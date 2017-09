Hamilton visszafogottan, Alonso merészen rendelt gumikat

A Ferrarinál sem spóroltak az ultralágy abroncsokkal a Malajziai Nagydíj előtt, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas azonban konzervatívabb utat választott.

A gumik szempontjából izgalmas Malajziai Nagydíj vár a mezőnyre, hiszen az ázsiai ország egyelőre utolsó futamán magas hőmérsékletek, hosszú és gyors kanyarok, valamint nagy erőhatások várják majd a mezőnyt. Ezt részben tükrözik is a gumiválasztások, hiszen a közepes keverék ezúttal sem népszerű, a kérdés inkább a lágy és a szuperlágy abroncsok eloszlása.

Nem meglepő, hogy a csúcssebességgel továbbra is hadilábon álló McLaren a pilótáinak, Fernando Alonsónak és Stoffel Vandoorne-nak 10 szuperlágy szettet rendelt, nekik már a Q1-ből való kijutás is gondot okozhat, de a Q2-ben is több gyors kört kell majd futniuk a továbbjutás reményében. A Williams esetében már meglepőbb, hogy 10 szett szuperlágyat kértek, de ők is biztosra mennek.

Lewis Hamilton és Valtteri Bottas ezzel szemben nem hozott egyértelmű döntést, a pontverseny éllovasa 1-5-7 arányban válogatta össze az abroncsokat, vagyis több lágy szettet is rendelt, míg Bottas egy lágy szettet beáldozott egy közepes oltárán.

A Ferrari ezzel szemben támadásba lendül,

és Max Verstappenhez hasonlóan 1-3-9 arányban rendeltek gumikat a hétvégére, vagyis kettővel több lágy szettet kértek a Mercedes versenyzőinél. Elképzelhető, hogy a futamra is megtartanak egy új szettet, de az is lehet, hogy a különbségek az időmérő végéig így is eltűnnek.

