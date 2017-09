Michael Schumachert Amerikába szállíthatják

Egy friss hír szerint Dallasban adódhat új remény a síbalesetben megsérült Forma-1-es versenyző számára, de ezt egyelőre érdemes óvatosan fogadni.

A 2013 decemberében, egy franciaországi síbalesetben súlyosan megsérült Michael Schumacher állapotáról nem lehet tudni semmi biztosat. A Forma-1 hétszeres világbajnoka fejsérülése miatt kómába esett, amiből még 2014-ben megpróbálták felébreszteni, de hogy milyen sikerrel, arról nincsenek megerősített információk.

Az év decembere óta a svájci otthonában ápolják, a család azonban szigorú hírzárlatot rendelt el, amelyet még az a kevés kiválasztott – például Felipe Massa és Jean Todt – is betart, aki tényleg tudhat valamit a hogylétéről. Amióta a Schumacher állapotáról megalapozatlanul találgató lapokat perrel fenyegették meg, pletykák sem igazán bukkannak fel.

Most azonban a Bravo című német lap arról számolt be, hogy a sportolót hamarosan a texasi Dallasba szállíthatják, ahol a családnak van egy farmja, és ahol egy Mark Meeks nevű, agysérülésekre szakosodott idegspecialista veheti gondjaiba a klinikáján. A lap még idézi is az orvost, aki azt mondta,

széles körű tapasztalataink vannak az ilyen traumát elszenvedett páciensekkel. Európában valószínűleg egy klinika sem foglalkozik annyi esettel, mint mi."



A sajtóvisszhang szerint ez két dolgot jelenthet: vagy azt, hogy Schumacher állapotában nem történt pozitív változás, vagy azt, hogy az amerikai klinikán lehet számára remény. A hírt azonban már csak azért is érdemes fenntartásokkal kezelni, mert az interneten nem sok mindent lehet fellelni Dr. Meeksről és az intézményéről.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!