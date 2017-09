A McLaren győzne, és lenyomná a Red Bullt

A Red Bullt szemelte ki legfőbb ellenfélnek a jövőre szintén Renault motorra váltó McLaren, és szeretnének a dobogó legfelső fokára is felállni.

Véget ér a McLaren kálváriája a szezon végén, miután elválnak az útjaik a Hondával, és jövőre a Red Bullhoz, valamint a gyári istállóhoz hasonlóan a Renault erőforrásait használják majd. Ez ki is jelölte a célt a wokingi csapatnál, hiszen a Red Bull az idén a 3. a konstruktőri világbajnokságban, és Eric Boullier szerint ezt ők is elérhetik jövőre.

„A 2018-as szezonban az a célunk, hogy a 3. helyért küzdjünk a konstruktőri világbajnokságban – nyilatkozta a Marca című lapnak. – Abban reménykedek, hogy ennél is többre lehetünk képesek, és hosszú évek után végre megnyerhetünk egy futamot. Nem akarok hamis reményeket és elérhetetlen elvárásokat kelteni a rajongóinkban, de azt hiszem, jövőre legalább egy versenyt megnyerünk.”

A Renault motort használó Red Bull az új turbókorszak kezdete óta csak 2015-ben nem nyert versenyt, 2014-ben viszont háromszor, tavaly pedig kétszer is felállhattak a dobogó legfelső fokára, bár minden esetben az kellett, hogy a Mercedesek és a Ferrarik is hibázzanak, önerőből nem tudták legyőzni a gyári istállókat. A McLarenre is hasonló sors várhat.

Mindig is a legjobb három közé tartoztunk, de az előző három év során messze voltunk ettől, a Renault-val viszont visszatérhetünk ide”

– mondta Boullier. A McLarennek viszont a Renault-val is fel kell készülnie büntetésekre és műszaki hibákra, hiszen a francia erőforrások az idén sem tudják teljesíteni a szezont soron kívüli cserék nélkül, ráadásul jövőre csak három erőforrást lehet majd használni. „Egy korábbi tárgyaláson megpróbáltam elérni, hogy ezen változtassunk, de nem támogattak” – ismerte el Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.

Még nagyobb csapás lehet, ha beigazolódik az olasz La Gazzetta dello Sport értesülése, ami úgy szól, hogy az FIA évente kettőre csökkentené az MGU-K, akkumulátor és motorvezérlő elektronika alkatrészek számát, ennyivel kellene teljesíteni a 21 versenyes szezont, erről azonban az FIA hivatalosan még nem foglalt állást, és valószínűleg a többi gyártó is ellenezné.

Nagy kérdés az is, hogy mi lesz az F1-es hibrid hajtáslánc jövője.

James Allen szakújságíró szerint az F1-ben érdekelt gyártók továbbra is kiállnak a költséges és bonyolult MGU-H megtartása mellett, ami nem segíti Ross Brawn és stábja terveit, hogy az F1-es erőforrások egyszerűbbek, olcsóbbak és a közönség számára szórakoztatóbbak legyenek a 2021-es szezon kezdetétől.

