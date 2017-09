A Ferrari és a Mercedes nagyobb ütővel játszanak

A McLaren nyitott a Forma-1 élcsapatainak járó bónusz megnyirbálására, még a saját kárán is. A Williams növelte a nyereségét az idén.

A Forma-1 kis csapatait régóta zavarja, hogy a nagyok alanyi jogon, az aktuális eredményeiktől függetlenül kapnak egy részt a sport bevételeinek tortájából. Ez a bónusz, amelyet még Bernie Ecclestone-nál alkudtak ki az F1 szerkezetét meghatározó háromoldalú megállapodás megkötésekor, tekintélyes összeg: a Ferrari az idén 35, a Mercedes és a Red Bull 39, a McLaren pedig 30 millió dollárt kap így az Autosport szerint.

Ez segít konzerválni az erőviszonyokat, és megnehezíti a felzárkózást a középmezőny alakulatai számára.

Míg a Sauber tavalyi költségvetése 95 millió font körül alakult, a Mercedes 265, a Ferrari pedig 330 millió fontból gazdálkodott, ami óriási különbség.



Az egyenlőtlenségek megszüntetése érdekében már az FIA korábbi elnöke, Max Mosley is felvetette egy költségplafon bevezetésének ötletét, de heves ellenállásba ütközött.

A sport új tulajdonosa, a Liberty Media most felvette az akkori fonalat, és az elképzelésüket ezúttal a korlátozást annak idején határozottan elutasító McLaren is felkarolta. A csapat főnöke, Zak Brown azt állítja, még azon az áron is támogatja a költségplafont, hogy le kell mondaniuk a bónuszukról, de csak akkor, ha az összeget megfelelően, nem találomra határozzák meg.

A McLaren részéről támogatjuk a költségplafont. Fontosnak tartjuk. A sportok többségében van ilyen, segít kiegyenlíteni az erőviszonyokat



– jelentette ki. – Tisztában vagyunk vele, hogy ez a különleges kifizetések előnyeit élvező négy csapat egyikeként kompromisszumokkal járna számunkra, de úgy véljük, összességében mégis mindannyiunknak kedvező lenne, mert a sport egészségesebbé válna tőle."

Brown arra számít, hogy a többi gyári alakulat ragaszkodni fog az anyagi téren kiharcolt előnyéhez, de úgy véli, ez sportszerűtlen játék a részükről.

„Szerintem azok, akik nagyobb költségvetést engedhetnek meg maguknak, mindent meg fognak tenni azért, hogy ez így is maradjon, mert versenyelőnyt jelent nekik, ez azonban olyan, mintha kettővel több játékos lenne a focicsapatukban – mondta. – Olyan helyzetet kell teremtenünk, hogy mindenki ugyanakkora ütővel játsszon."

A csapatok egyébként az előző szezonban elért konstruktőri helyezésüktől függően is részesülnek a Forma-1 kereskedelmi bevételeiből, a pénzügyi mérlegük mégsem feltétlenül függ össze az eredményeikkel.

A Williams adózás előtti nyeresége például az idei üzleti év első felében a tavalyi 4,1-ről 10,1 millió brit fontra nőtt,



mert bár a 2015-ben elért 3. helyükön 2016-ban két helyet rontottak, így a konstruktőri kifizetésük csökkent, a Lance Stroll édesapjától befolyó szponzori támogatás ellensúlyozta ezt.

Brown felvetése ugyanakkor nem feltétlenül önzetlen, mert a Hondával való szakítás miatt a McLaren sok pénzt veszít, és az idén várhatóan csak 9. lesz a csapatok versenyében, ezért elképzelhető, hogy a költségplafonnal még a bónusz teljes vagy részleges megszüntetése esetén is jobban járna.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitt