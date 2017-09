Alonso álma szertefoszlott, ököllel esett a falnak

Rombolni kezdett, amikor meglátta, hogy Szingapúrban akár a vezetést is átvehette volna a rajtbaleset után, amiben végül ő is fennakadt, majd kiesett.

Háromévnyi keserves küszködés után sem adja fel Fernando Alonso, és a mai napig is képes olyan szinten felidegesíteni magát a sikerek elmaradásán, hogy a tettlegeségig is eljut. A Motorsport.com-nak elismerte, hogy a szingapúri kiesése után ököllel a falba csapott, és lyukat hagyott rajta, annyira bosszantotta, hogy a rajt után akár vezethette is volna a versenyt.

„Igen, még mindig ott van! Bosszúság volt. Megnéztem a visszajátszást, és láttam, hogy (Sebastian) Vettel megpördül a 3-as kanyarban. Mi pont Lewis (Hamilton) mögött haladtunk, és a megfelelő gumi volt az autónkon. Ha úgy adódott volna, akár őt is megelőzhettük volna. Aztán lehet, hogy vesztettünk volna néhány helyet, de nem többet, mert egy utcai pályán senki sem előz meg.”

Alonso keserűen megjegyezte, hogy „egy dobogós hely ott a pályafutásom egyik legnagyobb sikere lehetett volna, de lemaradtunk erről.” A kétszeres világbajnok valóban szenzációsan rajtolt, és semmit sem tehetett a baleset elkerülése érdekében, egyszerűen rosszkor volt rossz helyen. Néhány kört még megtett a sérült autóval, de végül csak annak örülhetett, hogy

az erőforrását végül nem kell újra cserélni a Malajziai Nagydíj előtt.

„Ez mindenképpen egy újabb bosszantó alkalom volt. – mondta. – Néha lassúak és versenyképtelenek vagyunk, ez ellen az ember nem tehet semmit, ahogy ez Spában és Monzában is történt. Aztán jön néhány pálya, ahol tudjuk, hogy versenyezhetünk, plusz még az eső is esett, plusz már a 2-3. helyen álltunk, amikor a kanyarhoz értem.”

„A dobogó biztos lett volna Szingapúrban, és az talán az elmúlt évtized legnagyobb sikere lett volna a számomra. Erről lecsúsztunk, de próbálok mindig pozitív maradni, és ha ennek kellett az idén történnie, akkor a végzet ezt akarta, és legközelebb gondoskodik majd arról, hogy szerencsénk legyen, és jobb lehetőségeink adódjanak.”

Alonso még mindig nem kötelezte el magát a McLaren mellett,

de Eric Boullier, az istálló versenyigazgatója a finn MTV-nek azt mondta: „Alonso maradni akar, ezt a testbeszédén és a megjegyzésein is lehet látni” – valamint hozzátette: „Tudjuk, hogy mire képes az autónk egy rendes erőforrással, ezért döntöttünk úgy, hogy Renault-ra váltunk. Egy élpilótára is szükségünk van, ezért fontos, hogy megtartsuk Alonsót.”

