – Holnapig főleg arra kell koncentrálnunk, hogy egy mért körben ki tudjuk hozni a maximumot a gumikból."

A Mercedes számára nem jó ómen, hogy ez konkrétan a szuperlágy keveréket jelenti, amellyel a Ferrari az idén szinte mindenhol erősebb volt. Vettel nem ragadtatta magát merész jóslatokra, és csak óvatos optimizmussal nyilatkozott a pénteki formájáról, de a tempója a Red Bull figyelmét sem kerülte el. „Azt kell mondanom, a Ferrari erősebb volt, mint vártuk – ismerte el Ricciardo. – Azt hittük, itt a Mercedes fog vezetni, mi pedig közelebb leszünk a Ferrarihoz, ehhez képest a Mercedesnek akadtak gondjai."

Pánikra persze még semmi ok. Ebben a szezonban rengeteg példát láttunk rá, hogy egyik vagy másik élcsapat pénteken eltévedt a beállításokkal, másnapra mégis rátalált a helyes útra, ami simán megtörténhet most is. Ám ha száraz marad az idő, és az aszfalt jobban felgumizódik, a Ferrari az ultralágy Pirelliken még erősebbé válhat; ha pedig a szombati szabadedzésen esik (és az előrejelzések szerint fog), a Mercedes kerülhet ugyanabba a helyzetbe, mint amivel Monzában a riválisa küszködött, vagyis nem lesz alkalma korrigálni a beállításokat az időmérő előtt.

A Ferrari előtt ezzel váratlan remény csillanhat fel egy olyan pályán, amely eredendően kevésbé fekszik nekik. Vettel és Räikkönen szokás szerint nem győzte elégszer hangsúlyozni, hogy ez még csak péntek volt, de általában jó jel, ha egy autó a pályára megérkezve kapásból gyors, és látszólag erőfeszítés nélkül rója a tempós köröket.

Az, hogy Vettel délután már a lágy gumikon is megdöntötte a korábbi pályacsúcsot, ráadásul nem is egy új, hanem egy használt szetten, mindenképpen biztató a Ferrari számára.



Az ő szempontjukból persze az lenne a legjobb, ha Red Bullok is beférkőznének a Mercedesek elé. Vettel így kapásból egy csomó pontot hozhatna Hamiltonon, és a világbajnokság megint egy csapásra sokkal nyitottabbnak tűnne...

Mi lesz a versenyen? Rejtély

Míg a délelőtti edzés az eső miatt fél órás késéssel kezdődött, a délutáni a tervezettnél bő negyedórával hamarabb ért véget Romain Grosjean balesete miatt, amelyet egy fellazult csatornafedél okozott. Ez a legrosszabbkor jött, mert így a csapatok nem tudták befejezni a versenyszimulációikat, sőt a többségük még az első hosszú etapját sem.

A legtovább a Renault párosa jutott, Jolyon Palmer 10, Nico Hülkenberg pedig 9 mért kört húzott le a szuperlágy Pirelliken a megszakításig, Hamilton és a McLarenek viszont egyet sem, míg a Ferrarik mindössze 3-at.



Ezért nem áll rendelkezésünkre elég adat a versenytempó szerinti sorrend leszűréséhez, ráadásul Vettel a jelek szerint nem is akart ennél hosszabb etapot futni a leglágyabb keveréken: épp Grosjean balesete előtt állt ki a bokszba, hogy a lágy gumikra váltson.

Az eredményeket ezért a szokásosnál is nagyobb óvatossággal érdemes fogadni, de néhány részlet azért kirajzolódik. A fenti okokból mindenkinek csak az első három gyors körét vettük figyelembe az átlag kiszámításához. Íme a lista:

Átlagok a szuperlágy gumikon

(Az első 3 kör alapján)

Räikkönen 1:36.204

1:36.204 Vettel 1:36.327

1:36.327 Ricciardo 1:37.060

1:37.060 Ocon 1:37.362

1:37.362 Hülkenberg 1:37.391

1:37.391 Bottas 1:37.531

A Ferrari fölénye a grafikon alapján is nyilvánvaló. Vettel és Räikkönen minden egyes körében gyorsabb volt a többieknél, ám hogy a finn meddig maradt volna a pályán az edzés megszakítása nélkül, azt nem tudjuk. Ricciardo látványosan egyenletes, de végig 1:37 fölötti tempót diktált, akárcsak Hülkenberg, akinek 5 kör után kezdtek romlani az időeredményei.

Itt érdemes is megállnunk pár szóra. Vasárnap, a versenyen döntő tényező lesz, hogy ki meddig tudja életben tartani a szuperlágy gumijait, amelyeket a hőfáradás alaposan meggyötörhet. Tavaly egész évben itt volt a legforróbb az aszfalt (59 fokos a Pirelli mérései szerint), s bár a 2016-os Malajziai Nagydíj előtt lerakott új burkolat kevésbé érdes az eredetinél, ezáltal kíméletesebb a gumikkal, a helyes balansz kulcsfontosságú lesz.

Ez az, ami a Mercedesnél egyelőre hiányzik. Bottas etapja riasztóan alakult: az első köre még jobb volt Ricciardóénál, utána azonban durván, 4 kör alatt 2,8 másodperccel romlott a tempója, először 1:38, majd 1:39 fölé. A többi csapat esetében nem volt megfigyelhető ilyen drasztikus teljesítménycsökkenés, bár a Ferrari nem is töltött hozzá elég időt a pályán.

Annyi mindenesetre biztos, hogy a Mercedesnek egy mért körben és a hosszú etapokon egyaránt rengeteget kell javulnia, ha fel akarja venni a versenyt a Ferrarival és a Red Bull-lal.



Szepangban lehet előzni – mindkét DRS zóna, a hátsó egyenesben és a célegyenesben lévő is hatékony, a pálya pedig kirívóan széles –, de a jó gumimenedzsment elengedhetetlen hozzá.

Arról nem beszélve, hogy az a bokszstratégiát is befolyásolja. Tavaly, amikor egy fokozattal keményebb gumik szerepeltek a malajziai kínálatban, a mezőny nagy része, köztük a győztes Ricciardo, két kerékcserével, többnyire a lágy és a kemény keveréket használva teljesítette az 56 körös távot (jóllehet, Bottas és Palmer egyetlen kiállással jutott el a célig). Az idén is ugyanez a taktika ígérkezik az optimálisnak, csak a szuperlágy-lágy kombinációval, mert a közepes gumikat valószínűleg kerülni fogják a csapatok.

Előzésre tehát a bokszban is kínálkozik majd lehetőség, de aki mostohán bánik a gumikkal, az mindenképpen hátrányban lesz. A Mercedesnek össze kell kapnia magát, de ezt egy különleges dilemma is megnehezítheti: a Malajziai Nagydíj sajátos programja miatt a szombati szabadedzést rendezik a versenyhez hasonló idősávban, vagyis az akkor várható hőmérsékleti viszonyok között. Így a csapatok számára szokatlanul jó lehetőséget biztosít a versenybeállítások tökéletesítéséhez, ez azonban azt is jelenti, hogy az időmérőre gyakorolni kevesebb idejük marad. Aki már pénteken be tudta lőni az autóját közel tökéletesre, annak ez nem okoz akkora fejtörést – ez egyelőre szintén a Ferrarinak kedvez.

Mire mehet a McLaren?

Fernando Alonso Szingapúrban úgy vélte, ha nem keveredik bele a rajtbalesetbe, a dobogóra biztosan felállhatott volna, sőt még a győzelemre is esélyesnek érezte magát. Bár ez kissé hurráoptimistán hangzik, ő annyira elkeseredett a kiesésén, hogy dühében szó szerint lyukat ütött a szobája falába.

Vajon Malajziában lehet esélye kiköszörülni a csorbát? Egy újabb tömegbaleset nélkül a dobogó elérhetetlennek tűnik számára, mert Szepang hosszú egyenesei nem kedveznek a Honda motorjának, de a McLaren új fejlesztésekkel érkezett, amelyekről pénteken úgy tűnt, jelentős előrelépést hoztak. Az átalakított oldalsó légterelő köré épülő csomagot egyelőre csak Alonso kapta meg – Stoffel Vandoorne-nak Szuzukáig várnia kell rá –, viszont legalább hasznát vette: a délelőtti esőben 3. lett a kér Red Bull mögött, délután pedig 1,3 másodperces hátránnyal az 5. helyet szerezte meg, megelőzve a Mercedeseket.

Még ha ez nyilván nem is reális, a McLaren versenyigazgatója, Eric Boullier elismerte, hogy a fejlesztések többet hoztak a konyhára a vártnál.



„Jelentős újításokról van szó, amelyek a várakozásainknak megfelelően viselkedtek a pályán. Ezt öröm volt látni" – mondta. Alonso pedig azt találta biztatónak, hogy az autója az összes kipróbált beállítással jól ment. „Délelőtt alighanem akkor jártunk a pályán, amikor az már kevésbé volt nedves, ezért ugrottunk fel a 3. helyre, de az autónk a második edzésen, száraz pályán is kezes volt – árulta el. – Holnapra nem kell elvégeznünk túl sok változtatást, ami általában pozitív."

Mivel Alonso valószínűleg a jövő hétvégi Japán Nagydíjat követő egy-két hétben dönt a jövőjéről, a McLaren fejlesztései azért is fontosak, hogy őt meggyőzzék róla: érdemes maradnia, mert maga az autó jól működik. Egy erős pontszerző hely a legjobbkor jönne nekik.

