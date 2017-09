A közeljövőre megmenekül a Kínai Nagydíj is

Az F1 új tulajdonosa, a Liberty Media megállapodhatott a sanghaji szervezőkkel is, a következő néhány évben így a versenynaptár része marad a Kínai Nagydíj.

Újabb kérdéses pont rendeződhet a jövő év, és a közeljövő F1-es versenynaptáraiban, miután a Motorsport.com bennfentesekre hivatkozva arról számolt be, hogy a Liberty Media megállapodott a sanghaji promóterrel, és 2020-ig továbbra is megrendezik a Kínai Nagydíjat. A szerződés rövid időtartama meglepetés, miután Szingapúrral is csak 2021-ig sikerült hosszabbítani.

Az F1 mezőnye 2004 óta látogat el Kínába, azóta folyamatosan a Shanghai International Circuit rendezi a versenyeket. Eleinte hatalmas érdeklődés övezte a futamot, de később igen gyenge évek is következtek, és a közelmúltban a sanghaji városmarketing is más irányba indult el, és egyebek mellett sztárfocistákat kezdtek igazolni a nemzetközi ismertség javítása érdekében.

Sean Bratches, az F1 idén kinevezett kereskedelmi igazgatója azonban szorosan együttműködik a kínai rendezőkkel,

és meggyőzte őket a folytatásról, így várhatóan a tervezettnél egy héttel később, a Bahreini Nagydíjjal helyet cserélve, 2018. április 18-án visszatérnek a pilóták a pályára. A hivatalos megerősítés az FIA Motorsport Világtanácsának következő ülésén történhet meg. Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója nemrég arról beszélt, hogy India visszatérése is elképzelhető.

„Indiában mindenképpen nagy lehetőségek rejlenek, és ezt továbbra is tanulmányozzuk – ismerte el az indiai PTI hírügynökségnek. – Egyelőre nem volt lehetőségünk, hogy elmélyüljünk ebben, hiszen alig több, mint fél éve zártuk le a tulajdonosváltást. Most arra összpontosítunk, hogy a jövő évi 21 verseny olyan jó legyen, amilyen csak lehet, de akadnak olyan pontok a világon, ahol

remek lehetőségek nyílnak a sport fejlesztésére, és India növekedése az elmúlt néhány évben izgalmas alkalmat teremt.

Carey „borzasztóan fontosnak” nevezte az ázsiai versenyeket, de fejlesztené a sportot Amerikában is, ám elismerte, most „eléggé tele” van a versenynaptár, ráadásul több, mint 40 jelentkezőjük van futamok megrendezésére. Ezek között lehet Kevin Magnussen hazája, Dánia is, ahol a főváros, Koppenhága foglalkozik egy 2020-as utcai futam megszervezésével.

A consortium backing a Grand Prix in the Danish capital of Copenhagen for 2020 are in ‘advanced talks’ with #F1 bosses. pic.twitter.com/GkWGt77u7q — AJLF1 (@AJL_F1) September 28, 2017

Ez lehetne a koppenhágai pálya nyomvonala

Helge Sander egykori fejlesztési miniszter Szingapúrban találkozott Carey-vel, és bemutatta neki a belvárosi futam tervét, és a Motorsport.com úgy tudja, már megvalósíthatósági tanulmány is készült a Dán fővárosban. A projektet a városvezetés, a dán kormány és a királyi család is támogatja, de magánbefektetőkre is szükség lenne a kivitelezéshez.

A zöld lobbisták viszont ellenzik a tervet, és mások is aggódnak, hogy az F1-es futam miatt egy hétre leállna a belváros.

„Néhány nagyon pozitív tárgyaláson vagyunk túl a Formula One Managementtel, és úgy érzem, rajonganának egy koppenhágai nagydíj iránt” – mondta Sander, és Lars Seier Christensen, a Saxo Bank korábbi tulajdonosa szerint nem lenne probléma a jegyértékesítés sem, mert négy északi pilóta is a mezőny tagja, akik miatt most Belgiumba vagy Németországba kell utaznia a szurkolóknak.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!