A csapat tartalékpilótája, a Magyar Nagydíjon derekasan helytálló Paul di Resta is beszállt a játszmába a még kiadó 2018-as versenyzői ülésért.

Miután egyre több csapatnál telik be a kétfős keret, a szerződés nélküli versenyzőknek a Williams lehet az egyik legvonzóbb célállomás, amelynél egy hely jövőre még kiadó Lance Stroll mellett. A nyugdíjból az idei évre visszarángatott Felipe Massa kijelentette, hogy szívesen maradna 2018-ra is, de ehhez az kell, hogy az istálló is kifejezze felé a közös munka szándékát.

Ezt persze nyilván többen nem szeretnék, például Robert Kubica, akinek meghiúsult az F1-es visszatérés lehetősége a Renault-nál, és nemsokára pont a Williamsnél bizonyíthat egy teszten – igaz, a szuzukai lehetőséget Stroll családja megfúrta. A lengyelhez hasonlóan szintén újra versenyzői állásra pályázik Paul di Resta, a Williams tartalékja, aki utoljára 2013-ban vitt végig egy teljes idényt.

"Elég jól ismernek a csapatnál, másfél éve itt vagyok. Igyekeztem minél jobban kivenni a részem a munkából, és továbbra is ezt fogom tenni - nyilatkozta az Autosportnak a skót.

Egyértelművé tettem: egy álmom válna valóra, ha vezethetném az autójukat."



"Ezzel párhuzamosan a DTM-ben is versenyzek, de nyilván az a legfőbb, hogy itt lehetek. Tanultam a korábban elkövetett hibáimból, próbálom hasznosítani őket."

Di Resta az idei Magyar Nagydíjon Massa betegsége miatt váratlanul versenyzési lehetőséget kapott, s bár a helyezése nem volt kiemelkedő, teljesítményével kivívta a közönség elismerését, mivel úgy pattant volán mögé, hogy az időmérő előtt össz-vissz 10 kör tapasztalata volt a 2014 óta használt turbós autókkal a szimulátoron kívül.

A skót örül, hogy nem vallott szégyent. "Bizonyítottam magamnak, hogy még mindig képes vagyok elvégezni a munkát, jóllehet, igazából mindig hittem benne - mondta. - Egyúttal talán ízelítőt adtam a világnak is, mire lennék képes, ha kapnék egy rendes lehetőséget."

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!