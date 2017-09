A finn pilóta tőle megszokott, szűkszavú interjút adott, de amikor az autó beállításai kerültek sorra, egy percig is hajlandó volt összefüggően beszélni.

A Forma-1 egyik titokzatos jelensége Kimi Räikkönen, részben azért is, mert a Ferrari 2014 óta minden évben meghosszabbítja a szerződését a következő szezonra, pedig komoly eredményt még nem ért el, mióta visszatért a Scuderiához. A pletykák szerint Sebastian Vettelnek is köszönhető, hogy Räikkönen még mindig a maranellói istállónál van.

„Erről őt kell megkérdezni, de nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Most már elég régen ismerjük egymást, ez mindkettőnknek segít, hogy előremozdítsuk a csapatot” – nyilatkozta Räikkönen még Szingapúrban egy olasz tévétársaságnak, majd hozzátette, „boldog és megtisztelt”, hogy a Ferrari, „az F1 történetének legnagyszerűbb istállója” tagja lehet, amivel 2007-ben megnyerte a bajnokságot is.

Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke korábban azt mondta, arról álmodik, hogy Räikkönen újra győz a csapattal, mert szerinte a finn ezt nagyon megérdemelné, de Räikkönen kijelentette: „Nem tudom, nem az számít, hogy az ember megérdemli-e vagy sem. A legnehezebb el is érni a győzelmet. Minden verseny jó lehetőség,

minden alkalommal úgy érkezünk meg, hogy a hétvégén a legjobban szerepeljünk, aztán majd meglátjuk, hogy vasárnap nyerünk-e.”

A siker elmaradása egyelőre nem tette fásulttá Räikkönent, de elismerte, a győzelem „nyilvánvalóan az egyetlen oka annak, hogy itt vagyunk. Ez boldogabbá tesz, mint bármilyen más eredmény, de soha nem is volt, és soha nem is lesz könnyű nyerni. Néha szerencsére is szükség van, és sok mindennek kell a helyére kerülnie ehhez.”

Pályafutása legnagyobb sikere a világbajnoki cím megnyerése volt 2007-ben, rögtön a Ferrarinál eltöltött első szezonjában. Amikor a riporter arról kérdezte, milyen érzés világbajnoknak lenni, Räikkönen egyszerűen azt mondta, hogy „jobb, mint nem annak lenni”, és a leendő győztes személyével kapcsolatban sem akart jóslásokba bocsátkozni.

Nem tudom, remélhetőleg egy piros autó lesz, de ki tudja? Szoros küzdelem lesz.”

Bár többen is megkérdőjelezték már Räikkönen munkához való hozzáállását, Sergio Marchionne, a Ferrari elnök-vezérigazgatója is „kissé lustának” nevezte őt, de a mérnökök elismerik a visszajelzéseit. Räikkönen azonban nem biztos abban, hogy kiemelkedőt nyújt e téren, viszont szívesen beszélt a beállításokról. A leghosszabb, 1 perces választ ebben a témában adta.

Fogalmam sincs, hogy ráérzek-e valamire, amire más nem, minden pilóta különbözik, és mindenki mást vár el az autójától.

Én is mindig próbálom olyan tökéletesre hangolni, amennyire csak lehet, de évente csak nagyon ritkán lehet azt mondani, hogy most minden abszolút tökéletes volt, és semmit sem változtatnánk. Még kettősgyőzelem esetén is találunk olyat, amit jobban lehetett volna csinálni, miközben a külvilág számára tökéletesnek tűnik minden. Az F1-ben ez soha nem érhet véget.”

