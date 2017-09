A hírek szerint Danyiil Kvjatot Malajziában félreállítják, hogy kipróbálhassák a Red Bull tesztpilótáját, Pierre Gaslyt.

Úgy hírlett, ha a Renault-nak Carlos Sainzot már a hétvégi Malajziai Nagydíjtól sikerül beültetnie Jolyon Palmer helyére, a Toro Rosso a Red Bull tesztpilótájával, Pierre Gasly-val pótolja őt.

Ez jól jönne az energiaitalosok fiókcsapata számára, hogy még az idei szezonból hátralévő hat hétvégén kiértékelhessék a teljesítményét, és így el tudják dönteni, leigazolják-e őt jövőre.



Palmer szerződése a Renault-val azonban bombabiztosnak tűnik, ezért egyre valószínűbb, hogy az év végéig meg tudja tartani az állását. Az Autosport értesülései szerint a Toro Rosso ennek ellenére is szeretné kipróbálni Gaslyt, de Sainzot nem szívesen nélkülözné, főleg az után, hogy legutóbb, Szingapúrban F1-es pályafutása eddigi legjobb eredményét érte el, amikor a lágyabb gumikon rohamozó ellenfeleket maga mögött tartva 4. lett.

Ennek köszönhetően a Toro Rosso 7 pontra közelítette meg a konstruktőri összetett 5. helyén álló Williamst, amelyet még reális esélyük van befogni, miközben a Renault-t is kordában kellene tartaniuk. A csapatbajnokságban zajló kiélezett küzdelemre való tekintettel nem szívesen állítanák félre Sainzot, aki az 52 pontjukból 48-at gyűjtött be.

A mindössze 4 pontos Danyiil Kvjattól – aki egyébként jövőre várhatóan velük marad –könnyebben megválnának, és a brit úgy tudja, Szepangban be is ültetik a helyére a 21 éves Gaslyt. A GP2 tavalyi bajnoka jelenleg a japán Super Formulában versenyez, ahol az összetett 2. helyén áll, és még a végső győzelemre is reális esélye van, hiszen csupán fél pont a hátránya a listavezető Isiura Hiroakival szemben.

Ezért az USA Nagydíjon biztosan nem vehet majd részt, mert az egybeesik az SF döntő fordulójával, az viszont lehetséges, hogy még Szuzukában is ő ül majd Kvjat Toro Rossójában. A helycsere hírét egyébként hivatalosan még nem erősítették meg.

