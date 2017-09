Hamilton szinte esélytelenként várta a szingapúri futamot, egy váratlan fordulat után mégis 28 pontra növelte az előnyét világbajnoki vetélytársa előtt. A németnek az F1-től az idén elbúcsúzó Malajziai Nagydíjon mindenképpen a győzelemre kell hajtania, de kérdés, hogy a szingapúri rajtbaleset után továbbra is mer-e rámenősen versenyezni.

Szingapúr után ismét egy forró hétvége vár a Forma-1 mezőnyére, a bajnokság következő állomása az utolsó nagydíjának otthont adó Malajzia lesz. A szepangi pályára Lewis Hamilton 28 pontos előnnyel érkezik, miután Szingapúrban hibátlan versenyzéssel használta ki az ölébe hullott lehetőséget a három riválisa kiesését eredményező rajtbaleset után.

Papíron ráadásul Malajziában is a Mercedes számít esélyesebbnek, ezért Sebastian Vettelnek minden tudását be kell vetnie, ha nem akar még nagyobb hátrányt összeszedni a tabellán.



A malajziai pálya legjellegzetesebb szakasza ugyanis a Mercedes erős motorjainak kedvező két hosszú egyenes, amelyek az első és az utolsó kanyarhoz vezetnek. Szingapúrhoz képest Szepangban a kanyarok is sokkal gyorsabbak, a nyújtott 3-asban és 5-ösben például több mint 260 km/ó-val száguldanak a versenyzők. Az F1 egyik legváltozatosabb pályáján persze lassú fordulókat is találunk, az első két kanyarban a tempó alig haladja meg a 80 km/ó-t.

Szepang a mérnököket is nagy kihívás elé állítja, nehéz megtalálni azt a beállítást, amellyel az egyenesekben és a különböző tempójú kanyarokban is jól működik az autó. A célegyenes végén elért legnagyobb sebesség tavaly 335 km/ó volt, a körrekord pedig Fernando Alonso nevéhez fűződik, aki a 2005-ös első időmérő edzésen futott 1:32.582-es köridőt.

A versenyzők többsége szereti a lendületes pályát, amely a széles aszfaltnak és a tágas bukótereknek köszönhetően az előzési kedvüket is rendre meghozza.



A pálya számos lehetőséget nyújt egy sikeres manőver végrehajtására, nemcsak az egyenesekben, a közös érzékelési ponttal ellátott két DRS-zónákban, hanem például a 9-es kanyarban is. Malajziában komoly terhelés éri az abroncsokat, a Pirelli ezért tavaly a három legkeményebb keverékét vitte el Szepangba, idén viszont változtattak: a kínálatból teljesen száműzött kemény gumik ezúttal nem lesznek elérhetőek, a közepes, a lágy és a szuperlágy abroncsokat lehet használni. A bajnoki címért küzdő két istálló közül a Ferrari kért többet - mindkét versenyzőjének kilenc szettet - a szuperlágy gumikból, a Mercedes ezzel szemben hetet rendelt a legpuhább keverékből, ötöt pedig a lágyakból.

A Malajziai Nagydíj történetének legeredményesebb versenyzője Sebastian Vettel, aki 2010 és 2015 között négyszer is nyerni tudott itt. Hamiltonnak ezzel szemben csak egy szepangi győzelme van, 2014-ből. A konstruktőrök között a Ferrari a legeredményesebb 7 győzelemmel.

A hétvége fő témái

Hogyan hat Vettelre a szingapúri kiesés?

A bajnokságot egészen az Olasz Nagydíjig vezető Vettelnek Szingapúrban minden esélye megvolt rá, hogy újra a tabella élére kerüljön, miután megszerezte a pole pozíciót a Ferrarinak amúgy is kedvező utcai pályán. A német futama azonban rosszabbul nem is alakulhatott volna: már a rajtnál összeütközött Max Verstappennel és Kimi Räikkönennel, így a garázsból kellett végignéznie, ahogy a saját magát is esélytelennek tartó Hamilton megnyeri a futamot, és 28 pontos előnyre tesz szert a bajnokságban.

A sportfelügyelők senkit nem büntettek meg a Vettel, Räikkönen, Verstappen és közvetve Alonso versenyének is véget vető rajtbaleset után, a sajtó nagyobbik része viszont a németet hibáztatta - szerintük a négyszeres világbajnok túl agresszív volt, miközben a pálya bal oldalára húzódva védeni próbálta a belső ívet a holland előtt. Bár a Vetteléhez hasonló megmozdulások gyakoriak a rajtnál (Hamilton például két héttel előtte, Monzában ugyanígy manőverezett), és a német maga is előszeretettel alkalmazza az agresszív védekezési taktikát, egyesek szerint túl nagy kockázatot vállalt, a világbajnokságot szem előtt tartva óvatosabban kellett volna vezetnie.

Malajziában kiderülhet, hogy a szingapúri rajtbaleset változtat-e Vettel hozzáállásán, és ha igen, milyen irányban. Szingapúr után egyértelműen Hamilton a bajnoki cím legnagyobb esélyese, bár a hátralévő hat futamból néhányról (például Brazíliáról és Abu-Dzabiról) elmondható, hogy inkább a Ferrarinak kedvez.

Vettel mindenesetre úgy érezheti, nincs sok vesztenivalója, ezért Malajziától az eddigieknél is rámenősebben támadhatja a Mercedeseket a siker érdekében.



A másik lehetőség, hogy a szingapúri fiaskó után ösztönösen óvatosabban közelíti meg a rajtot, és kevesebbet kockáztat, mert egy újabb kiesést biztosan nem engedhet meg magának. A bajnoki címet mindenesetre még korai lenne temetnie, bármikor benne van a pakliban, hogy Hamiltonnak is fel kell adnia egy futamot, ami ismét kiegyenlítheti a párharcukat. Vettelnek egyébként lassan hátrafelé is kell figyelnie: Bottas már közelebb van hozzá a pontversenyben, mint ő Hamiltonhoz, jelenleg 23 pont köztük a különbség.

Tovább nő Hamilton előnye a pontversenyben?

Szingapúri győzelmével Hamilton nagy lépést tett a negyedik világbajnoki címe felé, ráadásul a szepangi futamot is optimistán várja, az eddigi tapasztalatok alapján teljes joggal:

a hosszú egyenesek és a gyors, elnyújtott kanyarok rendre a Mercedesnek kedveznek.

Noha a brit hangsúlyozta, hogy a hátralévő versenyek közül nem mindegyiken ők lesznek a favoritok, elismerte, hogy a Mercedes valószínűleg „rendben lesz" Malajziában. Toto Wolff azonban szokás szerint óvatosságra intette a csapatát, és felhívta a figyelmet a szingapúri meglepetésgyőzelem potenciális veszélyeire.

"Ilyenkor könnyű tévesen megítélni még a saját teljesítményünket is. Az első és a harmadik helyen értünk célba, de a futam óta inkább a fájdalmasabb pillanatokra koncentrálunk - megpróbáljuk kideríteni, miért küszködtünk pénteken a hosszú etapokon, és miért nem volt jó az egykörös tempónk az időmérőn - magyarázta Wolff, aki Hamiltonhoz hasonlóan biztos benne, hogy a Malajziai Nagydíjon, az istállót támogató Petronas hazai pályáján minden téren erősebbek lesznek, mint Szingapúrban.

Az elmúlt években változó eredményeket értünk el itt, de alapvetően elmondható, hogy a pálya fekszik az autónknak."

Hogy debütál a Toro Rosso új pilótája?

A Toro Rosso a hét elején váratlanul bejelentette, hogy a következő néhány versenyen pihentetik Danyiil Kvjatot, és a tesztpilótájuknak, Pierre Gasly-nak adnak lehetőséget.

A 21 éves francia pilóta legalább két versenyre ugrik be az orosz helyére, az hivatalosan egyelőre nem derült ki, hogy az utolsó négyen Kvjat visszakapja-e az autóját.



A Toro Rossónak jövőre mindenképpen szüksége lesz egy új versenyzőre a Renault-hoz távozó Carlos Sainz helyett, és eddig is Gasly számított a legnagyobb esélyesnek - a Malajziai Nagydíjtól kezdve élesben bebizonyíthatja, hogy megérdemli az ülést. Gasly 2016-ban a GP2-es széria bajnoka lett, miközben a Red Bull tesztpilótájaként dolgozott, erre az idényre azonban nem tudtak helyet szorítani neki a fiókcsapatnál. A fiatal francia ezért ugyanazt az utat választotta, mint tavaly Stoffel Vandoorne: Japánban, a Super Formula bajnokságban tölt egy évet, ahol egyébként az utolsó forduló előtt versenyben van a bajnoki címért, mindössze fél pont a hátránya.

Gasly a Malajziai Nagydíj előtt elárulta, nem aggódik a debütálása miatt, izgatottan várja élete első F1-es nagydíját. "Nagyon keményen dolgoztam azért, hogy bekerülhessek a Forma-1-be, örülök ennek a lehetőségnek - nyilatkozta. - Tudom, hogy ez más lesz, mint bármi, amit eddig csináltam, ráadásul a többi pilóta már az idény eleje óta versenyez ezekkel az autókkal. Nekem gyorsan kell majd hozzászoknom rengeteg dologhoz, nagyon sokat kell tanulnom rövid idő alatt. Óriási kihívás lesz, de alig várom, hogy elkezdődjön a hétvége."

Gasly számára egyébként nem ismeretlen a szepangi pálya, tavaly a GP2-es mezőnnyel járt Malajziában, ahol pole pozíciót szerzett, és a dobogóra is felállhatott.

Visszacsúszik-e a Williams a konstruktőri bajnokságban?

Hiába szállította a Williams a dobogós helyezéseket a 2014-es és 2015-ös szezonban, az istálló nem tudott megkapaszkodni az élmezőnyben, és azóta újra leszállóágban vannak. Noha Lance Stroll a bakui káoszfutam után felállhatott a pódiumra, normális körülmények között a Williamsnek esélye sincs arra, hogy az élcsapatokat veszélyeztesse, és gyakran a pontszerző helyekért is keményen meg kell küzdeniük.

Az időmérőkön különösen gyengén szerepelnek mostanában, a legutóbbi hat nagydíjon négyszer fordult elő, hogy mindkét autójuk búcsúzott a Q1-ben.



A konstruktőri bajnokságban jelenleg az 5. helyen állnak, ledolgozhatatlannak tűnő, 65 pontos hátrányban a Force India mögött, hátulról pedig több istálló is szeretné utolérni őket: a 22, illetve 17 pontos hátrányban lévő Haasnak és Renault-nak ez talán túl nagy falat lenne, a Toro Rossónak viszont minden esélye megvan arra, hogy ledolgozza a 7 pontos lemaradását, és a Williams elé ugorjon a tabellán. A Red Bull fiókcsapata hullámzó teljesítményt nyújt az idei szezonban, és Kvjat teljesítménye is hagy kivetnivalót maga után, Sainz viszont egy verseny híján mindig pontot szerzett, amikor célba ért. A legmeggyőzőbb teljesítményét épp a legutóbbi versenyen, Szingapúrban nyújtotta, ahol 4. lett, miközben a Williamsnek be kellett érnie a 8. és 11. helyekkel.

A Toro Rosso két stabilan teljesítő versenyzővel már most a Williams előtt állna, és Sainz biztos benne, hogy az idény végéig ez tényleg sikerülni fog, Massa pedig néhány hete elismerte, a Williams "visszafelé halad" az idei szezonban. A brazil szerint a Williams legfőbb problémája ugyanaz, mint a korábbi években: nem tudják tartani a lépést a többiekkel a fejlesztési versenyben, és sok újításuk nem váltja be a hozzájuk fűzött reményeket.

Hiányozni fog-e a Malajziai Nagydíj?

Malajzia a 2017-es futammal búcsúzik a Forma-1-től, a bajnokság egy ideig biztosan nem tér vissza az ázsiai országba. Noha a futamnak még a 2018-as idényre is volt szerződése az F1-gyel, áprilisban bejelentették, hogy gazdasági okokból az idei lesz az utolsó verseny a szepangi pályán.

A szervezők egyre nehezebben tudták kifizetni az emelkedő rendezési díjat, ráadásul a nézőszám is folyamatosan csökkent az utóbbi években.



A 2008 óta megrendezett szingapúri futam is hátrányosan érintette a Malajziai Nagydíjat, sok néző számára jelentett vonzóbb alternatívát a villanyfényes utcai futam.

Az első Malajziai Nagydíjat 1999-ben rendezték meg az akkor rendkívül modernnek számító szepangi létesítményben, és ez volt az első F1-es pálya, amelyet Hermann Tilke tervezett. A pilóták hamar megkedvelték a gyors, lendületes aszfaltcsíkot, bár a magas páratartalom és a hőség minden évben alaposan megizzasztotta őket. Szingapúr mellett a mai napig a Malajziai Nagydíjat tartják az idény legfárasztóbb versenyének, de Hamiltonnak pont ezért fog hiányozni. "Szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy ez lesz az utolsó itteni versenyünk. A fizikai megterhelés szempontjából egyedülálló ez a futam - mondta. - A csapat és az autónk számára is ez a nagydíj jelenti a legnagyobb kihívást.

Az idény egyik legkeményebb versenyét veszítjük el, ha nem a legkeményebbet - ezt nehéz lesz mással pótolni."



"Óriási kihívás itt versenyezni, de a pálya remek, és egy jó autóval fantasztikus élmény vezetni rajta - nyilatkozta Romain Grosjean, aki szintén sajnálja, hogy többé nem versenyezhet Malajziában. - Mindig szerettem a pályát, évek óta a kedvencem. Nagyon fog hiányozni."

A hétvége programja

2017. szeptember 29., péntek

5.00-6.30 1. szabadedzés

9.00-10.30 2. szabadedzés

2017. szeptember 30., szombat

8.00-9.00 3. szabadedzés

11.00-12.00 Időmérő

2017. október 1., vasárnap

9.00 Malajziai Nagydíj

