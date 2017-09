Alonso még nem döntötte el, marad-e a McLarennél

Sok választása valójában nincs, de azt mondja, majd a Japán Nagydíj után határoz a jövőjéről. Valószínűleg egy évre fog hosszabbítani a wokingi istállóval.

Habár a McLaren kimondva-kimondatlanul azért is szabadult meg a Hondától, hogy megtarthassa Fernando Alonsót, aki állítólag ultimátumot adott nekik, hiába jelentették be a szakítást a japán gyártóval, ő még nem kötelezte el magát a közös folytatás mellett. Sajtóértesülések szerint a múlt héten ellátogatott a csapat wokingi központjába, ahol a jövőjéről is tárgyalt, de azt állítja, majd még nem döntött a jövőjéről.

A kérdésre, hogy várhatóan mikor határozza el magát, Szepangban azt felelte: „Azt hiszem, Malajzia és Japán között túl elfoglaltak leszünk a pályán folytatott munkával.

Japán után viszont valószínűleg eljön a saját magam által kívánt határidő a döntéshez. Azt fogom választani, amit a legjobbnak érzek."



„Jövőre versenyképes akarok lenni. Vissza szeretnék térni a dobogóra, újra győzelmeket szeretnék aratni. Harcolni akarok a vb-címért, és még szükségem van információkra ahhoz, hogy tisztán lássak."

Alonso a McLaren autójáról általában pozitívan nyilatkozott, csak a Honda gyenge teljesítményével és megbízhatatlanságával volt problémája. Az igazság azonban az, hogy nem nagyon van más alternatívája, mint maradni: a Renault-nál mindkét ülés foglalt 2018-ra, és úgy hírlik, a Williams, amely korábban ajánlatot tett neki, inkább Felipe Massa, Robert Kubica és Paul di Resta közül választ majd. De egyébként is kétséges, hogy Alonso velük jobban járna, mint a McLarennel, így

a legvalószínűbb forgatókönyv szerint hosszabbítani fog jelenlegi csapatával, bár csak egy évre, hátha 2019-re előnyösebb lehetősége is adódik majd.



Alonso bízik benne, hogy a McLaren-Renault jövőre gyors lesz, amit a technikai szabályzat viszonylagos stabilitása is elősegíthet.

„A télen olyasmiket is meg lehet változtatni az autókon, amiket a szezon alatt nem, és ez rejt magában némi kockázatot. Ez a kockázat azonban a nagy csapatoknál kisebb – vélte. – A McLaren hosszú éveken át uralta ezt a sportot, és még a legrosszabb éveikben, 2009-ben, 2011-ben is nyertek két-három versenyt."

A derűs kilátásokat ugyanakkor kissé árnyalhatja, hogy a McLarennek a Mercedesszel töltött utolsó két szezonjában, 2013-ban és 2014-ben a mezőny legjobb motorjával sem sikerült nagydíjgyőzelmet aratnia, a konstruktőri összetettben pedig mindkétszer csak az 5. helyen végzett.

