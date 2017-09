Massa: Egy rugó már eltalált, egy fedél sok lett volna

A brazil versenyzőt a 2009-es hungaroringi balesetére emlékeztette az, ahogy Romain Grosjean a falnak csapódott egy rosszul rögzített csatornafedél miatt.

Rosszul vizsgázik a Malajziai Nagydíjat 1999 óta rendező szepangi pálya, ahol egyelőre utoljára vendégeskedik az F1 mezőnye. A délelőtti heves esőzés ugyan még nem a helyszín számlájára írható, az viszont igen, hogy egy csatornafedél meglazulása miatt Romain Grosjean nagy sebességnél elvesztette uralmát az autója fölött, és a gumifalba csapódott.

Grosjean sértetlenül megúszta a balesetet, de az sokkal súlyosabb is lehetett volna, ha az elmozduló csatornafedél egy hátulról érkező autót is eltalál. A repülő testek jelentik manapság a legnagyobb veszélyt az F1-es pilótákra nézve, Felipe Massa is életveszélyes fejsérülést szenvedett, amikor a 2009-es Magyar Nagydíjon – nem a pálya hibájából – egy elszabadult rugó a sisakjának ütközött.

„Megint én voltam a következő autó – nyilatkozta Massa az Autosportnak a malajziai eset után. – Szerencsére ezúttal semmi sem repült az autóm felé, és az is jó hír, hogy Romaint nem érte baj az ütközés során. Az autója biztosan nincs rendben, de ő igen” – tette hozzá. – Szerintem az FIA-nak mindent megfelelően ellenőriznie kell, hogy ilyen többé ne történhessen meg.”

Rögtön az jutott az eszembe, hogy egyszer már fejen talált egy rugó, úgyhogy egy csatornafedél kicsit sok lenne.”

A videófelvételek megtekintése alapján Grosjean is úgy vélte, hogy egy fedél mozdulhatott el. Elmondása szerint az autó jobb hátuljánál nagy ütést érzett, és látta, hogy a kereke már nincs a helyén, megpördült, és a fal fogta meg. A baleset azért is furcsa, mert épített versenypályáról, nem utcai helyszínről van szó, ahol az utcai tereptárgyakat nem a versenyzésre méretezték.

„Szerintem rendezniük kell a soraikat. Nagy kár ezért, remélhetőleg holnap jó beállítást találunk, és a fedelek is a helyükön maradnak. Én jól érzem magam, minden rendben, és ez a legfontosabb dolog. Nekünk most fel kell készítenünk az autót, és biztos vagyok abban, hogy a pályán is minden megoldódik” – mondta az esetről, ami után nem indították újra az edzést.

Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke „elfogadhatatlannak” nevezte a történteket, és a pályát „rangon alulinak” tartotta.

„Egy épített pályán ilyen dolgoknak nem lenne szabad megtörténniük, sőt semmilyen pályán – szögezte le. – Még senkivel sem beszéltem erről, de hogyan bizonyosodunk meg arról, hogy ez a versenyen nem történik meg? Ott még nagyobb katasztrófa lenne, ha egy autó átmenne rajta, és a fedél feljönne. Az autónk most is eléggé összetört.”

